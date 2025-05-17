Банки необходимы для раскрытия полного потенциала стейблкоинов — PayPal

Банки должны быть частью криптовалют, чтобы стейблкоины добились успеха. Об этом заявил Хосе Фернандес да Понте, старший вице-президент PayPal по цифровым валютам, во время панельной дискуссии на Consensus 2025 в Торонто, сообщает CoinDesk.

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По его словам, именно банковская инфраструктура обеспечивает доступ к фиатным средствам и позволяет стейблкоинам выходить за пределы криптоиндустрии.

Его замечания прозвучали на фоне усилий по обеспечению четкости регулирования цифровых активов в США, поскольку законодатели приближаются к принятию законодательства о стейблкоинах, которое может переосмыслить рынок и позволить банкам войти на этот рынок.

«Это будет большим открытием», — сказал Энтони Суху, председатель правления и генеральный директор MoneyGram, сервиса трансграничных денежных переводов.

Оба руководителя заявили, что ожидают волны новых эмитентов на рынке после введения регулирования, а затем периода консолидации.

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В настоящее время на рынке доминируют USDT от Tether и USDC от Circle, на которые приходится почти 90% от общего объема этого класса активов, что составляет $230 млрд. Запущенный в 2023 году стейблкоин PayPal — PYUSD сильно отстает: его общий объем составляет лишь $900 млн.

Фернандес да Понте не согласился с тем, что рыночная капитализация является основным показателем успеха.

«Мы смотрим на скорость обращения, количество активных кошельков, количество транзакций. Именно это определяет реальное использование», — сказал он.

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В странах с высокой инфляцией и валютными валютами потребители используют стейблкоины, подкрепленные долларом, как средства сбережения и инструменты для трансграничных платежей.

Между тем, в развитых странах внедрение стейблкоинов происходит медленнее.

«Потребителям не интересны стейблкоины сами по себе. Их интересует решение проблем.