Первый заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк подтвердил, что в Украине разрабатывают законопроект о создании государственного стратегического биткоин-резерва. Об этом пишет Incrypted.
В Украине может появиться национальный биткоин-резерв — Железняк
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Железняк отметил, что документ уже на стадии доработки и будет представлен в ближайшее время.
Еще в феврале 2025 года нардеп анонсировал инициативу по криптовалютным резервам, заявив: «Мы скоро внесем от индустрии законопроект о возможности производить крипторезервы». Тогда он не уточнил детали.
Источник: Минфин
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Комментарии - 2
Кхм, дeб1ли казнокради, ой, депутати тобто, а ви в курсі що в країні війна? Який блін біткоін резерв, ви на штати передивилися чи що? Так може почнемо копіювання штатів з того, що будемо РЕАЛЬНО витрачати мільярди доларів на армію?
Коли в Україні з`явиться достатня кількість дронів і далекобійних ракет? Бо всі діри на фронті людьми не закриєш, тому що з самого початку українців в три рази менше було ніж кацапів.
Це зараз важливо, а не сакури і біткоін резерви, тьфу, понабирають ід10тів по оголошеннях в депутати…