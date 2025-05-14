В Украине может появиться национальный биткоин-резерв — Железняк

Первый заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк подтвердил, что в Украине разрабатывают законопроект о создании государственного стратегического биткоин -резерва. Об этом пишет Incrypted.

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Железняк отметил, что документ уже на стадии доработки и будет представлен в ближайшее время.

Еще в феврале 2025 года нардеп анонсировал инициативу по криптовалютным резервам, заявив: «Мы скоро внесем от индустрии законопроект о возможности производить крипторезервы». Тогда он не уточнил детали.