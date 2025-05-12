Продал на OLX — заплати 10% налога: как это будет работать на практике

В Верховной Раде зарегистрировали правительственный законопроект № 13232, предусматривающий новые налоговые правила для физических лиц-продавцов товаров через маркетплейсы. О нюансах проекта рассказала Наталья Олексив, адвокат Ario Law Firm.

Если за год вы продали на более чем 2 000 евро (или более 3 раз), придется открыть специальный счет, передать о нем информацию платформе и согласиться на раскрытие банковской тайны для налоговой. Операторы цифровых платформ будут выступать налоговыми агентами и будут автоматически взимать налоги с продавцов при выплате дохода.

Что подразумевают законодатели

Прежде чем перейти непосредственно к изменениям, нужно определиться с терминологией. В частности, какие именно виды деятельности и кого имел в виду законодатель.

Под платформой (цифровой платформой) подразумевается любое программное обеспечение, в т. ч. веб-сайт, его часть или приложения (в частности, мобильные приложения), доступные для пользователей и позволяющие продавцам товаров и услуг коммуницировать с клиентами для осуществления отчетной деятельности.

Отчетная деятельность — это любой из следующих видов деятельности, осуществляемый продавцом через платформу за вознаграждение:

предоставление в аренду недвижимого имущества;

личные услуги (включая выполнение работы), предоставляемые (выполняемые) в течение определенного времени и/или по заданию пользователя платформы одним или несколькими лицами, действующими самостоятельно или от имени организации, и она может предоставляться или выполняться по факту или онлайн. К примеру, ремонтные работы.

продажа товаров;

предоставление в аренду транспортных средств.

Подотчетный продавец — любой активный продавец (кроме исключенного продавца), соответствующий, по меньшей мере, одному из следующих условий:

является резидентом юрисдикции (в том числе Украины), являющейся стороной вступившей в силу Многостороннего соглашения DPI (многостороннее соглашение компетентных органов об автоматическом обмене информацией о доходах, полученных через цифровые платформы) или другого квалифицированного соглашения компетентных органов;

предоставляет в аренду недвижимое имущество, расположенное в юрисдикции, являющейся стороной Многостороннего соглашения DPI, или другого вступившего в силу квалифицированного соглашения компетентных органов, в том числе в Украине.

Под активным продавцом имеется ввиду любой продавец, который либо осуществляет отчетную деятельность (хотя бы одну операцию) в течение отчетного периода, либо которому выплачивается, либо засчитывается вознаграждение в связи с осуществлением отчетной деятельности в течение отчетного периода.

Оператор платформы — организация, которая на основании сделки или закона заключает с продавцами договор о предоставлении им доступа к платформе, оператором которой она является.

При этом под «организацией» для целей определения понятий, связанных с налогообложением доходов, полученных через цифровые платформы, понимается юридическое лицо, партнерство, траст, фонд или любое другое правовое образование, независимо от организационно-правовой формы и наличия у него статуса юридического лица. Физическое лицо, в том числе физическое лицо — предприниматель, не является организацией.

Что меняется

1. Налогообложение физлиц

Доход физлиц от осуществления деятельности через цифровые платформы предлагается облагать НДФЛ по ставке 5% и военным сбором по ставке 5%, в случаях соблюдения одновременно следующих требований:

Резидент достиг 18-летнего возраста;

У человека хотя бы один текущий счет, открытый в банке и взятый на учет в налоговых органах, как счет физического лица для продажи товаров или услуг на онлайн-платформах (специальный счет), и о таком счете человек должен сообщить оператору платформы, с которым заключен договор.

При открытии такого счета человек должен дать банку согласие на раскрытие информации, содержащей банковскую тайну, по запросу контролирующего органа. В частности, об информации по операциям по такому счету (зачисление средств на счета, назначение платежа, идентификационные данные и номер счета контрагента).

В то же время, если человек в течение календарного года осуществил не более трех продаж товаров через платформу на общую сумму, не превышающую эквивалент 2 000 евро за календарный год по официальному курсу гривны по отношению к евро, установленному НБУ по состоянию на 1 января отчетного налогового года, такой человек имеет право не открывать специальный счет, а использовать имеющиеся текущие счета в банке, открытые для собственных нужд.

Человек производит расчеты при осуществлении отчетной деятельности исключительно в денежной форме — наличной или безналичной, с использованием специального счета.

Относительно человека не принято решение о применении специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в порядке, установленном Законом Украины «О санкциях».

Человек не является ФОП и не осуществляет независимую профессиональную деятельность, и не использует труд наемных лиц.

Объем дохода человека, полученный в течение календарного года от продаж на онлайн-платформах, не может превышать 834 размера минимальной заработной платы на 1 января отчетного года (по состоянию на 01.01.2025 г. — это 6 672 000,00 грн).

— это 6 672 000,00 грн). Человек не осуществляет продажу подакцизных товаров.

Налоговым агентом будет выступать оператор соответствующей платформы.​

Если вышеуказанные требования не выполняются, человек не имеет права на применение льготной ставки, и доходы от осуществления отчетной деятельности облагаются налогом по общей ставке НДФЛ (18%) и 5% — военный сбор. В таком случае, человек должен самостоятельно задекларировать такие доходы путем предоставления годовой декларации об имущественном положении и доходах, и уплатить налог, за вычетом суммы налога, перечисленной в бюджет налоговым агентом (оператором платформы) из такого дохода.

Также, если сумма дохода от осуществления отчетной деятельности будет превышать размер 834 размеров минимальной заработной платы, ставка НДФЛ на сумму такого превышения будет составлять 18% (+5% военный сбор) и человек обязан подать годовую декларацию об имущественном положении и доходах и самостоятельно уплатить налог из суммы такого превышения.

Налогообложение доходов от продаж на онлайн-платформах ФОПом или лицом, осуществляющим независимую профессиональную деятельность, осуществляется в общем порядке.

Базой налогообложения законопроект определяет доход, полученный физическим лицом — продавцом без вычета каких-либо сборов, комиссий или налогов, удержанных или начисленных оператором платформы.

2. Более тесное сотрудничество налоговых органов с банками

Законопроект № 13232 также предлагает предоставить налоговым органам право получать бесплатно от банков в порядке и на основаниях, определенных Н К Украины , информацию об операциях по текущим счетам подотчетных продавцов, а именно сведения об операциях зачисления средств на текущие счета, назначение платежа, идентификационные данные и номер текущего счета контрагента, в случае проведения сверки данных по суммам доходов от осуществления отчетной деятельности, полученной физическим лицом — подотчетным продавцом.

3. Международный обмен информацией

Среди прочего, законопроект устанавливает порядок осуществления налоговыми органами международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных физическими лицами и организациями через платформы, в соответствии с Многосторонним соглашением DPI.

Предполагается, что операторы платформы обязаны будут:

Подать заявление о взятии их на учет в органах ГНС в течение 60 календарных дней, следующих за днем, в который оператор платформы становится стороной договора о предоставлении продавцам доступа к платформе;

Ежегодно до 31 января представлять в органы ГНС отчет о доходах подотчетных продавцов в электронной форме.

Сохранять документы (в том числе электронные) не менее 5 лет.

С целью выявления подотчетных продавцов принимать меры по надлежащей комплексной проверке.

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Когда начнут действовать изменения

В случае принятия и подписания законопроекта № 13232, он вступит в силу на следующий день после его опубликования, кроме требований по налогообложению доходов физлиц от осуществления деятельности через цифровые платформы, которые вступят в силу с 01.01.2026.

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