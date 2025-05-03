Правительство утвердило положение о «ПлейСити»

Кабинет министров определил основные задачи для государственного агентства «ПлейСити», созданного вместо Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей. Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации.

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«Государственное агентство „ПлейСити“ стало на шаг ближе к запуску. Правительство утвердило, как именно будет работать агентство и чем будет заниматься. Его цель — навести порядок в сфере игорного бизнеса и увеличить налоговые поступления в бюджет», — говорится в сообщении.

Так, среди основных задач перед созданным учреждением возложены обязанности по контролю за рынком азартных игр через онлайн-мониторинг.

Также агентство будет заниматься выдачей лицензий, поиском и закрытием нелегальных казино, введением штрафных санкций за нарушение условий лицензии. Будет иметь «ПлейСити» полномочия надзора за проведением гослотерей, защиты прав игроков, ведения реестров.

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Отмечается, что «ПлейСити» начнет работу после утверждения структуры и формирования команды.

Напомним

25 марта Кабинет министров принял решение о ликвидации Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.

После завершения ликвидации функции КРАИЛ перейдут к новому государственному агентству ПлейСити, которое будет отвечать за реализацию государственной политики в сфере азартных игр и лотерей. Деятельность агентства будет координироваться Минцифрой.

«Минфин» писал, что Кабмин создал государственное агентство «ПлейСити», которое будет реализовать государственную политику в сфере организации и проведения азартных игр и лотерейной сфере.

В январе 2025 года президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 9256-д об усилении контроля на игорном рынке. В частности, закон ликвидировал Комиссию по регулированию азартных игр (КРАИЛ).