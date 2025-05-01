АЗС уже заливают бензин с этанолом: от чего зависит его качество

С 1 мая на заправках заливают бензин с биоэтанолом. Его доля должна составлять не менее 5%. Что будет с качеством топлива рассказал эксперт по энергетике директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн. «Минфин» выбрал главное.

Спиртовой бензин: 3, 2, 1…

С 1 мая на всех колонках должен быть бензин Е5 — с 5% биоэтанола. На самом деле, Е5 уже на многих АЗС. Страшен ли он? И да, и нет.

Ключевые сети выбрали вариант закупки готового продукта на европейских НПЗ. Видим уже массированный импорт сетями OKKO, WOG, AMIC, UPG бензина Е5 из Польши, Литвы, Германии и Румынии. Здесь риска некачественного горючего нет.

Но это еще не всё. Спирт гигроскопичен, натягивает воду, что с течением времени может привести к расслоению на спирт, воду и низкооктановый бензин. Чтобы этого не произошло, нужно зачистить резервуары на нефтебазах и АЗС, бензовозах, а также постоянно мониторить в дальнейшем, используя специальные маркеры воды.

В больших сетях эта работа продолжалась в последний месяц как минимум. Созданы штабы оперативного реагирования на разные ситуации. То есть, без внимания ни один вопрос не останется.

Честно, не знаю, что делают так называемые экономсети и другие периферийные игроки. Это все то, что по цене ниже «Укрнафты».

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Эти чудеса ценообразования связаны, в том числе, и с отсутствием систем контроля качества, соответствующего оборудования и персонала.

Некоторые из них выбрали тактику производства спиртового бензина на нефтебазах. Что из этого выйдет, не знаю.

Так же не знаю, как там с технологической культурой, зачищает ли кто-то резервуары, или полагается на русский «авось пронесет».

Рекомендации.

Минимум май и июнь воздержаться от покупки дешевого бензина. Он вам потом таким не покажется. Точно не заправляться на «бочках» — там точно никто ничего делать не будет. Сохраняем чеки и спрашиваем в случае возникновения каких-либо отклонений по качеству.