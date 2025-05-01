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1 мая 2025, 11:14 Читати українською

АЗС уже заливают бензин с этанолом: от чего зависит его качество

С 1 мая на заправках заливают бензин с биоэтанолом. Его доля должна составлять не менее 5%. Что будет с качеством топлива рассказал эксперт по энергетике директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн. «Минфин» выбрал главное.

З 1 травня на заправках заливають бензин з біоетанолом.

Спиртовой бензин: 3, 2, 1…

С 1 мая на всех колонках должен быть бензин Е5 — с 5% биоэтанола. На самом деле, Е5 уже на многих АЗС. Страшен ли он? И да, и нет.

Ключевые сети выбрали вариант закупки готового продукта на европейских НПЗ. Видим уже массированный импорт сетями OKKO, WOG, AMIC, UPG бензина Е5 из Польши, Литвы, Германии и Румынии. Здесь риска некачественного горючего нет.

Но это еще не всё. Спирт гигроскопичен, натягивает воду, что с течением времени может привести к расслоению на спирт, воду и низкооктановый бензин. Чтобы этого не произошло, нужно зачистить резервуары на нефтебазах и АЗС, бензовозах, а также постоянно мониторить в дальнейшем, используя специальные маркеры воды.

В больших сетях эта работа продолжалась в последний месяц как минимум. Созданы штабы оперативного реагирования на разные ситуации. То есть, без внимания ни один вопрос не останется.

Честно, не знаю, что делают так называемые экономсети и другие периферийные игроки. Это все то, что по цене ниже «Укрнафты».

Читайте также: Вместо А-95 — Е5: с 1 мая на всех АЗС будут продавать бензин со спиртом

Эти чудеса ценообразования связаны, в том числе, и с отсутствием систем контроля качества, соответствующего оборудования и персонала.

Некоторые из них выбрали тактику производства спиртового бензина на нефтебазах. Что из этого выйдет, не знаю.

Так же не знаю, как там с технологической культурой, зачищает ли кто-то резервуары, или полагается на русский «авось пронесет».

Рекомендации.

  1. Минимум май и июнь воздержаться от покупки дешевого бензина. Он вам потом таким не покажется.
  2. Точно не заправляться на «бочках» — там точно никто ничего делать не будет.
  3. Сохраняем чеки и спрашиваем в случае возникновения каких-либо отклонений по качеству.

Всё будет хорошо!
P. S. Никакого повышения цен не ожидается.

Автор:
Куюн Сергей
директор Консалтинговой группы А-95, эксперт с энергетики Куюн Сергей
Консалтинговая группа А-95
Источник: Минфин
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Комментарии - 4

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0
Три літри
Три літри
1 мая 2025, 11:27
#
З 1 травня на заправках заливають бензин з біоетанолом.


Не з першого, кажуть що бензин з біоетанолом продаєтся принаймі декілька місяців. Про що ви пишите самі буквально чере два абзаци «Насправді, Е5 вже є на багатьох АЗС.»
+
0
Три літри
Три літри
1 мая 2025, 11:29
#
Спирт гігроскопічний, натягує воду, що з часом може привести до
розшарування на спирт, воду та низкооктановий бензин.

Якщо спирт гігроскопічний то він не буде розаруватись на воду та спирт. В принципі про це знає будь хто з дорослих людей, навіть якщо він ніколи в житті не пив водку — водка не розшаровуєся на спирт та воду при тому що більшість її складу це вода, а інша — той самий етиловий спирт…
+
0
Три літри
Три літри
1 мая 2025, 11:30
#
експерт з енергетики

Чесно, не знаю, що роблять так звані економмережі та інші периферійні гравці. Це все те, що за ціною нижче «Укрнафти».

експерт визнав що не має карт
+
+15
Артур М.
Артур М.
1 мая 2025, 11:53
#
Насправді це був ляп Зеленського). В англ це дуже поширкена ідіома, навіть в книгах я зустрічав «it wasnt in their cards etc». Олександрович з своїм B1 подумав, шо це типу грати в карти і відповів «we are not playing cards». Звісно, не це було причиною, щоб на нього накинутись, але я думаю шо вони від цього трохи теж прифігіли))).
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