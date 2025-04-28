Военный сбор для ФОПов: почему он разрушает логику «упрощенки»

Multi от Минфин
(8,9K+)
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

28 апреля 2025, 10:48 Читати українською

Военный сбор для ФОПов: почему он разрушает логику «упрощенки»

Как меняется система налогообложения для ФОП, какие последствия могут быть из-за этих изменений, и что необходимо изменить, Цензор.нет рассказал директор Института экономического лидерства Михаил Лавровский.

З другого кварталу 2025 року фізичні особи-підприємці (ФОПи), які працюють за спрощеною системою оподаткування, зобов’язані подавати оновлену форму декларації та сплачувати додатковий платіж — 1,5% військового збору з усього обсягу доходу (обороту).

Со второго квартала 2025 года физические лица-предприниматели (ФОПы), работающие по упрощенной системе налогообложения, обязаны подавать обновленную форму декларации и уплачивать дополнительный платеж — 1,5% военного сбора по всему объему дохода (оборот). Формально это часть адаптации налоговой системы к реалиям войны. Но если посмотреть глубже, то эта новелла существенно изменяет базовую философию упрощенного налогообложения в Украине и порождает ряд вопросов как по справедливости, так и по прогнозированности фискальной политики.

Упрощенная система: ее сущность и значение для украинской экономики

Упрощенная система налогообложения создавалась как простой и понятный инструмент для малого бизнеса: фиксированная ставка по обороту или доходному лимиту, минимальная отчетность, прозрачные правила. Именно это позволило миллионам украинцев легально работать, не создавая чрезмерную административную нагрузку на себя и на государство. Она была и остается одной из самых успешных реформ, ориентированных на начинающих предпринимателей, фрилансеров, самозанятых лиц. В этом смысле уплата единого налога — это был «все-включено"-платеж: просто, стабильно, предсказуемо.

По данным Государственной налоговой службы Украины, в 2024 году поступления в государственный бюджет от налогоплательщиков составили 1133,5 млрд грн. Хотя точные данные по вкладу ФОП в эту сумму отсутствуют, малый бизнес традиционно является важным источником доходов для бюджета. Введение дополнительной налоговой нагрузки может привести к уменьшению количества зарегистрированных ФОП и увеличению теневой экономики.

Военный сбор: новая нагрузка на ФЛПов

Теперь эта логика смещается. Военный сбор в размере 1,5% взимается не по чистому доходу, а по всему обороту. Это означает, что предприниматель платит даже по той части, которую потратил на закупку товаров, аренду, логистику или оплату труда. Таким образом, налоговая нагрузка для ФОП де-факто увеличивается — без изменения самого единого налога, но за счет дополнительной нагрузки. Например, у ФОП на 2-й группе, работающего с маржинальностью 10−15%, новое обязательство может съесть значительную часть прибыли.

Более того, со второго квартала обновленная форма декларации требует детализации объемов дохода, начисления военного сбора отдельной строкой, а также отдельной уплаты этого сбора ежеквартально. Таким образом, исчезает ключевое преимущество упрощенки: простота учета и отчетности. Предпринимателям придется тратить больше времени (или средств на бухгалтера), чтобы правильно заполнить отчетность и не получить штраф. Дополнительно возрастает риск ошибок, задержек, путаницы, что противоречит принципу «либерального» налога.

В контексте поиска дополнительных бюджетных поступлений вместо введения нового налога для ФОП следует рассмотреть повышение ставки налога на добавленную стоимость (НДС). НДС является косвенным налогом, уплачиваемым конечным потребителем, и его администрирование уже налажено. Повышение НДС на 1−2% могло бы обеспечить существенные поступления в бюджет без дополнительной нагрузки на малый бизнес и без нарушения логики упрощенной системы налогообложения.

Другой путь — активизация борьбы с теневой экономикой. По оценкам, теневая экономика Украины составляет около 43,4% от ВВП, что является одним из самых высоких показателей в Европе. Вместо того чтобы увеличивать налоговую нагрузку на добросовестных плательщиков, государство должно сосредоточиться на борьбе с теневой экономикой. Это включает усиление контроля за крупными налогоплательщиками, борьбу с контрабандой и уклонением от уплаты налогов, а также стимулирование легализации бизнеса через упрощение процедур и снижение административного давления.

Читайте также: Реформа упрощенки: когда и как ФОПы начнут платить налоги по-новому

Выводы и рекомендации

Введение военного сбора для ФОП де-факто разрушает логику упрощенной системы налогообложения, которая была эффективным инструментом для поддержки малого бизнеса и уменьшения теневой экономики. Вместо этого государство должно рассмотреть альтернативные источники наполнения бюджета, такие как повышение НДС, и сосредоточиться на борьбе с теневой экономикой. Это позволит сохранить доверие малого бизнеса, избежать массового сворачивания предпринимательской активности и не создавать дополнительного стимула для возвращения в «тень».

Упрощенная система налогообложения — это не налоговая льгота, как это часто пытаются представить в публичном дискурсе, а взвешенный механизм для уменьшения транзакционных расходов, повышения добровольной налоговой дисциплины и стимулирования самозанятости. Ее основная ценность — не только в удобстве отчетности или низких ставках, но и в формировании широкого слоя плательщиков, которые готовы платить, потому что государство не относится к ним как к потенциальным нарушителям. Военный сбор в нынешней форме подрывает этот баланс.

Парадокс заключается в том, что в стремлении получить больше денег от уже платящих государство рискует потерять значительно больше из-за демотивации, недоверия и снижения налоговой базы. Именно поэтому даже в самые сложные периоды фискальная политика должна быть не только о доходе, но и о партнерстве. Поэтому любые новации — тем более изменяющие принципиальную архитектуру системы — должны внедряться с предварительным общественным обсуждением, прогнозированием эффектов и определением четких временных границ.

Чтобы сохранить легальную самозанятость как основу экономической устойчивости в Украине, мы предлагаем:

  • Четко установить временный характер военного сбора для ФОП с прекращением его начисления после завершения действия военного положения.
  • Ввести возможность учета расходов на базу начисления военного сбора или применять этот платеж только к чистому доходу.
  • Обеспечить открытый диалог с представителями малого бизнеса и принятие каких-либо новых налоговых решений с участием бизнес-ассоциаций.
  • Сконцентрировать фискальные усилия на борьбе с теневыми схемами, крупным уклонением и оффшорами, в частности, через модернизацию БЭБ, таможенной службы и ГНС.
  • Постепенно формировать новую философию налогообложения, где главным источником бюджетных поступлений станет широкая, справедливо распределенная налогооблагаемая база, а не точечное давление на наименее защищенных.
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
0
san4os
san4os
28 апреля 2025, 11:15
#
Який баран таке написав?

«З другого кварталу 2025 року фізичні особи-підприємці (ФОПи), які працюють за спрощеною системою оподаткування, зобов’язані подавати оновлену форму декларації та сплачувати додатковий платіж — 1,5% військового збору з усього обсягу доходу (обороту). «

«Наприклад, для ФОПа на 2-й групі, який працює з маржинальністю 10−15%, нове зобов’язання може з'їсти значну частину прибутку.»


Я ФОП на єдиному податку 2група. Подача декларації для мене — 1 раз в рік. Сплата військового збору для мене фіксована по 800грн в місяць.

Що за бред видумує автор статті?
+
0
zephyr
zephyr
28 апреля 2025, 11:39
#
Автор не знает разницы 2ой и 3ьей группы. Ну и да- ТОВ сейчас меньше платят налоги, чем ФОП3. Здабули.
+
0
bonv
bonv
28 апреля 2025, 11:33
#
Влада і логіка…
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Oleg2077 и 10 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами