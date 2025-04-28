Военный сбор для ФОПов: почему он разрушает логику «упрощенки»

Как меняется система налогообложения для ФОП, какие последствия могут быть из-за этих изменений, и что необходимо изменить, Цензор.нет рассказал директор Института экономического лидерства Михаил Лавровский.

Со второго квартала 2025 года физические лица-предприниматели (ФОПы), работающие по упрощенной системе налогообложения, обязаны подавать обновленную форму декларации и уплачивать дополнительный платеж — 1,5% военного сбора по всему объему дохода (оборот). Формально это часть адаптации налоговой системы к реалиям войны. Но если посмотреть глубже, то эта новелла существенно изменяет базовую философию упрощенного налогообложения в Украине и порождает ряд вопросов как по справедливости, так и по прогнозированности фискальной политики.

Упрощенная система: ее сущность и значение для украинской экономики

Упрощенная система налогообложения создавалась как простой и понятный инструмент для малого бизнеса: фиксированная ставка по обороту или доходному лимиту, минимальная отчетность, прозрачные правила. Именно это позволило миллионам украинцев легально работать, не создавая чрезмерную административную нагрузку на себя и на государство. Она была и остается одной из самых успешных реформ, ориентированных на начинающих предпринимателей, фрилансеров, самозанятых лиц. В этом смысле уплата единого налога — это был «все-включено"-платеж: просто, стабильно, предсказуемо.

По данным Государственной налоговой службы Украины, в 2024 году поступления в государственный бюджет от налогоплательщиков составили 1133,5 млрд грн. Хотя точные данные по вкладу ФОП в эту сумму отсутствуют, малый бизнес традиционно является важным источником доходов для бюджета. Введение дополнительной налоговой нагрузки может привести к уменьшению количества зарегистрированных ФОП и увеличению теневой экономики.

Военный сбор: новая нагрузка на ФЛПов

Теперь эта логика смещается. Военный сбор в размере 1,5% взимается не по чистому доходу, а по всему обороту. Это означает, что предприниматель платит даже по той части, которую потратил на закупку товаров, аренду, логистику или оплату труда. Таким образом, налоговая нагрузка для ФОП де-факто увеличивается — без изменения самого единого налога, но за счет дополнительной нагрузки. Например, у ФОП на 2-й группе, работающего с маржинальностью 10−15%, новое обязательство может съесть значительную часть прибыли.

Более того, со второго квартала обновленная форма декларации требует детализации объемов дохода, начисления военного сбора отдельной строкой, а также отдельной уплаты этого сбора ежеквартально. Таким образом, исчезает ключевое преимущество упрощенки: простота учета и отчетности. Предпринимателям придется тратить больше времени (или средств на бухгалтера), чтобы правильно заполнить отчетность и не получить штраф. Дополнительно возрастает риск ошибок, задержек, путаницы, что противоречит принципу «либерального» налога.

В контексте поиска дополнительных бюджетных поступлений вместо введения нового налога для ФОП следует рассмотреть повышение ставки налога на добавленную стоимость (НДС). НДС является косвенным налогом, уплачиваемым конечным потребителем, и его администрирование уже налажено. Повышение НДС на 1−2% могло бы обеспечить существенные поступления в бюджет без дополнительной нагрузки на малый бизнес и без нарушения логики упрощенной системы налогообложения.

Другой путь — активизация борьбы с теневой экономикой. По оценкам, теневая экономика Украины составляет около 43,4% от ВВП, что является одним из самых высоких показателей в Европе. Вместо того чтобы увеличивать налоговую нагрузку на добросовестных плательщиков, государство должно сосредоточиться на борьбе с теневой экономикой. Это включает усиление контроля за крупными налогоплательщиками, борьбу с контрабандой и уклонением от уплаты налогов, а также стимулирование легализации бизнеса через упрощение процедур и снижение административного давления.

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Выводы и рекомендации

Введение военного сбора для ФОП де-факто разрушает логику упрощенной системы налогообложения, которая была эффективным инструментом для поддержки малого бизнеса и уменьшения теневой экономики. Вместо этого государство должно рассмотреть альтернативные источники наполнения бюджета, такие как повышение НДС, и сосредоточиться на борьбе с теневой экономикой. Это позволит сохранить доверие малого бизнеса, избежать массового сворачивания предпринимательской активности и не создавать дополнительного стимула для возвращения в «тень».

Упрощенная система налогообложения — это не налоговая льгота, как это часто пытаются представить в публичном дискурсе, а взвешенный механизм для уменьшения транзакционных расходов, повышения добровольной налоговой дисциплины и стимулирования самозанятости. Ее основная ценность — не только в удобстве отчетности или низких ставках, но и в формировании широкого слоя плательщиков, которые готовы платить, потому что государство не относится к ним как к потенциальным нарушителям. Военный сбор в нынешней форме подрывает этот баланс.

Парадокс заключается в том, что в стремлении получить больше денег от уже платящих государство рискует потерять значительно больше из-за демотивации, недоверия и снижения налоговой базы. Именно поэтому даже в самые сложные периоды фискальная политика должна быть не только о доходе, но и о партнерстве. Поэтому любые новации — тем более изменяющие принципиальную архитектуру системы — должны внедряться с предварительным общественным обсуждением, прогнозированием эффектов и определением четких временных границ.

Чтобы сохранить легальную самозанятость как основу экономической устойчивости в Украине, мы предлагаем: