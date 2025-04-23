Тигипко получил разрешение НБУ на покупку Идея Банка

Национальный банк решением от 21 апреля дал согласие на опосредованное приобретение владельцем группы «ТАС» Сергеем Тигипко 100% акций Идея Банка (Львов). Об этом говорится в биржевом сообщении продавца — польского Getin Holding SA во вторник, пишет Интерфакс-Украина.

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Что известно

«Таким образом, было выполнено еще одно условие перехода права собственности на акции Идея Банк Украина, определенное в договоре», — отметил Getin Holding.

Ранее, 14 и 27 марта, продавец сообщил, что из-за необходимости проверки поданных документов и информации НБУ продлил еще на 30 рабочих дней срок принятия решения о согласовании сделки купли-продажи Идея Банка.

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Напомним

Как писал ранее «Минфин», в феврале 2022 года Getin сообщил, что ему второй раз не удалось продать Идея Банк.

Заключенное 10 ноября 2021 года соглашение об условиях продажи его 100% акций Первому украинскому международному банку (ПУМБ, Киев) Рината Ахметова было разорвано в связи с невыполнением всех условий перехода права собственности до 25 февраля.

После разрыва соглашения с ПУМБом Getin отказался от продажи своего украинского дочернего банка в условиях войны в Украине.