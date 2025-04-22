США вводят заоблачные пошлины на солнечные панели из Юго-Восточной Азии. Ставка достигает 3521%

Соединенные Штаты ввели новые пошлины на импорт солнечных панелей из четырех стран Юго-Восточной Азии, максимальная ставка которых составляет 3521%. Речь идет о Камбодже, Вьетнаме, Малайзии и Таиланде. Об этом пишет Bloomberg.

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Результаты торгового расследования

Пошлины, объявленные 21 апреля 2025 г., стали итогом годового расследования, начатого по инициативе американских производителей солнечных батарей еще при президентстве Джо Байдена. По данным Министерства торговли США, самые высокие ставки применяются в Камбоджу — до 3521%, тогда как для Таиланда пошлина составляет 1002%, для Вьетнама — 914%, а для Малайзии — 250%.

Воздействие на рынок возобновляемой энергетики

Хотя новые пошлины призваны поддержать местных производителей, они создают проблемы американским компаниям в сфере возобновляемой энергетики, которые в значительной степени зависели от доступного импортного оборудования. Политические изменения в США лишь усугубляют нестабильность в этом секторе.

Масштабы импорта

По данным BloombergNEF, в 2024 году США импортировали солнечное оборудование из Камбоджи, Вьетнама, Малайзии и Таиланда на сумму 12,9 млрд долларов, что составляет примерно 77% от общего объема импорта солнечных панелей в страну.