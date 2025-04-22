Аналитики Citi прогнозируют до пяти снижений ставки ФРС в 2025 году

Аналитики Citi полагают, что Федеральная резервная система будет вынуждена пойти на резкое снижение процентной ставки, чтобы поддержать экономику США в условиях торговой войны, пишет MarketWatch.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что говорят банкиры

В банке ожидают, что четкие признаки ослабления американской экономики проявятся уже к июню, спровоцировав первое из снижений ставки ФРС. Всего же ставка может быть понижена до пяти раз в текущем году.

Тревожные сигналы могут поступить на этой неделе в виде апрельских индексов менеджеров по закупкам (PMI), рассчитываемых S&P Global. Эти индикаторы дают представление о настроениях и планах руководителей американских компаний.

Апрельские PMI покажут реакцию на введение в США почти универсальных пошлин на импорт в размере 10% и гораздо более высоких тарифов на ввоз в Штаты товаров из Китая, пишет MarketWatch.

Читайте также: Трамп призвал к скорейшей отставке главы ФРС Пауэлла

В первую неделю мая выйдут данные по безработице в США. В Citi прогнозируют продолжение роста уровня безработицы, который сейчас составляет 4,2%.

Президент США Дональд Трамп и сам признал, что торговые войны могут сулить «временные трудности» американской экономике, и это является одной из причин, по которой он продолжает оказывать давление на главу ФРС Джерома Пауэлла, добиваясь снижения стоимости заимствований ради смягчения экономического ущерба от пошлин.

Аналитики Citi допускают, что на этом фоне Федрезерв будет больше обеспокоен состоянием экономики и рынка труда, нежели инфляцией, которая может ускориться из-за введенных тарифов.

«Мы ожидаем, что экономические данные подтолкнут руководителей ФРС к смягчению денежно-кредитной политики к июню», — пишут они.

При этом в Citi опасаются, что даже снижения ставки на 1,25 процентного пункта может оказаться недостаточно, если экономика США начнет двигаться в сторону рецессии.

«Баланс рисков смещен в сторону более быстрого и/или более значительного снижения ставки», — отмечают аналитики.

Текущий прогноз Citi предполагает, что к концу текущего года ключевая процентная ставка ФРС будет опущена до диапазона 3−3,25% с нынешнего 4,25%-4,5%.

Консенсус-прогноз Уолл-стрит предусматривает три снижения ставки ФРС в этом году, до диапазона 3,5−3,75%, отмечает MarketWatch.

Напомним

Федеральная резервная система США (ФРС), выполняющая функции центрального банка страны, по итогам двухдневного заседания 28−29 января сохранила учетную ставку на уровне 4,25−4,5% годовых.