Авторынок Украины: почему до конца года вырастет спрос на б/у электрокары и машины из США

В Украине обвалились продажи авто — и новых, и б/у. По данным ассоциации Укравтопром, в марте этого года сегмент новых легковушек ушел в минус на рекордные 30,5%. Спад на «новом» рынке стартовал еще в начале этого года, и, судя по статистике, ситуация только ухудшается.

Для сравнения: в январе 2025 года продажи новых авто упали на 1,6%, в феврале — на 10,5%. С учетом провального марта, за первый квартал этого года сегмент новых авто потерял, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, 16,3% — дилерам удалось реализовать всего 13,7 тыс. машин.

Подержанных иномарок продают традиционно больше — с января по март 2025 года новых владельцев нашли 47 тыс. пригнанных из-за границы авто. Но, по сравнению с первым кварталом прошлого года, продажи упали на 16%.

Главной причиной, по которой украинцы откладывают покупку авто, стали слишком высокие ценники. Из-за роста курса доллара и евро машины резко подорожали, тогда как доходы большинства украинцев практически не растут. Ситуацию могут усугубить «пошлины Трампа», из-за которых авто в Украине станут еще дороже. Но, к примеру, на вторичном рынке некоторые модели авто сейчас, наоборот, дешевеют.

«Минфин» разбирался, что сейчас происходит на авторынке и чего ждать дальше, в частности, по ценам на машины.

Ценники отбивают охоту покупать

До недавнего времени рынок новых авто в Украине рос, несмотря на войну и экономические сложности в стране. По данным компании Autoconsulting, по итогам 2024 года, было продано 71,3 тыс. машин, что почти на 9,6% больше, чем за 2023 год (тогда реализовали 65 тыс. новых авто).

Впрочем, уже к концу прошлого года, в декабре, прозвенел первый тревожный звоночек. Продажи новых авто тогда упали, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, на 5%. Но эксперты связали этот факт с атакой на реестры Минюста, что, якобы, помешало многим украинцам поставить машины на учет. Таким образом, должен был сформироваться отложенный спрос, как это произошло, к примеру, на рынке недвижимости. Там неработающие в декабре реестры дали значительный прирост сделок в последующие месяцы.

Но на авторынке подобного не произошло. Наоборот, с начала 2025 года ситуация стала ухудшаться. В январе, по данным ассоциации Укравтопром, продажи новых машин упали на 1,6%, в феврале — на 10,5%, а в марте — на 30,5%.

Как отметили в пресс-службе компании «Укравто Групп», негативные тенденции затронули также сегмент новых электромобилей (хотя до недавнего времени он активно рос).

«По итогам первого квартала этого года, по электрокарам наблюдается спад продаж на 28%, хотя доля этого сегмента в общем объеме реализации авто остается достаточно большой — 14%. Причины спада в том, что значительные объемы продаж электромобилей у салонов перехватили неофициальные дилеры через площадки — как цифровые, так и обычные, из бетона и гравия», — рассказали «Минфину» в пресс-службе «Укравто Групп».

По мнению продавцов, главная причина спада на рынке новых авто — рост цен, который, в свою очередь, провоцирует рост курса доллара и евро. Отечественные салоны вынуждены переписывать гривневые цены, за которыми многие водители уже просто не могут угнаться.

Особенно резко подорожали авто из Европы. К примеру, на конец декабря прошлого года официальный курс евро составлял 43,7 гривен, на конец марта 2025 года — уже 44,7 гривен, а по состоянию на 14 апреля он достиг 46,9 гривен. То есть среднестатистическое авто за 15 тыс. евро, которое под конец прошлого года стоило 655,6 тыс. гривен, в марте этого года подорожало до 670,5 тыс. грн, а в апреле — уже до 703, 5 тыс. То есть плюс почти 48 тыс. грн за неполные четыре месяца. В долларах рост цен не такой большой, но он тоже есть.

Это подорожание наслоилось на традиционную «автомобильную инфляцию». По словам руководителя компании Autoconsulting Олега Омельницкого, новые машины ежегодно дорожают примерно на 5%. Производители объясняют это улучшением комплектации (авто становятся более «напичканными» электроникой) и ростом цен на металл и запчасти.

Таким образом, для многих украинцев новые авто стали недоступными. Это подтверждает и сокращение на рынке бюджетного сегмента. В целом, по итогам первого квартала этого года, стоимость среднестатистического проданного авто увеличилась в долларовом эквиваленте на 7%. То есть в продажах становится все больше машин среднего класса, и все меньше — недорогих моделей.

Как отметили в пресс-службе «Укравто Групп», те покупатели, которые все же пришли в салоны, меняют свои предпочтения. Так, основным драйвером сегмента новых легковушек стали модели с гибридными силовыми агрегатами — их продажи за первый квартал этого года увеличились, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, на 53,2%, а общая доля в продажах составила 26,8%.

Украинцы уже не делают ставку на авто с двигателем внутреннего сгорания или электрокары, а все чаще хотят получить «два в одном» — машину, которая может ездить и на бензине, и на электротяге, что позволяет диверсифицировать риски как с возможными проблемами с обычным топливом, так и с перебоями с электроэнергией.

Также, по словам экспертов из «Укравто Групп», водители стали относится к покупке новых авто более взвешенно, поэтому увеличились сроки принятия решений по выбору той или иной модели.

В дальнейшем, по мнению аналитиков этой компании, ситуация в сегменте новых авто может усложниться. «Минфин» уже писал, что из-за «пошлин Трампа», под которые попали в том числе, автомобили, не исключено подорожание иномарок, причем не только в США, но и по всему миру. Таким образом производители попытаются компенсировать ожидаемые на американском рынке потери. Правда, на глобальном рынке рост цен составит не 25%, как в США, а до 10%, но для большинства водителей такое подорожание также достаточно весомое.

«Увеличение пошлин трансформируется в рост стоимости производства и розничных цен. Мы считаем, что лучших цен, чем есть на рынке сегодня, уже никогда не будет», — отметили в «Укравто Групп».

Интересно, что спад на рынке застал многих дилеров врасплох. На волне недавнего роста продаж компании начали строить планы по развитию. И не отменяют их, по крайней мере пока.

К примеру, в начале апреля возле аэропорта «Борисполь» открылся новый большой дилерский центр «Лексус Киев Аэропорт», а ранее, в марте, компания Winner сообщила о покупке у прежнего собственника — VIDI — здания автоцентра Volvo на Бориспольском шоссе (в нем будет работать дилер Volvo от Winner).

«Появление в городке на Бориспольской трассе нового автосалона Lexus меняет установившийся баланс в премиальном сегменте в Киевском регионе. Сейчас премиум-сегмент занимает 21% в продажах авто в целом по стране. Новые салоны прибавят цифры к этому показателю», — считают в Autoconsulting.

Больше электрокаров и авто из Штатов

На рынке подержанных машин, по словам главы Института исследований авторынка Станислава Бучацкого, ситуация более стабильная, чем в сегменте новых автомобилей.

По данным ассоциации Укравтопром, провал есть и там, но он не такой большой. Так, с января по март 2025 года было продано 47 тыс. пригнанных из-за границы авто. По сравнению с первым кварталом прошлого года, продажи упали на 16%.

Впрочем, Бучацкий говорит, что проседание продаж б/у авто только частично связано со снижением спроса на них.

«Да, спрос в начале года немного просел на фоне сезонного фактора. Но главной проблемой стали сложности на таможне. Таможенники неожиданно перестали принимать сертификаты происхождения на европейские авто, которые, согласно законодательству, позволяют сэкономить на растаможке машин 10%.

Так как автомобили — товар недешевый, 10% «скидки» — это немало. Скажем, на иномарке за 30 тыс. евро реально сэкономить 3 тыс. евро. Поэтому многие водители и посредники, которые уже купили машины в Европе, просто не стали их таможить, без учета «дисконта», а поставили на европейских площадках «на хранение», в ожидании лучших времен.

Отсюда — минус по статистике за январь и февраль. В марте ситуация разрешилась, поэтому продажи б/у авто активизировались, хотя первые два месяца этого года существенно подпортили цифры за квартал", — пояснил «Минфину» Бучацкий.

По данным ассоциации «Укравтопром», в отличие от «нового» рынка, продолжает расти спрос на электрокары. К примеру, в марте украинский автопарк пополнили почти 3,8 тыс. электромобилей, что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 4% превышает показатели февраля 2025 года. Львиная доля — б/у модели — их завезли около 3,9 тыс. штук. В топ-5 попали: Tesla Model Y, Nissan Leaf, Tesla Model 3, Hyundai Kona, Kia Niro.

По итогам первого квартала 2025 года, продажи б/у электрокаров выросли на 18% — до более чем 10,8 тыс. штук, а новых — наоборот, упали на 26% (до 1 978 штук).

Бучацкий говорит, что продажи б/у электромобилей и дальше будут расти — вплоть до конца этого года. «Так как до декабря 2025 года в Украине действуют льготы на растаможку электрокаров, многие захотят ими воспользоваться. Потому что с 2026 года преференции уберут, и авто на электротяге сразу же подорожают на 35%», — отметил эксперт.

Он прогнозирует, что будут расти также продажи б/у авто из США. «На фоне „пошлин Трампа“ и ожиданий по удорожанию машин из Штатов, все больше водителей хотят купить машину из США, по „старому ценнику“. К тому же авто из Штатов сейчас более интересны по цене, чем из Европы, из-за подорожания евро», — пояснил «Минфину» Бучацкий.

Отметим: по данным «Укравтопрома», с начала года украинцы «выписали» почти 9 тысяч легковушек из США, из них 42% — электрокары.

Выбор уменьшился, но есть скидки

Станислав Бучацкий отметил, что на украинском рынке б/у авто наметились и другие весьма интересные тенденции.

Во-первых, снизилось общее количество объявлений о продаже машин. К примеру, в феврале их было 223,8 тыс., а в марте — 213,8 тыс. Для сравнения: в марте прошлого года на интернет-площадках разместили почти 245 тыс. объявлений. Те есть сейчас предлагают на продажу на 12,7% меньше авто, чем в прошлом году.

Эксперты связывают этот факт с закручиванием налоговых гаек. С недавних пор налоги с продажи авто насчитываются не по заявленной, а по рыночной стоимости, плюс — увеличился военный сбор. Поэтому, если, к примеру, владелец продает второе авто за год, то ему нужно платить больше 20% налогов с рыночной стоимости машины, а это тысячи долларов.

Во-вторых, в предложении растет доля очень дешевых (до $2 тыс.) и сравнительно дорогих (более $20 тыс.) авто. Если последних год назад было 8,7% в общем предложении, то сейчас — 9,2%.

То есть рынок поляризуется — есть спрос на дешевые и премиальные б/у автомобили, на который и реагируют продавцы.

При этом средний ценник авто, за счет увеличения доли премиального сегмента, вырос — в конце прошлого года он составлял $5 750, в марте этого года — $5 900.

Самые дешевые, по словам Бучацкого, автомобили с газобалонными установками — там ценник составляет в среднем $2,7 тыс. Средний чек на бензиновые авто — $6 тыс. (плюс 3,4% к февралю 2025 года), на дизельные — $7 200 (плюс 2,8% к февралю). Гибридные авто продаются в среднем по $14 тыс. (что на 1,4% меньше, чем в феврале этого года). По электрокарам средний ценник — $16,8 тыс., что на $800 больше, чем в феврале.

«Это усредненные цены. Но буквально в каждом сегменте можно найти авто, которые с начала года упали в цене. На рынке много покупателей с небольшими бюджетами, поэтому продавцам приходится идти на уступки, чтобы реализовать свой автомобиль», — говорит Бучацкий.