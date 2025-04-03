Кипр протестирует владельцев местных компаний: что это меняет для нашего бизнеса

Кипрстоитна пороге нового этапа собственной экономической эволюции.Многолетподряд островассоциировалсяс транзитным хабом для накопления и перераспределения капитала странами постсоветского пространства и эрозии прибыли из этих стран.Что меняетсясейчаси почему будет способствовать возврату капитала в Украину, ЭП рассказал Роман Белик, совладелец и партнер инвестиционной компании InCo home.

Почему реформу проводят именно сейчас

Международный имидж — юрисдикции как места регистрации «бумажных» компаний — значительно усложняет жизнь настоящему бизнесу. Такая репутация вредит позициям Республики Кипр в европейских политических и бизнес-кругах. Изменения, направленные на превращение страны в центр реального корпоративного бизнеса, являются неотложными.

Компании — корпоративные оболочки, которые из всех признаков реальности имеют только место регистрации на Кипре, играют центральную роль в формировании нежелательной репутации. В прошлом такое структурирование ассоциировалось с международным налоговым планированием и было must have для каждой уважающей себя бизнес-группы.

Исторически сложилось, что многие из этих компаний имеют непосредственное отношение к россиянам, включая подсанкционных лиц или их представителей. Фактически Кипр стал домом для флота, перефразируя легенду, «летучих россиян» — компаний-призраков, которые существуют только на бумаге, тогда как фактические управленческие решения, операционная деятельность и менеджмент происходят за пределами Кипра.

Хотя, будем честными, Кипр с такой целью используют представители многих стран, но именно россияне составляют наибольшую долю этого флота призраков-мёртвых.

Суть изменений

Кипр показывает готовность порвать с этим не только громкими заявлениями и отзывом паспортов скандальных лиц, но и налоговыми инструментами, о включении которых в новый пакет налоговой реформы было объявлено в феврале.

Одним из важных инструментов может стать новый тест на налоговую резидентность физических лиц. Он построен на принципах определения налогового резидентства, которые используются во Франции. Этот тест позволит Кипру признать человека налоговым резидентом, если его «центр бизнес-интересов» расположен в республике, даже если он проводит на острове минимум времени.

Кипр может признать лицо налоговым резидентом независимо от места жительства, если его состояние и корпоративные структуры привязаны к Кипру. Обычно возможность стать резидентом страны с лояльной системой налогообложения, которой Кипр, безусловно, является, выглядит привлекательно, но на этот раз дьявол кроется в деталях.

Этот тест может стать ключевым элементом, который позволит правительству Республики Кипр не только работать с корпоративными структурами, но и напрямую облагать налогами их конечных владельцев. В момент признания лица налоговым резидентом Кипра по новому правилу у государства появится значительно более широкий набор инструментов «влияния».

Здесь на сцену выходит тест на экономическое присутствие (substance test). Это мощное оружие из арсенала ATAD3, директивы ЕС о борьбе с компаниями-призраками. Бизнес без реального экономического присутствия — офисов, персонала, оборотных активов и местного управления — потеряет доступ к налоговым льготам и возможностям, предоставляемым договорами об избежании двойного налогообложения.

Почему бы Кипру не применить все возможности этой директивы и не смиксовать тест на резидентность, тест на substance и применение подхода так называемого прозрачного налогообложения (look-through taxation)? Это может выглядеть так.

Как тестирование ударит по налоговым схемам

Если компания не пройдет тест на экономическое присутствие, Кипр может полностью игнорировать эту компанию как отдельный налоговый субъект. Прибыль такой компании будет включена в налоговую декларацию конечного владельца, который благодаря правилу центра деловых интересов будет полностью подлежать налогообложению на Кипре по прогрессивной шкале налога на доходы физических лиц Кипра — до 35%.

Такое сочетание — признание налоговой резидентности и «прозрачное» налогообложение — сделает невозможным сокрытие за оболочечными структурами и может стать инструментом формирования нового бизнес-имиджа страны как финансового и IT-хаба ЕС. Для настоящего бизнеса с реальным присутствием на Кипре эти реформы — возможность работать в Европе без ощущения привкуса санкций и «мутных» капиталов.

Избавившись от этих бизнес-призраков, Кипр освободит пространство для инвесторов нового типа — тех, кто видит Кипр не как налоговую гавань, а как реальный операционный хаб. Благодаря системе IP box, цифровой трансформации, сбалансированной модели налогообложения Кипр способен быть центром для инновационных компаний.

Уже в 2025 году следует ожидать начала внедрения этих реформ, что может также поспособствовать возвращению капитала в Украину. Следует помнить, что Кипр является крупнейшим кредитором украинского корпоративного сектора и вторым по объему получения дивидендов от украинских компаний и далеко не все владельцы и кредиторы украинского бизнеса и их конечные бенефициары смогут сдать новые тесты.