Главное за среду: «День освобождения США», Госстат пересчитал ВВП

Дональд Трамп готовится в среду, 2 апреля, развернуть широкую волну новых тарифов против стран, с которыми Америка ведет торговлю. Конкретные очертания этого плана, названного Днем освобождения, еще выкристаллизовываются в кабинетах президентской администрации.

Сенат США грозит 500%-ными тарифами странам, покупающим российскую нефть

Пятьдесят сенаторов Соединенных Штатов, возглавляемые республиканцем Линдси Грэмом и демократом Ричардом Блюменталем, выдвинули общий законопроект, предусматривающий жесткие санкции против России, если она сорвет мирные инициативы президента США в отношении Украины.

Госстат перечислил ВВП за 2023 год с 5,3% до 5,5%

Государственная служба статистики пересмотрела годовую динамику ВВП с 5,3 до 5,5% и поквартальную динамику ВВП за 2023 год.

Акции Приватбанка и Укрпочты: когда их выведут на биржу и стоит ли их добавить в портфель