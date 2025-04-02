«День освобождения США» наступил: Трамп настроен разжечь торговый конфликт с партнерами
Главное за среду: «День освобождения США», Госстат пересчитал ВВП
Дональд Трамп готовится в среду, 2 апреля, развернуть широкую волну новых тарифов против стран, с которыми Америка ведет торговлю. Конкретные очертания этого плана, названного Днем освобождения, еще выкристаллизовываются в кабинетах президентской администрации.
Сенат США грозит 500%-ными тарифами странам, покупающим российскую нефть
Пятьдесят сенаторов Соединенных Штатов, возглавляемые республиканцем Линдси Грэмом и демократом Ричардом Блюменталем, выдвинули общий законопроект, предусматривающий жесткие санкции против России, если она сорвет мирные инициативы президента США в отношении Украины.
Госстат перечислил ВВП за 2023 год с 5,3% до 5,5%
Государственная служба статистики пересмотрела годовую динамику ВВП с 5,3 до 5,5% и поквартальную динамику ВВП за 2023 год.
Акции Приватбанка и Укрпочты: когда их выведут на биржу и стоит ли их добавить в портфель
Глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Руслан Магомедов недавно заявил о планах уже к 2027 году вывести на фондовый рынок Украины по крайней мере 5 известных компаний. В первую очередь речь идет о государственных компаниях, ведь решение об их IPO может принять правительство, несмотря на рыночную ситуацию. «Минфин» узнавал, как украинские финансисты оценивают такую перспективу и видят ли возможность ее реализации.
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