Госстат пересчитал ВВП за 2023 год с 5,3% до 5,5%

Государственная служба статистики пересмотрела годовую динамику ВВП с 5,3 до 5,5% и поквартальную динамику ВВП за 2023 год. Об этом пишут «Украинские новости» со ссылкой на Госстат.

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Как изменился ВВП

В целом, за 2023 год реальный валовой внутренний продукт увеличился на 5,5% по сравнению с 2022 годом (в постоянных ценах 2021 года) до 6 537,825 млрд гривен (в фактических ценах).

Данные приведены без учета временно оккупированных территорий и части территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия.

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По уточненным данным Госстата, ВВП за первый квартал 2023 года уменьшился на 10,2% до 1 362,537 млрд гривен, за второй квартал 2023 года увеличился на 19,3% до 1 463,941 млрд гривен, за третий квартал 2023 года увеличился на 5,7% 2% до 1932,991 млрд гривен.

Госстат за год уточняет показатели реального внутреннего валового продукта.

Ранее Госстат сообщал, что ВВП за 1-й квартал 2023 года уменьшился на 10,3% до 1 362,537 млрд гривен (в фактических ценах), за 2-й квартал 2023 года увеличился на 19,2% до 1 463,941 млрд гривен, за 3-й квартал 7 за 4 квартал 2023 года увеличился на 4,7% до 1 932,991 млрд гривен.