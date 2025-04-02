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2 апреля 2025, 13:56 Читати українською

«День освобождения США» наступил: Трамп настроен разжечь торговый конфликт с партнерами

Дональд Трамп готовится в среду, 2 апреля, развернуть широкую волну новых тарифов против стран, с которыми Америка ведет торговлю. Конкретные очертания этого плана, названного «Днем освобождения», еще выкристаллизовываются в кабинетах президентской администрации. Ожидается, что официальное слово Трамп скажет в 16:00 по восточному времени (23:00 по Киеву). Об этом пишет FT.

Дональд Трамп готовится в среду, 2 апреля, развернуть широкую волну новых тарифов против стран, с которыми Америка ведет торговлю.

Закулисная подготовка

Накануне лидер США закрылся на многочасовые секретные переговоры со своими ближайшими помощниками, обдумывая, как экономически прижать торговых союзников. Несмотря на тревогу бизнеса, в Белом доме уверены, что эти шаги пойдут на пользу американцам, особенно средним слоям.

Рынки в напряжении

Финансовые игроки реагируют осторожно, но с ощутимой настороженностью. На Уолл-стрит распространяются колебания, а трейдеры избегают риска.

«Инвесторское сообщество повсеместно встревожено», — заявил Роберт Типп, руководитель отдела глобальных облигаций PGIM. Он добавил, что последние недели рынки балансируют на грани, пытаясь уберечься от потрясений.

Пресссекретарь Белого дома Кэролайн Левитт заверила, что тарифы заработают «немедленно» и отмахнулась от опасений из-за биржевых проседаний. «Белый дом не намерен менять политику из-за временных колебаний», — подчеркнула она.

Перспективы

Эксперты из финансовых кругов предостерегают, что действия Трампа могут расшатать стабильность на годы вперед. Пока неясно, какие страны попадут под удар и сколь мощным он будет. «2 апреля может стать решающим днем», — заявил Кристофер Крюгер из TD Cowen Washington Research Group. «Это либо стратегический маневр, либо серьезное смещение в торговой политике США», — рассуждает он.

Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
0
bonv
bonv
2 апреля 2025, 14:10
#
Це жесть…
+
0
S1ax
S1ax
2 апреля 2025, 14:19
#
А навіщо, або через що, він це хоче зробити? Це десь висвітлюються?
+
0
vt313
vt313
2 апреля 2025, 14:28
#
Цього ніхто не знає
+
0
Dimamizdm1
Dimamizdm1
2 апреля 2025, 15:41
#
Интересно, есть в Украине ослы, кто это всё читает, и лохи, кто во всё это верит,?
+
+15
zephyr
zephyr
2 апреля 2025, 16:28
#
Все дураки, один ты умный. Не парься.
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