Сенат США грозит 500%-ными тарифами странам, покупающим российскую нефть

Пятьдесят сенаторов Соединенных Штатов, возглавляемые республиканцем Линдси Грэмом и демократом Ричардом Блюменталем, выдвинули общий законопроект, предусматривающий жесткие санкции против россии, если она сорвет мирные инициативы президента США в отношении Украины. Об этом сообщается на официальном сайте Блюменталя.

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Условия и механизм

Новые ограничения вступят в силу, если переговоры о мире потерпят крах или же россия нарушит уже заключенное соглашение. Одним из ключевых ударов станет введение заоблачных пошлин в размере 500% на товары из государств, продолжающих закупать российские энергоносители — нефть, газ, уран — и другие продукты.

Цель санкций

«В Сенате США доминирует мнение, что россия является агрессором, и что эта ужасная война и агрессия путина должны прекратиться сейчас и сдерживаться в будущем», — заявили сенаторы.

Последствия для мира

Этот шаг может кардинально изменить глобальные торговые связи, вынудив страны-покупатели российских ресурсов пересмотреть свои экономические стратегии под угрозой американских штрафных тарифов. Инициатива подчеркивает намерение Вашингтона усилить давление на москву из-за ее действий в Украине.

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