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27 марта 2025, 19:35 Читати українською

Укрзализныця предупредила бизнес о риске невыполнения договорных обязательств из-за хакерской атаки

Укрзализныця сообщила бизнесу о возможном полном или частичном невыполнении обязательств по договорам, заключенным с контрагентами, в результате действия форс-мажорных обстоятельств, связанных с масштабной хакерской атакой. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Укрзализныця сообщила бизнесу о возможном полном или частичном невыполнении обязательств по договорам, заключенным с контрагентами, в результате действия форс-мажорных обстоятельств, связанных с масштабной хакерской атакой.
Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

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В Укрзализныце напомнили, что 23 марта 2025 года компания испытала масштабную кибератаку на информационно-телекоммуникационные системы, в результате которой было существенно нарушено функционирование автоматизированных систем и обеспечение стандартной деятельности компании.

«В связи с этим АО „Укрзализныця“ информирует о возможном полном или частичном невыполнении обязательств по договорам, заключенным с контрагентами, в результате действия форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы)», — говорится в сообщении.

Компания отметила, что прилагает максимальные усилия для скорейшего восстановления полноценной работы всех сервисов и выполнения своих обязательств перед клиентами и партнерами.

Напомним

Как писал «Минфин», 23 марта Укрзализныця испытала технический сбой, из-за которого были недоступны онлайн-продажа билетов, сервисы заказа услуг и справочная информация.

Утром, 27 марта, Укрзализныця заявила, что возобновила систему онлайн-продаж в резервном формате для приобретения новых билетов на поезда и их возвращения.

В то же время украинцев предупредили, что из-за пиковых нагрузок на систему возможны временные технические перебои в работе.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
Три літри
Три літри
27 марта 2025, 20:18
#
Так ви ж писали що системи керування рухом не постраждали. Бізнес не купує квитки на сайті, бізнес перевозить коліями грузи і ці перевезення організовані не через https://booking.uz.gov.ua
+
+15
Anatoll France
Anatoll France
27 марта 2025, 20:20
#
Просто в шоці з цифрової безпеки націоналіного стратегічного підприємсва. Рагулі інакше не скажеш.
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