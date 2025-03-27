Укрзализныця предупредила бизнес о риске невыполнения договорных обязательств из-за хакерской атаки

Укрзализныця сообщила бизнесу о возможном полном или частичном невыполнении обязательств по договорам, заключенным с контрагентами, в результате действия форс-мажорных обстоятельств, связанных с масштабной хакерской атакой. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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В Укрзализныце напомнили, что 23 марта 2025 года компания испытала масштабную кибератаку на информационно-телекоммуникационные системы, в результате которой было существенно нарушено функционирование автоматизированных систем и обеспечение стандартной деятельности компании.

«В связи с этим АО „Укрзализныця“ информирует о возможном полном или частичном невыполнении обязательств по договорам, заключенным с контрагентами, в результате действия форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы)», — говорится в сообщении.

Компания отметила, что прилагает максимальные усилия для скорейшего восстановления полноценной работы всех сервисов и выполнения своих обязательств перед клиентами и партнерами.

Напомним

Как писал «Минфин», 23 марта Укрзализныця испытала технический сбой, из-за которого были недоступны онлайн-продажа билетов, сервисы заказа услуг и справочная информация.

Утром, 27 марта, Укрзализныця заявила, что возобновила систему онлайн-продаж в резервном формате для приобретения новых билетов на поезда и их возвращения.

В то же время украинцев предупредили, что из-за пиковых нагрузок на систему возможны временные технические перебои в работе.