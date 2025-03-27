Сайт и приложение Укрзализныци удалось восстановить через 89 часов нонстоп работы после беспрецедентной атаки на ключевые операционные системы железной дороги, говорится в сообщении компании.
Укрзализныця возобновила онлайн-продажи после кибератаки. Как будут работать сервисы
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Как будут работать сервисы
На первом этапе будет работать только базовый функционал: продажа и возврат билетов по всем направлениям на 20 суток.
Также не допущена утечка никакой сенситивной информации.
«Железнодорожники, специалисты кибердепартамента СБУ, CERT-UA при Госспецсвязи и другие партнеры работают над восстановлением всех других сервисов, в первую очередь клиентских», — говорится в сообщении.
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В УЗ предупредили, что возможны временные технические перебои в работе из-за пиковых перегрузок сервиса.
Напомним
Как писал «Минфин», 23 марта Укрзализныця испытала технический сбой, из-за которого были недоступны онлайн-продажа билетов, сервисы заказа услуг и справочная информация.
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