Укрзализныця продолжает возобновлять онлайн-сервисы после массированной кибератаки. В компании рассчитывают выйти на финишную прямую по возобновлению ресурсов уже в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Кибератака на Укрзализныцю: возобновление онлайн-сервисов продолжается уже четвертый день
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«Кассы и все железнодорожники работают в усиленном режиме. Помощники — вокзальные „ангелы“ — тоже на дежурстве и готовы вам помочь», — говорится в сообщении.
Отмечается, что через кассы продаются билеты на ближайшие даты — 26 и 27 марта.
Лучшее время для покупки билетов
В Укрзализныце рекомендуют пассажирам по возможности приходить за билетами не в пиковые часы. Лучшее время для покупки билетов с 09:00 до 11:00 и с 14:30 до 16:30.
«Спасибо всем пассажирам за терпение, а владельцев бумажных билетов, приобретенных после 22 марта, ждет комплимент от Укрзализныци на борту и возможность бесплатно воспользоваться платными залами ожидания на вокзалах страны», — добавили в компании.
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Напомним
Как писал «Минфин», 23 марта Укрзализныця испытала технический сбой, из-за которого были недоступны онлайн-продажа билетов, сервисы заказа услуг и справочная информация.
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