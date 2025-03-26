Кибератака на Укрзализныцю: возобновление онлайн-сервисов продолжается уже четвертый день

Укрзализныця продолжает возобновлять онлайн-сервисы после массированной кибератаки. В компании рассчитывают выйти на финишную прямую по возобновлению ресурсов уже в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба компании.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«Кассы и все железнодорожники работают в усиленном режиме. Помощники — вокзальные „ангелы“ — тоже на дежурстве и готовы вам помочь», — говорится в сообщении.

Отмечается, что через кассы продаются билеты на ближайшие даты — 26 и 27 марта.

Лучшее время для покупки билетов

В Укрзализныце рекомендуют пассажирам по возможности приходить за билетами не в пиковые часы. Лучшее время для покупки билетов с 09:00 до 11:00 и с 14:30 до 16:30.

«Спасибо всем пассажирам за терпение, а владельцев бумажных билетов, приобретенных после 22 марта, ждет комплимент от Укрзализныци на борту и возможность бесплатно воспользоваться платными залами ожидания на вокзалах страны», — добавили в компании.

Читайте также: Из-за массированной кибератаки Укрзализныця ограничила продажу билетов в кассах

Напомним

Как писал «Минфин», 23 марта Укрзализныця испытала технический сбой, из-за которого были недоступны онлайн-продажа билетов, сервисы заказа услуг и справочная информация.