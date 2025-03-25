Кабмин ликвидирует КРАИЛ

Кабинет Министров принял решение ликвидировать Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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«Принято решение ликвидировать Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей. Установлено, что правопреемником имущества, прав и обязанностей Комиссии является Государственное агентство ПлейСити», — отметил он.

Кабмин также создал комиссию по ликвидации КРАИЛ, а также внес изменения, связанные с ликвидацией Комиссии, в ряд правительственных актов.

В Министерстве цифровой трансформации отметили, что процедура ликвидации КРАИЛ начнется 1 апреля.

После завершения ликвидации функции КРАИЛ перейдут в новое государственное агентство ПлейСити, которое будет отвечать за реализацию государственной политики в сфере азартных игр и лотерей. Деятельность агентства будет координировать Минцифра.

Почему ликвидируют КРАИЛ

Отмечается, что орган был неэффективным, поэтому правительство приняло решение создать государственное агентство для реформы сферы игорного бизнеса.

Что будет происходить после запуска ПлейСити

Цифризация выдачи лицензий, что, как ожидается, будет способствовать устранению коррупционных рисков и обеспечению прозрачных условий для всех участников рынка.

Введение устройств контроля за деятельностью рынка азартных игр и борьбы с нелегальными казино.

Также отмечается, что будет противодействие деятельности казино, связанным с государством-агрессором.

Ожидается, что благодаря реформе государственный бюджет сможет получать до 10 млрд. грн. налогов ежегодно, которые будут направлены на нужды Сил обороны.

Напомним

«Минфин» писал, что Кабмин создал государственное агентство ПлейСити, которое будет реализовать государственную политику в сфере организации и проведения азартных игр и лотерейной сфере.

В январе 2025 года президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 9256-д об усилении контроля на игорном рынке. В частности, закон ликвидировал Комиссию по регулированию азартных игр (КРАИЛ).