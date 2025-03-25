Шмыгаль рассказал, что средний размер пенсии в Украине после индексации вырос до 6345 гривен

Средний размер пенсии в Украине после индексации в этом месяце составляет 6345 грн. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал по результатам заседания правительства 25 марта.

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Как изменился размер пенсии

«В этом месяце, как и обещали, проиндексировали пенсионные выплаты. Пенсии выросли на 11,5% для более 10 млн украинцев. Таким образом, средняя пенсия составляет 6 345 грн», — отметил Шмыгаль.

Он добавил, что все пенсии за март уже выплачены.

Кроме того, с 1 апреля автоматически будут проиндексированы выплаты почти для 630 тыс. рублей. работающих пенсионеров в соответствии с их обновленным страховым стажем.

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Напомним

В Украине с 1 марта 2025 г. произошла индексация пенсий. Для более чем 10 млн граждан пенсии повысятся на 11,5%.