С 1 июня карточные переводы снова ограничат: как к этому подготовиться

Введение лимитов уже повлияло на объемы карточных переводов. С первого июня эти ограничения снова усилят. Как можно уменьшить риски блокировки, ЭП рассказала заместитель главы правления Глобус банка Анна Довгальская. «Минфин» выбрал главное.

С 1 февраля — со старта действия новых правил по карточным переводам — коммерческие банки наблюдают определенные изменения в динамике переводов. В частности, во избежание лимитов клиенты часто пытаются открывать счета в разных банках и больше используют переводы на IBAN.

Однако есть часть клиентов, которые, чтобы уберечься от ненужных рисков, стали более тщательно относиться к таким банальным и часто непринужденным транзакциям, как «сброс денег на карту» родственникам или знакомым.

В начале февраля наблюдалось снижение количества карточных переводов — в пределах 12%, а их объем сократился в среднем на 18%. Однако уже ближе к середине месяца ситуация выровнялась с незначительной ожидающей проекцией к росту в марте-апреле — в пределах 1−3%.

Сколько высокорисковых клиентов насчитали на рынке

Обычно «начальный период» после любых новшеств требует определенной адаптации, для которой характерны колебания в объемах переводов, но в течение 2−3 месяцев ситуация должна стабилизироваться. Ведь новые правила направлены именно на защиту добросовестных пользователей банковских услуг и предотвращение использования финансовой системы в незаконных целях.

Замечу, что большинство ведущих банков уже длительное время применяют риск-ориентированный подход к анализу клиентской базы, так что с 1 февраля существенных изменений в количестве клиентов высокого уровня риска из-за новых правил карточных переводов не наблюдается.

В конце 2024 и начале 2025 года коммерческие банки провели детальную сегментацию клиентской базы, учитывая такие важные факторы, как социальный статус, информация/ее отсутствие доходов и ряд других.

Конечно, каждый банк применяет свои критерии оценки риска при открытии счета и последующего обслуживания клиента. И, по прогнозам, вполне возможно уменьшение количества клиентов с высоким уровнем риска из-за более жестких требований к финансовой прозрачности.

В то же время анализ клиентской базы доказал, что в среднем на рынке доля клиентов высокого риска не превышает 5−7% в одном банке, что само по себе свидетельствует о приемлемом состоянии прозрачности рынка.

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Каких изменений ждать с начала июня

С 1 июня 2025 года планируются следующие изменения в режиме карточных переводов: уровень лимита на карточные переводы для клиентов среднего и низкого уровня рисков снизится до 100 тыс. грн/мес., хотя для клиентов высокого уровня риска лимит останется на нынешнем уровне — 50 тыс. грн/мес.

Поэтому, по моему мнению, уместными и полезными станут несколько важных рекомендаций, которые помогут клиентам избежать неудобств, связанных с будущими карточными ограничениями.

Заблаговременно позаботиться о документальном подтверждении доходов (справки ОК5 и ОК7, налоговая декларация, зарплатные сведения, подтверждение зачислений от государственных органов, подтвержденные доходы членов семей, подтверждение волонтерской деятельности или другие документы, подтверждающие законность полученных доходов).

Ведь в случае необходимости банк может пойти на встречу клиенту и увеличить лимит.

Оптимизировать количество счетов (не стоит открывать чрезмерное количество счетов во избежание применения лимитов, вместо этого следует позаботиться о закрытии «пустых"/неработающих счетов).

Настройка автоматических платежей в мобильных приложениях, в личных кабинетах (например, при оплате коммунальных услуг, подписках на электронные услуги, как, например, на онлайн-медиа).

Использовать цифровые инструменты оплаты (приложение «Дія», электронный кабинет налогоплательщика и т. п. ).

Заблаговременная подготовка необходимой документации станет залогом комфортного использования банковских услуг в новых условиях. Поэтому призываем клиентов своевременно подготовиться к планируемым изменениям с 1 июня 2025 года, а банковские эксперты готовы предоставить исчерпывающие консультации. Убеждена, что эти нововведения укрепят доверие людей к банковской системе Украины.