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20 марта 2025, 18:00 Читати українською

С 1 июня карточные переводы снова ограничат: как к этому подготовиться

Введение лимитов уже повлияло на объемы карточных переводов. С первого июня эти ограничения снова усилят. Как можно уменьшить риски блокировки, ЭП рассказала заместитель главы правления Глобус банка Анна Довгальская. «Минфин» выбрал главное.

Введение лимитов уже повлияло на объемы карточных переводов.

С 1 февраля — со старта действия новых правил по карточным переводам — коммерческие банки наблюдают определенные изменения в динамике переводов. В частности, во избежание лимитов клиенты часто пытаются открывать счета в разных банках и больше используют переводы на IBAN.

Однако есть часть клиентов, которые, чтобы уберечься от ненужных рисков, стали более тщательно относиться к таким банальным и часто непринужденным транзакциям, как «сброс денег на карту» родственникам или знакомым.

В начале февраля наблюдалось снижение количества карточных переводов — в пределах 12%, а их объем сократился в среднем на 18%. Однако уже ближе к середине месяца ситуация выровнялась с незначительной ожидающей проекцией к росту в марте-апреле — в пределах 1−3%.

Сколько высокорисковых клиентов насчитали на рынке

Обычно «начальный период» после любых новшеств требует определенной адаптации, для которой характерны колебания в объемах переводов, но в течение 2−3 месяцев ситуация должна стабилизироваться. Ведь новые правила направлены именно на защиту добросовестных пользователей банковских услуг и предотвращение использования финансовой системы в незаконных целях.

Замечу, что большинство ведущих банков уже длительное время применяют риск-ориентированный подход к анализу клиентской базы, так что с 1 февраля существенных изменений в количестве клиентов высокого уровня риска из-за новых правил карточных переводов не наблюдается.

В конце 2024 и начале 2025 года коммерческие банки провели детальную сегментацию клиентской базы, учитывая такие важные факторы, как социальный статус, информация/ее отсутствие доходов и ряд других.

Конечно, каждый банк применяет свои критерии оценки риска при открытии счета и последующего обслуживания клиента. И, по прогнозам, вполне возможно уменьшение количества клиентов с высоким уровнем риска из-за более жестких требований к финансовой прозрачности.

В то же время анализ клиентской базы доказал, что в среднем на рынке доля клиентов высокого риска не превышает 5−7% в одном банке, что само по себе свидетельствует о приемлемом состоянии прозрачности рынка.

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Каких изменений ждать с начала июня

С 1 июня 2025 года планируются следующие изменения в режиме карточных переводов: уровень лимита на карточные переводы для клиентов среднего и низкого уровня рисков снизится до 100 тыс. грн/мес., хотя для клиентов высокого уровня риска лимит останется на нынешнем уровне — 50 тыс. грн/мес.

Поэтому, по моему мнению, уместными и полезными станут несколько важных рекомендаций, которые помогут клиентам избежать неудобств, связанных с будущими карточными ограничениями.

Заблаговременно позаботиться о документальном подтверждении доходов (справки ОК5 и ОК7, налоговая декларация, зарплатные сведения, подтверждение зачислений от государственных органов, подтвержденные доходы членов семей, подтверждение волонтерской деятельности или другие документы, подтверждающие законность полученных доходов).

Ведь в случае необходимости банк может пойти на встречу клиенту и увеличить лимит.

Оптимизировать количество счетов (не стоит открывать чрезмерное количество счетов во избежание применения лимитов, вместо этого следует позаботиться о закрытии «пустых"/неработающих счетов).

Настройка автоматических платежей в мобильных приложениях, в личных кабинетах (например, при оплате коммунальных услуг, подписках на электронные услуги, как, например, на онлайн-медиа).

Использовать цифровые инструменты оплаты (приложение «Дія», электронный кабинет налогоплательщика и т. п.).

Заблаговременная подготовка необходимой документации станет залогом комфортного использования банковских услуг в новых условиях. Поэтому призываем клиентов своевременно подготовиться к планируемым изменениям с 1 июня 2025 года, а банковские эксперты готовы предоставить исчерпывающие консультации. Убеждена, что эти нововведения укрепят доверие людей к банковской системе Украины.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Qwerty1999
Qwerty1999
20 марта 2025, 18:27
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«Налаштувати автоматичні платежі в мобільних застосунках»

Туфта…
Хоч автоматичні платежі хоч не автоматичні - до р2р-переказів
вони не мають ніякого відношення, бо це платежі на адресу
юридичних осіб, а не р2р-перекази між фізособами.
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