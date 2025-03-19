Рейтинг устойчивости банков: чем впечатлили Укрсиб, Универсал и МТБ Банк

По итогам очередного Рейтинга устойчивости украинских банков от «Минфина», любимцем вкладчиков и экспертов оказался Укрсиббанк : уже в который раз за время полномасштабного вторжения он оказывается на первой позиции. В то же время ряд финучреждений улучшили свои оценки и почти не отстают от него.

Доля государства сократилась, но ненадолго

В прошлом году банковская система прошла без особых потрясений. С рынка было выведено только два учреждения: Коминвестбанк — по требованию регулятора, Альпари решение о прекращении деятельности принял самостоятельно.

Эти изменения не оказали существенного влияния на финансовый сектор страны, поскольку доля обоих учреждений была сугубо символической: Коминвестбанку — 0,04%, а Альпари — 0,006% — от общих активов сектора.

«Под свое крыло» государство в этом году взяло два учреждения — Мотор-Банк (из-за подсанкционного собственника) и Пин Банк, акционером которого был гражданин россии. У обеих банков значительной доли на рынке не было, поэтому они практически не повлияли на вес государства на финансовом рынке.

Несмотря на национализацию, доля активов государственных банков снизилась на 0,3 п.п. — до 53,3%. Сократилась и доля средств населения в госбанках: за год она уменьшилась на 1,2 п.п., хотя все еще составляет значительные 63,3%. Объясняется этот отток большей активностью в привлечении средств населения частными украинскими банками и «дочками» иностранных групп.

Но в ближайшее время доля государства на рынке снова может вырасти, поскольку правительство согласовало передачу Пин Банка Укрпочте. Она годами продвигала идею создания почтового банка, и в разные периоды пыталась получить банковскую лицензию, или купить частный банк.

Скорее всего, Укрпочта попытается использовать новое учреждение для того, чтобы перечислять средства на карточные счета пенсионерам в селах, у которых ранее не было доступа к банкам. Как следствие, вырастут суммы в банковском секторе. Хотя почтовый банк, конечно, будет не совсем государственным, ведь будет принадлежать не непосредственно ему, а государственной компании.

Вклады растут, но более медленно

По итогам прошлого года, сумма средств физлиц на банковских счетах выросла на 12,4%. Для сравнения: за 2023 год этот показатель прибавил более 16%.

Прирост средств лишь несущественно опережает инфляцию, которая в прошлом году составила 12%. По данным Пенсионного фонда, средняя официальная заработная плата за год повысилась на 22%, что означает, что прирост средств существенно отстает от темпов роста банковских вкладов.

Как отмечает экс-глава Совета Нацбанка Богдан Данилишин, если говорить в целом о срочных вкладах граждан в гривне, то за прошлый год они выросли на 42 млрд грн (сюда входят срочные депозиты — 29 млрд грн, и гривневые ОВГЗ — 14 млрд грн). В то же время по срочным депозитам банки в прошлом году выплатили населению 40 млрд грн процентов, а еще 5 млрд заплатило правительство по гривневым облигациям. То есть суммарные выплаты по этим инструментам — 45 млрд грн, а это меньше, чем доинвестировано в них средств.

Одна из причин снижения активности населения в размещении средств на банковских счетах — уменьшение доходности вкладов. Если в начале 2024 года средние ставки по годовым вкладам составляли 14,22%, то к концу года снизились почти до 13%. В то же время выросло налогообложение депозитов с 19,5% (НДФЛ плюс военный сбор) до 23%.

Возможно, цикл повышения ключевой ставки регулятором позволит изменить эту тенденцию. По крайней мере, средняя ставка по годовым депозитам уже выросла примерно на 0,1 п.п.

Банки продолжают наращивать заработки

Банки продолжают ставить финансовые рекорды: за прошлый год они заработали 103,7 млрд грн — это новый исторический рекорд. По итогам 2023 года, общий заработок украинских банков составил 82,7 млрд, то есть в прошлом году он вырос примерно на 25%.

Больше всех традиционно заработал Приват — более 40 млрд грн, далее следуют еще два госбанка: Ощад (14,8 млрд грн) и Укрэксим (5,6 млрд грн). Среди учреждений с иностранным капиталом больше всех заработал Райффайзен (4,3 млрд грн), а частных — ПУМБ (3,9 млрд грн).

При этом финансисты должны снова уплатить 50% налога на прибыль за 2024 год. Законодатели объяснили такое решение не только сверхприбылями банков, в условиях, когда государству очень нужны деньги, но и значительными заработками финучреждений на государственных облигациях и депозитных сертификатах. По оценкам НБУ, чистый процентный доход (к которому относятся эти заработки) оставался основным источником доходов банковской системы.

Деньги начинают работать

Банки понемногу начинают возобновлять кредитование. По данным НБУ, чистые гривневые кредиты бизнеса растут уже полтора года подряд, а за прошлый год их прирост составил почти 21%. Как объясняет регулятор, росту кредитования способствуют относительно невысокие процентные ставки, соответствующие «доковидному» уровню, а вот значение государственных программ стимулирования кредитования бизнеса в этих условиях снижается.

Еще более активно банки кредитуют частных клиентов: за год кредиты для граждан увеличились почти на 40%. В основном это необеспеченные займы, куда входит, в частности, и использование денег с кредитных карт. Значительный рост показала и ипотека, которая за год выросла на 60%. Это стало возможным благодаря государственным программам стимулирования. Правда, доля ипотеки в портфеле розничных гривневых кредитов остается незначительной — около 13%.

Кто попал в рейтинг «Минфина»

«Минфин» отбирает в рейтинг все отечественные банки, в которых граждане держат не менее 1 млрд грн. В эту сумму мы учитываем как срочные депозиты, так и средства до востребования или обычные карточные счета.

По итогам 4 квартала прошлого года, этому критерию соответствовали 35 учреждений — на одно больше, чем было за квартал до этого. Добавили в рейтинг Банк Грант, на счетах которого граждане держат 1,09 млрд грн, а бизнес — еще около 900 млн грн.

Рейтинг устойчивости

Первую позицию в очередной раз занял Укрсиббанк. В прошлом году он возглавлял рейтинг во втором квартале, а в 2023 году — трижды оказывался на вершине. На этот раз Укрсиб поменялся местами с Райффайзеном.

Укрсиббанк входит в состав французской BNP Paribas Group. По итогам прошлого года, учреждение оказалось одним из самых финансово успешных в Украине — заработало 4,1 млрд грн. На счетах банка украинцы держат почти 47,7 млрд грн, что примерно на 15% больше, чем годом ранее. Таким образом, средства населения учреждение привлекает быстрее, чем в среднем банковская система. Правда, от этой суммы на срочные депозиты приходится менее 23%, что не удивляет, учитывая традиционно низкие проценты по вкладам, которые предлагает банк.

В целом состав первой десятки участников рейтинга не изменился, лишь некоторые из них поменялись местами. Так же, как и в предыдущем рейтинге, в первую десятку попали 6 учреждений с иностранным капиталом. При этом они заняли всю первую пятерку.

Также в топ-10 попали три государственных банка — Приват, Укргаз и Ощад, и одно частное учреждение — Универсал.

Подавляющее большинство банков, хотя и несущественно, но улучшили свои баллы, по сравнению с предыдущим рейтингом, и лишь 13 учреждений получили несколько более низкие оценки. Наиболее ощутимо улучшили свои позиции в рейтинге МТБ и Банк Львов — на шесть и пять позиций соответственно. Ошеломляющего падения на этот раз не испытало ни одно из учреждений, что говорит в целом о спокойной ситуации в банковской системе.

Рейтинг устойчивости

Лояльность вкладчиков

Чтобы рассчитать лояльность вкладчиков, «Минфин» учитывает ряд факторов, среди них — доля банка на депозитном рынке, а также абсолютный и относительный прирост средств граждан. Традиционно, в этом рейтинге банки могут ощутимо менять свои позиции, в зависимости от того, насколько активно они привлекали средства в тот или иной период.

Первое место здесь, как и в общем рейтинге, занял Укрсиб. Как уже отмечалось выше, он привлекает средства более быстрыми темпами, чем в среднем банки. Не мешает ему даже то, что по годовым вкладам в гривне он предлагает сугубо символические 0,5% годовых.

На втором месте оказался Универсал, на базе которого работает monobank. В предыдущем рейтинге он являлся лидером по лояльности вкладчиков. В прошлом году банк стремительно увеличивал количество клиентов, благодаря чему сумма средств физлиц на счетах выросла на 26%. На данный момент Универсал занимает третье место по этому показателю с суммой более 82 млрд, впереди только традиционные лидеры — государственные Приват и Ощад.

Универсал продолжает активно привлекать вклады — его ставка по годовым депозитам входит в десятку самых высоких в банковской системе и составляет 15,5% годовых.

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Наиболее заметно улучшить свои позиции, по сравнению с предыдущим рейтингом, удалось МТБ Банку: он поднялся сразу на 13 позиций и остановился в шаге от первой десятки. Финучреждение вошло бы и в нее, если бы не столь же стремительный взлет Укргазбанка, который преодолел семь позиций и оказался на десятом месте.

Ренкинг банков по показателю лояльности вкладчиков

Банк Индекс лояльности вкладчиков за 4 квартал 2024 г. Место за 4 квартал 2024 г. Смена места, по сравнению с 3 кв. 2024 г. Место банка в общем рейтинге Укрсиббанк 4,9 1 +5 1 Универсал Банк 4,9 2 -1 8 Райффайзен Банк 4,8 3 -1 2 Ощадбанк 4,5 4 +1 9 Абанк 4,5 5 -2 18 Приватбанк 4,4 6 +2 6 ПУМБ 4,4 7 +3 11 Креди Агриколь Банк 4,2 8 -1 3 Кредобанк 4,2 9 -5 4 Укргазбанк 4,1 10 +7 7 МТБ Банк 4,1 11 +13 22 Радабанк 4,1 12 +8 27 Пивденный 4 13 -2 13 Банк Восток 4 14 0 24 Правэкс Банк 3,9 15 -6 14 Банк Львов 3,9 16 -4 16 Таскомбанк 3,9 17 -1 21 ОТП Банк 3,8 18 -5 5 Сенс Банк 3,8 19 +6 17 Идея Банк 3,7 20 +1 15 Прокредит банк 3,6 21 -6 10 Укрэксимбанк 3,6 22 -4 12 Пиреус Банк 3,6 23 +6 19 Банк Кредит Днепр 3,6 24 +3 23 Полтава Банк 3,4 25 -3 25 Юнекс Банк 3,4 26 +5 26 Банк Грант 3,4 27 нов 33 Клиринговый Дом 3,3 28 -2 29 Агропросперис Банк 3,2 29 +1 20 Аккордбанк 3,1 30 -7 28 Коминбанк 3 31 -12 30 Банк Инвестиций и Сбережений 2,9 32 +1 32 Банк Глобус 2,8 33 +1 31 Банк Альянс 2,8 34 -2 34 Индустриалбанк 2,8 35 -7 35

Оценки экспертов

Как обычно, при подготовке рейтинга устойчивости, «Минфин» просит экспертов выставить банкам собственные оценки, в зависимости от готовности разместить в учреждении собственные средства. На этот раз участие в опросе приняли ICU, IBI-рейтинг, Ukraine Economic Outlook, а также финансовый эксперт «Минфина».

Как и в предыдущем квартале, самое большое количество баллов от специалистов получил Укрсиббанк. Столько же получил и Креди Агриколь. На третьем месте оказался еще один «иностранец» — Райффайзен, улучшивший свои позиции сразу на 5 позиций.

Длительное время учреждение получало более низкие оценки из-за того, что его материнская группа Raiffeisen Bank International продолжала работать в россии. Группа была обвинена в спонсировании войны и был риск введения санкций. В настоящее время банк остается в рф, но постепенно сокращает деятельность и неоднократно подтверждал намерения выйти с рынка, правда, после получения компенсации.

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Традиционно эксперты проявили самую большую лояльность к банкам иностранных групп и государственным финучреждениям. Первых в топ-10 — шесть, а вторых — четыре. Среди частных банков самые высокие оценки специалистов получили Универсал и ПУМБ, занявшие 11 и 12 места соответственно.

Ренкинг банков по оценкам экспертов