Что на самом деле стоит за спонтанными решениями Трампа и как за это заплатит мир

Аналитики, обозреватели, журналисты и даже политические элиты многих стран пытаются сейчас разгадать причины небывалой активности новоизбранного президента США. Те, кому надоело ломать голову над ребусами новой администрации Белого дома (БД), уже успели объявить Трампа безумцем или даже агентом КГБ, или просто дезинформированным лицом. Между тем в работе новой администрации БД совершенно точно преобладают экономические мотивы, которые влекут за собой определенные политические последствия.

Почему господство доллара вредит экономике Штатов

В 1960 году американский ученый бельгийского происхождения Роберт Триффин (1911−1993) сделал наблюдение, которое оказалось в определенной степени пророчеством. Если страна является эмитентом резервной валюты, спрос на эту резервную валюту со стороны других центральных банков приводит к постоянной переоценке такой валюты. Курс резервной валюты появляется не в результате международной торговли, а отчасти под влиянием желания иностранных центральных банков иметь такую валюту в собственных резервах.

При долгосрочном наблюдении оказалось, что у страны, выпускающей эту резервную валюту, относительно постоянно будет дефицит платежного баланса. В свою очередь, хронический дефицит платежного баланса на фоне переоцененного доллара приводит к деградации экспортных отраслей экономики США и к росту зависимости от импорта.

Деградацию экспортных отраслей США могли бы и пережить, в частности, за счет лидерства в технологическом прогрессе, но есть одно серьезное осложнение — это снижение доли ВВП США в глобальном ВВП. С 1960 по 2012 гг. доля ВВП США в глобальном ВВП снизилась с 40% до 21%, а затем выросла до 26% в 2023 году.

Доля ВВП США в мировом ВВП, текущий счет к ВВП США и доля трудовых ресурсов, занятых в промышленности, %

В том-то и беда, что доля ВВП США в мировом ВВП падает, а спрос на «резервные доллары» со стороны центральных банков остается высоким. Сейчас этот спрос оценивается на уровне 7 трлн долларов, что составляет примерно треть денежного агрегата М2. Изменение этого спроса может как существенно укрепить доллар, так и ослабить его.

Другие последствия господства доллара США на мировой арене трагичны для структурных показателей экономики США. Так, США испытывают хронический дефицит торгового баланса, который в 2006 году достиг 5,91% ВВП. Доля работников, занятых в промышленности, от общего объема трудовых ресурсов страны опустилась с 1960 по 2023 гг. с 33,68% до 9,67%. Зависимость США от импорта при сложных отношениях с КНР влекла за собой техническую опасность. Можно привести кучу примеров скандалов с китайскими чипами, производителем телефонов Huawei, или даже с китайскими портовыми кранами, которые, как оказалось, содержали скрытое шпионское оборудование.

Поэтому роль США, как эмитента № 1 мировой резервной валюты, на фоне роста экономик стран Азии, Африки, Латинской Америки и Европы, оказалась несовместимой с ролью лидера индустриального мира. Нужно либо отказываться от доллара, как мировой резервной валюты, и терять все преимущества от этой роли, либо придумывать какие-либо компенсаторы. Администрация Трампа решила побороться за то, чтобы одновременно оставаться и эмитентом резервной валюты № 1, и вернуть себе лидерство в промышленности.

Итак, перейдем к рассмотрению перечня инструментов, которые сейчас находятся в распоряжении Белого дома, чтобы переломить ситуацию: удержать на лидерских позициях доллар и одновременно вернуть роль промышленного лидера.

Изменение экономической политики

Если оценивать успешность США в долгосрочной перспективе, то не имеют значения ни инфляция, ни безработица, ни темпы роста ВВП. Для США в перспективе 10−15 лет важна доля ВВП в мировом ВВП. Это один из ключевых показателей, по которому и будут сверять эффективность экономической политики Трампа и тех, кто будет после него.

Общий сценарий, по которому уже двигается Трамп, — это сокращение расходов и рост доходов от торговых тарифов, затем снижение налогов для бизнеса в США и экономический рост, что подтолкнет к снижению кредитных ставок. Впрочем, учитывая парадокс Триффина, этот простой план оказывается уже не таким и простым, поскольку он коснется геополитики США и оборонной стратегии.

Торговые тарифы

Трамп еще до инаугурации анонсировал торговые войны с ближайшими соседями и КНР. Китайцам он вообще обещал пошлину в 60%, пока остановились на 10%. Аналитики, неглубоко вникавшие в торговые войны США, указывают на бесперспективность этой стратегии. Впрочем, перспективы здесь есть, и они значительные.

По наблюдениям моих коллег из США рост пошлины на 20% добавляет инфляции в США 1% и заставляет ФРС повысить ставку на 1−1,5 процентных пункта. Также поэтапное введение тарифов на конкурентных рынках, например, таких как рынок авто, может побуждать иностранных производителей не повышать цены в США, а затраты на выросшую пошлину брать на себя. Рынок США по объемам очень большой, и поэтому многими производителями сценарии выхода из этого рынка не рассматриваются, а уменьшение продаж нежелательное. Если рост таможенных тарифов в США страна-экспортер будет пытаться компенсировать ослаблением своей национальной валюты по отношению к доллару США, то чрезмерная девальвация приведет к оттоку капитала из этой страны и уменьшению иностранных инвестиций. Это наблюдение является реальным риском для КНР.

Именно по названым причинам торговые войны при участии США будут очень популярными в ближайшее время. Сами по себе торговые конфликты очень опасны для стран с малой и открытой экономикой, которые зависят от экспорта 1−2 групп товаров в США.

Постоянное дергание торговых тарифов — то их введение, то приостановление — является тактикой побуждения торговых партнеров к переговорам и прощупыванием слабых торговых позиций. В США реальная таможенная нагрузка была невысокой, она оценивалась где-то на уровне 3%, в ЕС — 5%, в КНР — 10%.

Снижение налогов

Без снижения налогов в США не будет фискального стимула для экономического роста, а потому не удастся сбить кредитные ставки. Центральным вопросом в снижении налогов является поиск компенсаторов для такового снижения. Из происходящего в США речь идет о:

Сокращение оборонных расходов. Бюджет Пентагона на следующие 5 лет может быть урезан на 30−40%. Сокращение расходов на государственный аппарат, который в США достаточно раздут и часто можно найти дублирование функций. Сокращение международной помощи, например, USAID.

Снижение расходов на государственный аппарат могло бы привести к безработице и даже отрицательно повлиять на экономический рост. Именно для этого Трампу понадобилась активная борьба с нелегальными мигрантами. Вытесняя мигрантов, он освобождает потенциальные рабочие места для чиновников, которых ожидает увольнение.

Валютный курс

Введение таможенных тарифов приведет к девальвации валют стран-торговых партнеров США. Впрочем, девальвация не является универсальным лекарством для всех стран, экспортирующих свои товары в США. К примеру, в случае с КНР девальвация может побуждать отток капитала или уменьшение прямых иностранных инвестиций. Проблемной девальвация является и для Еврозоны, поскольку валюта у них единая, но торговые интересы стран Европы разные.

В принципе, за первые 50 дней президентства Трампа мы уже увидели, что доллар уступил свои позиции евро и другим валютам. На старте торговых войн США заинтересованы в слабом долларе, поскольку это поможет им компенсировать инфляционные риски в будущем и создает определенный плацдарм для маневра.

Налог Позцара

Возвращаясь к парадоксу Триффина, отметим, что когда США за глобальный функционал доллара платят свою цену уменьшением роли в глобальной промышленности, то здесь возникает интересная коммерческая составляющая. Федеральный резерв борется с инфляцией и повышением ставок.

Слабая промышленность США и манипуляции с курсом национальных валют стран-торговых партнеров США создают инфляционное давление, из-за которого ФРС также повышать ставки. Разница в ставках, например, между США и Европой приводит к укреплению доллара США. Рассмотрим текущие ставки по правительственным облигациям разных стран:

США — 4,24%,

ЕС — 3,3%,

Канада — 2,89%,

Германия — 2,87%,

Япония — 1,51%.

Более высокие ставки в США приводят к росту расходов на обслуживание дефицита бюджета США, как следствие — государственный долг растет большими темпами. Частично этот рост покрывается за счет спроса на казначейские обязательства (КО) США со стороны центральных банков, которые размещают в них свои резервы.

Но вот здесь возникает вопрос: страны, выгодно торгующие с США, получают более высокую доходность от покупки КО (США), чем их правительства платят по своим заимствованиям. Именно поэтому в США начали обсуждать идею, чтобы предложить странам-торговым партнерам покупать длинные КО со сроком обращения до 100 лет и с минимальной доходностью.

То есть предлагается создать что-то вроде торгового входного билета на рынок США: «Хочешь у нас торговать — купи КО на 100 лет, если нет — получай дополнительный торговый тариф».

Авторы этой идеи предлагают сначала не вводить обязательные КО, а брать 1−2% от доходов с уже существующих КО в портфелях государственных учреждений иностранных стран. Хотя все эти разговоры пока воспринимаются, как болтовня ученых, однако ситуация становится крайне напряженной. Напомню, что с 1977 года в США действует Закон о чрезвычайных экономических полномочиях Президента США, дающий право Трампу останавливать любые операции с суверенными средствами иностранных правительств.

Разницу в ставках и сроках заимствований нельзя недооценивать. Возьмем для сравнения США и Японию. США в последние 5 лет занимали под 2−5% в среднем на срок 10 лет. Правительство Японии одалживало под 0,1−1,5%, и для их рынка срок займа на уровне 30 лет считался нормальным. Больший срок долга и более низкая ставка позволяли правительству Японии с комфортом держать соотношение между долгом и ВВП на уровне 255%.

В США этот показатель, по итогам года, составил 122%, но из-за более высоких ставок и меньших сроков Минфину США удавалось управлять этим долгом с меньшим комфортом. Поэтому идея Позцара и группы советников Казначейства США о 100 годах и низких ставках по новым КО возникла не на ровном месте. Они хотят уравновесить условия займов Казначейства США с правительствами стран-торговых партнеров США.

Поэтому модель «торгового входного билета» за 100-летние правительственные облигации — вполне рабочая схема, которой могут завершиться скоростные торговые войны Трампа. Кто возьмет невыгодных облигаций пачку, тот получит беспроблемный доступ на рынок США.

Глобальный финансовый кризис

Как это ни парадоксально, но мировая рецессия в определенной степени может быть на руку США. Многолетние наблюдения показывают, что снижение даже на 1% ВВП США может обернуться катастрофой для открытых экономик. КНР, Германия и даже рф зависят от мировой торговли в большей степени, чем США.

Падение спроса в США автоматически приведет к сокращению экспорта из Европы и Азии в эту страну, и может отозваться развивающимся рынкам двусмысленным снижением ВВП. Украина это переживала в 1999 и в 2009 гг. Поэтому снижение ВВП США значительно более низкими темпами, чем в странах BRICS, повысит долю США в глобальном ВВП.

Я не думаю, что это может быть основным инструментом закрепления глобального лидерства США в Мировой экономике, но, как ситуативный инструмент для давления на торговых партнеров, он может применяться. Такое применение спонтанного кризиса на фондовом рынке в форме краткосрочного снижения фондовых индексов мы видели буквально позавчера. Так рынок отреагировал на хаос в торговых тарифах, а также на воинственные анонсы Трампа.

В случае более серьезного применения этого инструмента на более длительный срок, США отреагируют на риск рецессии существенным снижением цены на нефть.

Манипуляции на товарных рынках

США будут сопровождать применение санкций и тарифов манипуляциями на товарных рынках. Было несколько смешно наблюдать, как мои коллеги в Украине осуждали тот факт, что США остановили создание рабочей группы по блокировке теневого танкерного флота при G-7. Забавно потому, что в то же время министр энергетики США заявил о срочном создании нефтяного стабилизационного фонда на 20 млрд долларов США, а за неделю до этого ОПЕК+ приняла решение об увеличении добычи, фактически под давлением США.

Не снят вопрос и к союзнику Украины — Дании, которая нам очень помогает, но одновременно продолжает пропускать теневые российские танкеры через свои проливы. Поэтому замечание Трампа, что Европа купила российскую нефть на большую сумму, чем помогла Украине, вполне справедливо намекает на то, что среди публичных друзей Украины есть те, кто «под одеялом» дружит и с россиянами.

В целом расширение добычи ОПЕК+, создание США нефтяного стабилизационного фонда, плюс удары БПЛА по российским НПЗ и нефтепроводам окажут куда более рыночный эффект, чем не совсем действенные санкции за последние три года.

Другие «пакости» для партнеров

Одна из задач действующей администрации — не допустить снижения доли ВВП США в мировом ВВП ниже 21% (2012 год). А этого необязательно можно добиться экономическими инструментами. К примеру, ВВП США можно существенно увеличить за счет поглощения Канады, Гренландии или получения доступа к полезным ископаемым. Пример бешеного роста ВВП из-за добычи сырья — путинская россия 2000−2021 гг. Речь идет об экстенсивном пути масштабирования экономики.

Интересен для США и частичный сценарий Второй мировой войны. Не думаю, что Трамп пошел бы на эскалацию в Европе, скорее, наоборот. Но в определенной степени рост оборонных расходов стран Европы выгоден для США, как для поставщика оружия. Такой сценарий автоматически исправит торговый баланс США. Масштабная война между рф и ЕС американцам не выгодна, это снизит спрос Европы на другие американские товары и сырье, а вот иметь на Востоке некую злую «Бабу Ягу», как путин, — это по факту иметь генератор спроса на оружие и оборонные технологии.

Такой вывод совсем не означает дружбу между США и рф, отношения могут быть прохладными, и время от времени нужно будет, чтобы эту «Бабу Ягу» на болотах кто-то сливал. Украина подходит для этой роли. Все это открывает для Европы сценарий зыбкого мира, когда США смогут сократить свои оборонные расходы и увеличить экспорт оружия, а Европа будет постоянно в напряжении.

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Как Украине подружиться с США

Чтобы наладить отношения с США, необходимо глубокое понимание их экономической проблематики. Администрация Трампа продвигает свою повестку дня не только в Украине, а во всем Мире. Они пытаются усилить лидерские позиции США, и их экспансия вовсе не обязательно несет проблемы для Украины. Существует целый комплекс тем, которые могут быть интересны Украине и США:

Ресурсное соглашение и создание общего ресурсного фонда.

Развитие ядерной энергетики в Украине по американским стандартам — создание полного ядерного цикла: от добычи урана, его обогащения и производства топливных элементов, до эксплуатации на реакторах украинских АЭС.

Инвестиции украинского бизнеса в промышленность США К примеру, интересными для США могут быть инвестиции в металлургические и металлообрабатывающие предприятия США. Администрация Трампа воспринимает каждый приход иностранного инвестора на территорию США, как победу.

И еще многое другое.

Как видим, действия нынешней администрации Белого дома полностью подчинены экономическим мотивам. Если у Европы и Украины есть политическое желание укрепить отношения с США, то начинать нужно с отработки взаимовыгодных тем, которые помогут США решить накапливающиеся у них проблемы с середины прошлого века.​