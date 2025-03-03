3 марта биткоин подорожал более чем на 20% от минимумов на прошлой неделе после того, как президент США объявил о планах включить его в новый стратегический криптозерв США. Об этом пишет Reuters.
Биткоин подорожал более чем на 20% после заявлений Трампа о новом крипторезерве
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Что известно
В соцсети Truth Social Трамп написал, что согласно его январскому указу о цифровых активах будет создан стратегический запас, к которому прибавят Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Solana (SOL) и Cardano (ADA).
На этом фоне биткоин поднялся до $93 057 по сравнению с $78 273 в пятницу.
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Как изменилась стоимость криптовалют
Ethereum вырос на 10% с момента закрытия торгов в пятницу, поднявшись до уровня $2 450, XRP вырос на 31%, Solana — на 15%, а Cardano — на 69%.
«Трамп дал толчок, которого ждали криптотрейдеры», — сказал старший рыночный аналитик City Index Мэтт Симпсон.
«Вера, которая была утрачена на прошлой неделе, похоже, восстановилась, и новые максимумы могут быть достигнуты, если не будет еще одной волны продаж», — добавил он.
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В феврале биткоин упал более чем на 17%, достигнув наибольшего месячного процентного падения с июня 2022 года и потеряв более трети своей цены с момента превышения отметки в 105 тысяч долларов в начале января.
«Росту биткоина после избрания Трампа в ноябре способствовал оптимизм по поводу того, что он будет отстаивать стратегический биткоин-фонд.
Но, кроме шквала назначений дружественных к криптовалютам чиновников, когда Трамп вступил в должность, пока было мало конкретных новостей об этой политике для инвесторов", — пишет Reuters.
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