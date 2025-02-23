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23 февраля 2025, 10:28 Читати українською

США не получат активы в собственность: Детали соглашения с Украиной о полезных ископаемых

Соединенные Штаты будут инвестировать в Украину без получения права собственности на ее активы и без создания нового долгового бремени. Такой подход должен обеспечить взаимную выгоду от соглашения о полезных ископаемых для обеих стран. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в своей статье для Financial Times от 22 февраля.

Соединенные Штаты будут инвестировать в Украину без получения права собственности на ее активы и без создания нового долгового бремени.
Фото: AI

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Он отметил, что, несмотря на то, что об экономическом партнерстве, которое американский президент Дональд Трамп предложил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, сообщалось многое, многое в нем было искажено или просто не соответствовало действительности.

«Итак, я приветствую эту возможность четко объяснить, какую пользу это партнерство приносит обоим нашим нациям», — заявил Бессент.

Он напомнил, что именно Зеленский первым предложил предоставить США часть в украинских редкоземельных элементах и минералах во время визита в Trump Tower в сентябре.

Условия партнерства

Условия данного партнерства предполагают, что доходы, полученные правительством Украины от природных ресурсов, инфраструктуры и других активов, направляются в фонд, сосредоточенный на долгосрочной реконструкции и развитии Украины, где США будут иметь экономические права и права управления в этих будущих инвестициях.

«Участие США не оставит места для коррупции и инсайдерских соглашений», — подчеркнул министр финансов США.

По его словам, новаторский подход президента Трампа представляет новую модель продуктивного международного партнерства.

США не станут владельцами физических активов в Украине

«Давайте также уточним, чем это не. США не станут владельцами физических активов в Украине. Это также не обременит Украину дополнительными долгами», — подчеркнул Бессент.

Он также отметил, что такой тип экономического давления, применяемый другими мировыми игроками, не будет способствовать ни американским, ни украинским интересам.

«Чтобы создать большую ценность в долгосрочной перспективе, США должны инвестировать вместе с народом Украины, чтобы обе стороны были заинтересованы в получении максимальной выгоды», — добавил он.

Условия соглашения на вечер 21 февраля

В свою очередь Экономическая правда поделилась текстом соглашения, актуальным на вечер 21 февраля. В нем отмечается, что соглашение между США и Украиной предусматривает создание коммерческого фонда, в котором США будут иметь 100% контроль, а Украина будет выделять на него средства.

Документ должны подписать министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и Госсекретарь США Марко Рубио.

Согласно проекту договора, Украина и США создают коммерческий инвестиционный фонд реконструкции, в котором США будут сохранять 100% контроля. Украина и Соединенные Штаты будут управлять им вместе.

Предполагается, что Фонд будет способствовать увеличению прямых иностранных инвестиций в Украину по меньшей мере вдвое за каждый внесенный доллар. Целью определено возвращение ВВП Украины к уровню конца 2021 года.

Инвестиционный Фонд будет получать 50% доходов с украинских минеральных и нефтегазовых ресурсов (с вычетом фактических затрат) для реинвестирования в украинскую экономику (добывающая и перерабатывающая инфраструктура, порты и прочее).

Кроме того, проект соглашения предусматривает перенаправление доходов из других украинских источников, которые будут определены правительствами Украины и США.

Поступления с объектов, которые на момент подписания соглашения были оккупированы Россией, могут превышать 50% в случае деоккупации.

Взносы украинских доходов в фонд будут продолжаться до момента достижения суммы, о которой договорятся правительства. Вся некредитная финансовая помощь США, которая поступит в Украину, после подписания соглашения будет увеличивать порог взносов с украинских доходов.

США, согласно тексту, намерены взять финансовое обязательство по помощи Украины на сумму, которую определят отдельно.

Соглашение о фонде не будет противоречить другим международным обязательствам Украины, а также будущей интеграции в ЕС или другие объединения.

Украина и США обязуются немедленно приступить к разработке отдельного соглашения, которое определит детали будущего Фонда.

Ответственным за подготовку будущего соглашения со стороны Украины будет Министерство экономики.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 12

+
+13
TAN72
TAN72
23 февраля 2025, 11:08
#
Не в лоб так полбу
+
0
Mini Mi
Mini Mi
23 февраля 2025, 11:55
#
Ага, ага, только на все доходы бессрочно.
+
+60
matroskin
matroskin
23 февраля 2025, 12:27
#
Не пишіть дурниць, Трамп загнав Україну в глухий кут і по суті шантажем вимагає негайне підписання угоди, і хтось ще розказує що це ради блага України.
Взагалі не зрозуміло, про які борги йдеться і чому Україна їх має віддати і прямо зараз.
США дійсно надавали військову допомогу, але це була допомога. Вони по суті віддали нам весь застарілий хлам та неліквід щоб ми послабили їх ворога, а тепер трамп вирішив що ми за це маємо заплатити та ще й в 5 разів дорожче. Дурня якась.
+
+30
Mini Mi
Mini Mi
23 февраля 2025, 13:56
#
Дурня було в 22 році від майже підписаного Стамбулу відмовлятися в довіряти Америці.
+
+15
matroskin
matroskin
23 февраля 2025, 14:01
#
Та Ви шо, то в Мінську ж підписали в 14, а до цього в Будапешті в 94. :)
+
+42
zevs1
zevs1
23 февраля 2025, 13:02
#
Чья была идея предложить Трампу природные ресурсы Украины ,кто этот человек?
+
+15
Mini Mi
Mini Mi
23 февраля 2025, 13:57
#
Агент Потужний
+
0
JWT
JWT
23 февраля 2025, 14:38
#
Які альтернативи?
+
0
Гой Иванович под солями
Гой Иванович под солями
23 февраля 2025, 14:21
#
Почему бы нам всем не встать на колени перед Трампом ведь он наш барин, а мы холопы
+
0
Alek Cristo
Alek Cristo
23 февраля 2025, 14:31
#
Це ти про себе і пуйло?
так на болотах вже давно всі на колінах стоять, вже не одне століття
+
0
magkiev
magkiev
23 февраля 2025, 14:54
#
В час коли орки наступають що нам для конкретно для захисту дасть ця угода? І чому в такий час путініст Трамп так захотів економічну угоду з невідомим списком корпоративних гравців? Надра надежить народу тому треба вирішувати це питання з ним і тільки в мирний час.
+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
23 февраля 2025, 15:00
#
Те, що нам давали зброю за захмарними цінниками то багато в чому правда. Та й 500 лярдів Трамп придумав зі стелі. З іншого боку, 30 років хтось надра розробляв… нам газ задорого продавав… собі палаци за кордоном купував. Права на надра вже розділені. Хто їх розроблятиме, не важливо. Нам з того все одно нічого не впаде. В кращому випадку, людям робота, бюджету податки. І, чомусь мені так здається, що американці більш чесно платитимуть, ніж наші крахобори.
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