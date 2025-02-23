США не получат активы в собственность: Детали соглашения с Украиной о полезных ископаемых

Соединенные Штаты будут инвестировать в Украину без получения права собственности на ее активы и без создания нового долгового бремени. Такой подход должен обеспечить взаимную выгоду от соглашения о полезных ископаемых для обеих стран. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в своей статье для Financial Times от 22 февраля.

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Он отметил, что, несмотря на то, что об экономическом партнерстве, которое американский президент Дональд Трамп предложил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, сообщалось многое, многое в нем было искажено или просто не соответствовало действительности.

«Итак, я приветствую эту возможность четко объяснить, какую пользу это партнерство приносит обоим нашим нациям», — заявил Бессент.

Он напомнил, что именно Зеленский первым предложил предоставить США часть в украинских редкоземельных элементах и минералах во время визита в Trump Tower в сентябре.

Условия партнерства

Условия данного партнерства предполагают, что доходы, полученные правительством Украины от природных ресурсов, инфраструктуры и других активов, направляются в фонд, сосредоточенный на долгосрочной реконструкции и развитии Украины, где США будут иметь экономические права и права управления в этих будущих инвестициях.

«Участие США не оставит места для коррупции и инсайдерских соглашений», — подчеркнул министр финансов США.

По его словам, новаторский подход президента Трампа представляет новую модель продуктивного международного партнерства.

США не станут владельцами физических активов в Украине

«Давайте также уточним, чем это не. США не станут владельцами физических активов в Украине. Это также не обременит Украину дополнительными долгами», — подчеркнул Бессент.

Он также отметил, что такой тип экономического давления, применяемый другими мировыми игроками, не будет способствовать ни американским, ни украинским интересам.

«Чтобы создать большую ценность в долгосрочной перспективе, США должны инвестировать вместе с народом Украины, чтобы обе стороны были заинтересованы в получении максимальной выгоды», — добавил он.

Условия соглашения на вечер 21 февраля

В свою очередь Экономическая правда поделилась текстом соглашения, актуальным на вечер 21 февраля. В нем отмечается, что соглашение между США и Украиной предусматривает создание коммерческого фонда, в котором США будут иметь 100% контроль, а Украина будет выделять на него средства.

Документ должны подписать министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и Госсекретарь США Марко Рубио.

Согласно проекту договора, Украина и США создают коммерческий инвестиционный фонд реконструкции, в котором США будут сохранять 100% контроля. Украина и Соединенные Штаты будут управлять им вместе.

Предполагается, что Фонд будет способствовать увеличению прямых иностранных инвестиций в Украину по меньшей мере вдвое за каждый внесенный доллар. Целью определено возвращение ВВП Украины к уровню конца 2021 года.

Инвестиционный Фонд будет получать 50% доходов с украинских минеральных и нефтегазовых ресурсов (с вычетом фактических затрат) для реинвестирования в украинскую экономику (добывающая и перерабатывающая инфраструктура, порты и прочее).

Кроме того, проект соглашения предусматривает перенаправление доходов из других украинских источников, которые будут определены правительствами Украины и США.

Поступления с объектов, которые на момент подписания соглашения были оккупированы Россией, могут превышать 50% в случае деоккупации.

Взносы украинских доходов в фонд будут продолжаться до момента достижения суммы, о которой договорятся правительства. Вся некредитная финансовая помощь США, которая поступит в Украину, после подписания соглашения будет увеличивать порог взносов с украинских доходов.

США, согласно тексту, намерены взять финансовое обязательство по помощи Украины на сумму, которую определят отдельно.

Соглашение о фонде не будет противоречить другим международным обязательствам Украины, а также будущей интеграции в ЕС или другие объединения.

Украина и США обязуются немедленно приступить к разработке отдельного соглашения, которое определит детали будущего Фонда.

Ответственным за подготовку будущего соглашения со стороны Украины будет Министерство экономики.