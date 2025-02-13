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13 февраля 2025, 15:10 Читати українською

В четыре раза выше, чем у Госстата: что действительно происходит с ценами еду в Украине

Данные Госстата показали незначительное замедление инфляции в январе. «Минфин» ведет собственный мониторинг цен на продукты питания. Поэтому, уже традиционно, проанализировали, как в реальности изменились ценники на еду.

В феврале начали «сыпаться» ценники на картофель, но распродаже могут помешать морозы

По итогам января, инфляция составила 12,9%. За месяц индекс потребительских цен вырос на 1,2%, по сравнению с 1,4% в декабре. Тем не менее говорить о стабильном тренде на затухание инфляции говорить не приходится.

«В декабре инфляция была 12%, по итогам января — уже почти 13%, то есть речь идет о разгоне инфляционных процессов. Причем основной „вклад“ в этот процесс вносит повышение цен на продукты питания — в прошлом месяце они выросли на 14,1%. Для украинцев это очень болезненно, так как многие тратят на еду больше 50% своего семейного бюджета», — говорит глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

В то же время в месячном измерении (по сравнению с декабрем 2024 года) цены на продукты питания выросли на 1,1%.

То есть не исключено, что на самом деле по потребительскому рынку продолжают бить последствия рекордного скачка цен осенью 2024 года.

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Молочный скандал, «скользкое» масло и яичная распродажа

В годовом измерении продуктовая инфляция просто рекордная. Но, если сравнивать ценники помесячно, то «картинка» — куда лучше. Тем более, что динамика подорожания еды замедляется.

К примеру, в январе, по сравнению с декабрем, ценники выросли на 1,1%. Для сравнения: в декабре 2024 года, по сравнению с ноябрем, продукты подорожали на 1,4%, а в ноябре, по сравнению с октябрем, — на 4%. Это был своего рода рекорд на продуктовом рынке. И уже на тот момент многие эксперты заговорили о том, что цены на еду фактически достигли «потолка», и, с учетом невысокой покупательской способности, расти такими же высокими темпами и дальше вряд ли смогут.

Это подтверждает сейчас и официальная статистика.

Основной вклад в январское подорожание еды внесли хлеб (плюс 2,1% за месяц и 20,3% за год), сыр и творог (плюс 1,9% за месяц и 17,5% за год), подсолнечное масло (плюс 2,8% за месяц и 25,4% в годовом измерении) и овощи (плюс 5,5% за месяц и 33,9% за год).

В ноябре лидерами подорожания были все те же хлеб, сыр и овощи. Но вместо подсолнечного масла в топ-4 фигурировало масло сливочное.

Что такого происходит с этими продуктами, что ценники на них двигаются вверх самыми высокими темпами?

По хлебу, как объяснил «Минфину» первый вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко, главной причиной подорожания остается стремительный рост цен на муку. Она начала дорожать еще с весны прошлого года и прибавляла в цене практически каждый месяц. В итоге ценники на нее подскочили с 8−9 грн за килограмм до 15−16 грн и больше.

Кроме того, себестоимость хлебного производства продолжает расти из-за общих инфляционных процессов в стране — подорожания энергоносителей для бизнеса, упаковки, логистики, увеличения зарплатного фонда и т. д.

Критический момент для пекарей наступил к октябрю-ноябрю прошлого года. Тогда они заявляли, что если не повысят цены, то попросту не смогут работать дальше. И договорились с торговыми сетями о 10% увеличении ценников.

Но торговые сети не согласились радикально переписывать ценники в один момент и потребовали переходного периода и плавного повышения стоимости. Поэтому в рознице цены на хлеб до сих пор «догоняют» то подорожание, которое по факту должно было произойти еще в ноябре-декабре.

По сырам и творогу причина подорожания та же — рост цен на сырье.

Причем по этому поводу на молочном рынке уже разгорелся скандал.

Исполнительный директор Союза молочных предприятий Украины Арсен Дидур недавно заявил, что в прошлом году молочные фермы подняли ценники на сырье на рекордные 40%, чем вогнали молокозаводы в убытки почти на миллиард гривен. Ведь повышать ценники на готовую продукцию так же резво, как животноводы на сырье, производители попросту не могли. В Союзе молочных предприятий «рассекретили» также данные о, якобы, огромной рентабельности ферм — на уровне 70%.

В Ассоциации производителей молока эти откровения без внимания не оставили. И разразились ответными «разоблачениями», мол, многие переработчики сами разгоняли ценники на сырье, пытаясь перехватить его друг у друга. Все это происходило на фоне рекордных экспортных цен на сливочное масло. А как только они пошли вниз, молокозаводы стали давить на производителей молока, требуя «скидок» на сырье.

К примеру, по состоянию на 1 февраля этого года, переработчики снизили закупочные цены на молоко на 15% (до 17,2 грн за литр молока экстра-класса без НДС) и предупредили, что в дальнейшем будут покупать сырье еще дешевле.

При этом еще в конце прошлого года Ассоциация производителей молока констатировала, что из-за роста розничных цен на молочку ее продажи уже упали.

В январе 2025 года, по данным Ассоциации, сыр «Украинский» жирностью 50% подорожал еще на 1% — в среднем до 530,2 грн за кг. Сыр «Голландский» жирностью 45% подорожал за месяц на 3% — до 531,4 грн за кг, а «Гауда» жирностью 45% — на 4% (до 553,54 грн). Ценник на моцареллу украинского производства за месяц подскочил сразу на 4,9% — до 555,7 грн за кг.

При этом сливочное масло, которое, по итогам декабря, было в топе по динамике подорожания, в январе выросло в цене всего на 1% — до 546,1 грн за кг. Эксперты поясняют такое «притормаживание» цен тем, что на европейском рынке сливочное масло подешевело. Следовательно, нашим экспортерам наращивать его отгрузки за границу не так выгодно, да и спрос просел. А заместить экспортные объемы на внутреннем рынке попросту нереально — для украинцев нынешние ценники на сливочное масло и так запредельные.

Вместо сливочного масла, теперь дорожает масло подсолнечное. Это связано с ростом цен на экспортном рынке, где Украина занимает лидирующее место по объемам поставок.

По данным «Минфина», если на начало января 2025 года биржевая стоимость тонны подсолнечного масла составляла $1 269, то на конец месяца — больше $1 277. Причем в феврале рост котировок продолжился: 3 февраля за тонну подсолнечного масла давали $1 291,4, а 10 февраля — уже почти $1 310. А значит, есть все предпосылки для дальнейшего подорожания масла и в украинской рознице.

Рост цен на овощи Олег Пендзин объяснил двумя факторами. Первый — сравнительно невысокий урожай в минувшем сезоне (главным образом, из-за засухи). Второй — рост себестоимости выращивания отечественных овощей (в том числе из-за повышенных затрат на полив) и подорожание импортной овощной продукции из-за роста валютного курса.

По данным EastFruit, в январе в Украине после недолгого затишья снова начали расти цены на картофель. Если по состоянию на 17 января килограмм картофеля на опте стоил 20−23 грн, то на 24 января — уже 26 грн. Капуста подорожала с 33−35 грн до 35−38 грн, морковь — с 23−30 до 25−32 грн. Аналитики объяснили этот факт резким сокращением предложения качественной продукции (в том числе из-за нехватки современных хранилищ и порчи урожая).

В то же время в январе, по данным Госстата, сразу на 23,1% подешевели яйца, на 0,8% — макароны, и на 0,6% — сахар. Пендзин объяснил «распродажу» яиц расследованием АМКУ на этом рынке. Но в Союзе птицеводов заявляют о высоком предложении и большой конкуренции за потребителя, что заставляет птицеводов умерить аппетиты.

Напомним, ранее яйца, наоборот, рекордно дорожали, и в какой-то момент их продажи просто начали «сыпаться». По макаронам и сахару причины «скидок» те же — перепроизводство и высокая конкуренция за потребителей. Скажем, сахарные заводы произвели более 1,9 млн тонн сахара при потреблении на внутреннем рынке всего в 0,9 млн тонн и ограниченном экспорте в ЕС.

Как меняются цены на еду. Подсчет «Минфина»

«Минфин» ведет свой мониторинг розничных цен на продукты питания. Поэтому имеет возможность проанализировать, насколько в реальности подорожала потребительская корзина.

К примеру, анализ цен в ноябре показал, что реальная продуктовая инфляция превысила 20%, хотя официально еда подорожала «всего» на 14,4%.

В декабре, по сравнению с ноябрем, потребительская корзинка подорожала на 4,2%, тогда как Госстат зафиксировал рост цен на продукты питания всего на 1,9%.

Для подсчета среднего бюджета на продуктовую корзину «Минфин» ориентируется на перечень основных продуктов, составленный аналитиками picodi.com, с учетом норм рационального питания.

В него входят:

  • Молоко — 10 литров,
  • Хлеб — 10 буханок,
  • Рис — 1,5 килограмма,
  • Творог — 1 килограмм,
  • Мясо — 6 килограмм,
  • Фрукты — 6 килограмм,
  • Овощи — 8 килограмм,
  • Яйца — 20 штук.

По итогам января 2025 года, эти продукты стоили:

  • 10 литров молока — 510 грн,
  • 10 буханок пшеничного хлеба — 387,5 грн,
  • 1,5 килограмма риса — 87,3 грн,
  • 1 килограмм творога — 286,3 грн,
  • 6 килограмм мяса (филе курятины) — 1 058,6 грн,
  • 6 килограмм фруктов (яблок) — 188,76 грн,
  • 8 килограмм овощей (4 кг картофеля, по килограмму моркови, капусты, свеклы и лука порей) — 380,98 грн,
  • 20 яиц — 137,18 грн.

Итого — 3 036,62 грн.

Для сравнения: в декабре такой продуктовый набор стоил 2 907,15 грн. То есть за месяц он подорожал на 129,47 грн, или почти 4,5%. Напомним, по данным Госстата, в январе, по сравнению с декабрем, цены на продукты питания увеличились всего на 1,1%, или в четыре раза меньше, чем показывает мониторинг «Минфина».

В ноябре 2024 года за такую же продуктовую корзинку нужно было заплатить чуть больше 2 790 гривен. Таким образом, всего за два месяца переплата на базовом наборе продуктов составила около 250 грн.

Февральские скидки на овощи и «жирные» накрутки

В феврале по некоторым продуктам уже наметились положительные тенденции. К примеру, по данным EastFruit, за первую неделю нынешнего месяца упали ценники на овощи борщевого набора. Если на конец января килограмм картофеля стоил на опте 23−25 грн, то на 7 февраля — 20−25 грн. Капуста подешевела с 37−40 грн до 35−38 грн, свекла — с 15−17 грн до 14−16 грн, а морковь — с 28−32 до 25−28 грн. Репчатый лук также упал в цене — с 14−15 до 12−14 грн за неделю.

Аналитики отмечают, что тот же картофель подешевел на фоне снижения покупательской активности, то есть его попросту стали меньше покупать. Кроме того, в продаже уменьшилась доля продукции хорошего качества, а слегка некондиционная, понятно, стоит дешевле. В то же время картофель в Украине все равно более чем на 20% дороже, чем в начале февраля 2024 года, — констатируют эксперты EastFruit.

Лук, по их оценкам, подешевел из-за того, что фермеры начали массово выставлять его на продажу, хотя до этого придерживали в ожидании более привлекательных цен. В итоге лук за неделю потерял 12% от ценника, и стоит на 20% дешевле, чем в феврале 2024 года.

По данным мониторинга «Минфина», на начало февраля в украинской рознице подешевели также яйца (с 68,59 до 61,53 грн). На самом деле на рынке можно встретить и более низкие ценники на яйца, особенно, если они продаются не в упаковках, а поштучно.

А вот молоко, наоборот, подорожало. Если на начало января упаковка 900 гр стоила 45,9 грн, то на начало февраля — почти 49 грн.

Подсолнечное масло за этот же период взлетело в цене с 68 до 74,8 грн за бутылку 850 мл.

Юрий Дученко рассказал «Минфину», что в феврале-марте должна пройти очередная «переоценка» хлеба — еще плюс 5−10% к ценнику.

Но ценники в течение месяца еще могут поменяться, поэтому пока сложно судить, насколько в итоге подорожает продуктовая корзина.

Скажем, если морозная погода в Украине задержится надолго, тенденции удешевления овощей могут развернуться, и они, наоборот, станут дорожать из-за массовой порчи на складах и сокращения предложения. А цены на подсолнечное масло могут еще больше разогнаться на фоне дальнейшего роста котировок на международных биржах.

Автор:
Людмила Каплун
Кореспондент Людмила Каплун
Пишет на темы: Компании и рынки
Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+15
Я_ __
Я_ __
13 февраля 2025, 15:39
#
Вірю Мінфіну та «вірю» держстату.

Цікава стаття, схильний вважати, що більше об`єктивності в аналізі цін є саме в дослідженні Мінфіну, а не держстату, якщо судити суто по цифрах навіть. Бо в держстата вічно коли все дорожчає, вони нам намалюють, що все «дешевшає».
+
+15
Я_ __
Я_ __
13 февраля 2025, 15:42
#
«Для порівняння: у грудні такий продуктовий набір коштував 2 907,15 грн. Тобто за місяць він подорожчав на 129,47 грн, або майже 4,5%. Нагадаємо, за даними Держстату, у січні, порівнюючи з груднем, ціни на продукти харчування збільшилися лише на 1,1%, або вчетверо менше, ніж показує моніторинг „Мінфіну“.»

З держстатом все ясно, там так само малюють дані, як нбу малює «офіційну» інфляцію.

Був би радий щомісячно бачити зміну цін і інфляції при моніторингу Мінфіну, бо дані держстату навіть читати нецікаво, оскільки в даних держстату саме поняття об`єктивності відсутнє, як і в інфляційних даних нбу коли ті строчать про «офіційну» інфляцію, котра тільки на папері зменшується.
+
0
SamBB
SamBB
13 февраля 2025, 15:46
#
Держстат — це просто непрофпридатна структура, вона цілеспрямовано занижує дані по вказівці зверху для викривлення статистики, яка в свою чергу передається в МВФ та інші структури які наївно вірять цим цифрам.
+
+28
Mini Mi
Mini Mi
13 февраля 2025, 16:10
#
Ну так и есть. Реальная инфляция годовая 25−30%.
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