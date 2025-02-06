Фонд гарантирования приступил к ликвидации Коминвестбанка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц приступил к процедуре ликвидации обанкротившегося Коминвестбанка и делегировал полномочия ликвидатора банка. Об этом сообщила пресс-служба ФГВФЛ.

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Подробности

Ликвидация АО «Коминвестбанк» продлится в течение трех лет — с 6 февраля 2025 года по 5 февраля 2028 года включительно.

Ликвидация начата на основании решения Национального банка Украины от 4 февраля 2025 года об отзыве банковской лицензии и ликвидации Коминвестбанка.

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Информация о формате и сроке принятия требований кредиторов будет опубликована дополнительно на веб-сайте Фонда и на странице ФГВФЛ в социальной сети Facebook.

Удовлетворение требований кредиторов будет осуществляться из средств от ликвидации и реализации имущества банка.

Напомним

Как писал «Минфин», Фонд гарантирования вкладов физических лиц 31 января 2025 подписал соглашение о передаче части активов и обязательств неплатежеспособного АО «Коминвестбанк» в АО «Асвио Банк».

В декабре 2024 года Национальный банк Украины признал Акционерное общество Коммерческий Инвестиционный Банк неплатежеспособным.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц 6 декабря 2024 ввел временную администрацию в АО «Коминвестбанк», а 2 января 2025 начал возмещение средств вкладчикам банка. 24 января выплаты были приостановлены.