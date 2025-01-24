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24 января 2025, 15:10 Читати українською

Газ для Украины из США: реальна ли такая перспектива

Потребление газа в Украине растет, имеющихся запасов не будет хватать. В то же время США наращивают производство СПГ и ищут рынки сбыта. Какое место в таких планах может занять Украина, ЭП рассказал экс-руководитель ООО «Оператор ГТС Украины» (2019−2022) Сергей Макогон. «Минфин» выбрал главное.

Потребление газа в Украине растет, существующих запасов не будет хватать.

Трамп — бизнесмен и представитель крупного бизнеса США. Следовательно, следует искать и возможности для усиления экономического сотрудничества.

У сотрудничества в энергетической сфере значительный потенциал. После окончания войны есть потенциал сотрудничества в сферах атомной энергетики, добыче газа на шельфе Черного моря и сланцевого газа, восстановлении тепловой генерации. Однако усилить сотрудничество с американскими партнерами можно и сейчас.

Дополнительный спрос и Украина-транзитер

США уверенно набирают темп производства СПГ и будут активно искать рынки сбыта. В конце 2024 началась эксплуатация Plaquemines LNG (почти 20 млн тонн СПГ в год) и Corpus Christi Stage 3 (10 млн тонн СПГ в год).

В ближайшие годы планируют начать работу следующие американские СПГ-терминалы: Calcasieu Pass 2 LNG (20 млн тонн в год), Golden Pass LNG (18 млн тонн в год), Rio Grande LNG (17,5 млн тонн в год), Port Arthur LNG (13,5 млн. тонн в год).

Украина существенно усилила позиции американского СПГ в Европе. С 1 января она запретила транзит российского газа, что создало дополнительный спрос на СПГ в размере 15 млрд куб. м, которым могут пользоваться американские производители.

Вместе с Польшей и Балтийскими странами, где расположены терминалы по приему СПГ, Украина может предложить интересный маршрут поставки американского СПГ в страны Центральной и Восточной Европы, которые почти полностью зависели от российского трубного газа.

Украина уже сейчас может принимать с польской границы 6,6 млрд куб. м газа в год и транзитировать его в Словакию, Венгрию, Молдову, Румынию и даже в Южную Европу через Трансбалканский газопровод. Мощные украинские газовые хранилища придадут этому маршруту дополнительной гибкости.

Чтобы реализовать этот проект, «Северный LNG-коридор», нужно сделать дополнительные незначительные инвестиции в развитие инфраструктуры на территории Польши. Польша и Украина при поддержке США могут это сделать достаточно быстро.

Рост внутреннего потребления и импорт

Кроме того, Украина сама должна начать импорт американского СПГ. К сожалению, собственной добычи газа все еще недостаточно. В 2024 году добыча выросла лишь на 2,2% — до 19,12 млрд куб. м, и еще не вышла на уровень 2021 года (19,8 млрд куб. м).

Потребление же постепенно восстанавливается. В 2024 году оно выросло до 21,5 млрд куб. м и будет расти дальше при экономическом восстановлении страны. В 2021 году оно составляло 28,8 млрд куб. м. То есть газовый баланс показывает необходимость импортировать в 2025 году по меньшей мере 2 млрд куб. м газа, и почему бы не из США?

Из-за непродуманной политики Министерства энергетики и «Нафтогаза» в Украине в ПХГ были созданы недостаточные запасы газа на зиму. По моим расчетам, сейчас в ПХГ осталось 4,15 млрд куб. м активного газа, который можно поднять из хранилищ.

Расчет: 8,9 млрд. куб. м — 3,93 млрд куб. м «газа длительного хранения» (хитрое название буферного газа, который невозможно отобрать без нарушения регламентов эксплуатации ПХГ) — 0,582 млрд куб. м «активного газа долгосрочного хранения, переведенного в буферный газ» (еще одно хитрое название для буферного газа) — 0,228 млрд куб. м газа в неподконтрольных подземных хранилищах газа.

Даже если планируют отключить отопление 1 апреля 2025, то при теплой погоде отбор может составить 4,26 млрд куб. м — 71 сутки по 60 млн куб. м в день. Это уже превышает имеющиеся запасы газа в ПХГ — 4,15 млрд куб. м против 4,26 млрд куб. м. Это не считая сценария наличия периода сильных морозов, когда отбор газа из ПХГ может увеличиться с 60 млн куб. м в сутки до 100 млн куб. м.

То есть если ресурса в ПХГ и хватит на эту зиму, то Украина выйдет из отопительного сезона с пустыми газовыми хранилищами. Для подготовки к следующей зиме в ПХГ придется закачать 8 млрд куб. м газа, что невозможно сделать только благодаря собственной добыче. Предстоит импортировать 2,8−3,3 млрд куб. м газа. Без импорта с весны 2025 года следующую зиму Украина не пройдет.

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Украина должна искать новые возможности для усиления сотрудничества с США. Нереальные презентации из Лугано вряд ли произведут впечатление на прагматических американских политиков, а импорт СПГ уже в 2025 году — это не только необходимость для Украины, но и возможность начать реальное взаимовыгодное сотрудничество с США.

Советую руководителям Министерства энергетики и «Нафтогаза» срочно ехать в Вашингтон и начинать переговоры по закупке 2−3 млрд куб. м сжиженного газа с весны 2025 года. Времени остается немного.

Источник: Минфин
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