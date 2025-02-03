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3 февраля 2025, 8:52 Читати українською

Маск раскритиковал USAID и удалил аккаунт агентства из соцсети Х

Илон Маск заявил в воскресенье, что USAID пора умереть. Это последний признак того, что администрация Трампа собирается ликвидировать или серьезно реструктурировать 64-летнее Агентство США по международному развитию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Илон Маск заявил в воскресенье, что USAID пора умереть.
Фото: depositphotos

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Подробности

«USAID — преступная организация. Пора ей умереть», — написал Маск.

В этот же день союзник президента США Дональда Трампа совершил еще один пост, в котором обвинил USAID в финансировании исследования биологического оружия, включая COVID-19.

Politico пишет, что для USAID эти выходные показались беспокойными, поскольку разговоры о возможном присоединении агентства к Госдепартаменту США «все больше напоминают о том, что они превращаются в конкретный план действий».

В частности, республиканец от Флориды Брайан Маск заявил в воскресенье, что агентство «вероятнее всего, будет более тесно контролироваться» госсекретарем США Марко Рубио.

Он добавил, что работает вместе с госсекретарем, чтобы обеспечить надлежащее командование и контроль над этими агентствами, поскольку сейчас только 10−30% финансирования развития США, которым занимается USAID, фактически идет на оказание помощи.

Тем временем из соцсети Х удалили аккаунт организации, насчитывавший почти миллион подписчиков. Сайт тоже закрыт. Более того, десятки чиновников USAID были отправлены в отпуск с собой.

Депутат-демократ и два сотрудника сената-демократа на условиях анонимности подтвердили, что представители DOGE (группы по эффективности государственного управления, возглавляемой Масками), в конечном итоге, получили доступ к секретным и другим системам USAID в субботу.

Ситуация вызвала осуждение со стороны ведущих демократов, пытающихся привлечь на свою сторону коллег из Республиканской партии, поскольку распространяются слухи, что представители DOGE пытаются получить доступ к ряду правительственных систем, не имея должного статуса в сфере безопасности.

«Сообщения о том, что лица без соответствующего допуска могли получить доступ к секретным данным USAID, а также к личной информации американских граждан, невероятно серьезные и беспрецедентные. Мы ищем немедленных ответов по поводу каких-либо последствий для нашей национальной безопасности и собираем группу двухпартийных сенаторов из этого вопроса, как только Сенат вернется завтра», — заявила сенатор Джин Шахин.

По словам сотрудников Демократического Сената, около восьми представителей DOGE — часть с надлежащими допусками, а некоторые без них — явились в главные офисы USAID, требуя доступа ко всем дверям и этажам. Когда служба безопасности USAID отказала им в доступе, сотрудники DOGE предупредили, что они вызовут Службу маршалов США, чтобы заставить организацию их впустить. В конце концов, должностные лица DOGE получили значительный доступ.

Ранее в пятницу демократы Конгресса заявили, что у президента нет полномочий единолично лишать агентство автономии.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Источник: Минфин
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Комментарии - 24

+
0
Я_ __
Я_ __
3 февраля 2025, 10:17
#
Bookseller

Цей термін до кацапів прижився з початку повномасштабного вторгнення, ти що вперше чуєш це…
+
0
Три літри
Три літри
3 февраля 2025, 9:37
#
Свобода слова від візіонера.
+
+60
Riojas
Riojas
3 февраля 2025, 9:37
#
Десятилетия говорили «это ширма для ЦРУ и бесплатных грантов не бывает», но особо патриотичные граждане доказывали обратное. Ну вот теперь плюс-минус официально. То ли ещё будет после раскрытия документов. Странно, что ограниченный/секретный доступ для агентства, которое «помогало школам и больницам»?
+
+15
Три літри
Три літри
3 февраля 2025, 9:47
#
Гадаєш що Маск переймаєтся тим що ЦРУ проводить роботу заради якої воно і створювалась?
І розкаже всьому світу «правду»?
+
+15
Riojas
Riojas
3 февраля 2025, 10:04
#
Как минимум узнаем, какие «гуманитарные» проекты они финансировали
+
0
Три літри
Три літри
3 февраля 2025, 10:06
#
Так вже знаєм: Цукр та Українську правду. Ось вони, кляті агенти ЦРУ!!111

https://0x0.st/8KAV.png
+
0
Riojas
Riojas
3 февраля 2025, 10:23
#
Квантовий стрибок до незалежності! Ррряяя нам урезали финансирование, спасити памагити
+
0
Riojas
Riojas
3 февраля 2025, 10:24
#
Также Паше Казарину теперь негде будет писать неполживые статьи про мобилизацию, отакої
+
+45
Три літри
Три літри
3 февраля 2025, 9:40
#
були відправлені у відпустку з собою.

Депутат-демократ і два співробітники сенату-демократа на умовах анонімності підтвердили

Зрештою посадові особи DOGE отримали значний доступ.

коли вже редакція Мінфіна опанує українську мову?
+
+75
Moonlighter
Moonlighter
3 февраля 2025, 10:05
#
Рад что USAID прикрыли и приятно смотреть на визг и нытье маргиналов. Полезные проекты в любом случае найдут финансирование, а прочие помойки прекратят существование.
+
0
Три літри
Три літри
3 февраля 2025, 10:13
#
Радий що хоч самодурство Маска дає привід маргіналам порадіти через чужі проблеми.
+
+75
Moonlighter
Moonlighter
3 февраля 2025, 10:24
#
Маргиналы это те, кто сидел на подсосе у USaid ничего из себя не представляя. А теперь получается без денег никто не хочет продолжать свою деятельность. Рагули. Это вся суть этих ущемленных. Маск бизнесмен и сделал огромный вклад для всего человечества. Его можно не любить и критиковать за его позицию. Но он создает новые идеи, продукты и рабочие места в отличии от грантоедов, которые просто отрабатывают заказы и повестку. Кто их вообще вспомнит через месяц? В помойку.
+
0
Три літри
Три літри
3 февраля 2025, 10:26
#
Маргиналы это те, кто сидел на подсосе у USaid ничего из себя не представляя.

Зразкові маргінали https://0×0.st/8KAV.png на відміну вид тих шляхтичів які розливають жовч у коментарях
+
0
Moonlighter
Moonlighter
3 февраля 2025, 10:32
#
Я понятия не имею что такое Цукр, думаю как и 99% других украинцев.
+
0
Три літри
Три літри
3 февраля 2025, 10:41
#
Поняття не маєш, але вже наперед знаєш що вони маргінали. ОК.
+
0
Moonlighter
Moonlighter
3 февраля 2025, 10:54
#
Я про этот проект ничего не писал. Если он полезный, то без проблем найдет финансирование. Я же написал в первом сообщении об этом.
+
+15
Riojas
Riojas
3 февраля 2025, 10:25
#
Если бы проблемы, созданные этой организацией, были чужими…
+
0
Три літри
Три літри
3 февраля 2025, 10:30
#
Пан теж з Сум?

філігранне москальське переведення теми розмови з реальних проблем створених припиненням фінансування, що власне і викликало приступ радості у Moonlighter на вигадані проблеми створені ссикунами ЦРУ в під'їздах міста Суми
+
+30
Riojas
Riojas
3 февраля 2025, 10:40
#
Одной рукой финансировалось создание проблем, второй — частичное решение. А то создаётся впечатление, что только окна вставляли и безбарьерные медицинские кабинеты создавали.
+
0
Три літри
Три літри
3 февраля 2025, 10:43
#
Мене от завжди дивує що зрадофіли ніколи не сперечаются між собою, навіть якщо їх точкі зору протилежні. Moonlighter розповідає що грантоєди то маргінали, ти що грантоєди ссуть у під'їздах за завданням ЦРУ — але жоден вас не заперечує іншого.
+
+15
Riojas
Riojas
3 февраля 2025, 10:48
#
Не может же такого быть, что редакционную политику честных СМИ задавал генеральный спонсор. Проще свести все к абсурду.
+
0
3212242
3212242
3 февраля 2025, 10:43
#
Та ти про неї почув вперше 3 дні тому))
+
+45
Moonlighter
Moonlighter
3 февраля 2025, 11:00
#
Я 3 дня назад удивился что почти все «независимые» издания сидели у них на подсосе. Никто и подумать не мог, что все эти 200+ проектов в Украине тупо сидят на грантах.
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
3 февраля 2025, 12:46
#
Тепер би ще вколотим розповіли по телебаченню чим їх кололи, а то поки по телевізору не скажуть, то вони будуть стверджувати з піною на роті, що це все конспірологія:)
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