Маск раскритиковал USAID и удалил аккаунт агентства из соцсети Х

Илон Маск заявил в воскресенье, что USAID пора умереть. Это последний признак того, что администрация Трампа собирается ликвидировать или серьезно реструктурировать 64-летнее Агентство США по международному развитию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

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«USAID — преступная организация. Пора ей умереть», — написал Маск.

В этот же день союзник президента США Дональда Трампа совершил еще один пост, в котором обвинил USAID в финансировании исследования биологического оружия, включая COVID-19.

Politico пишет, что для USAID эти выходные показались беспокойными, поскольку разговоры о возможном присоединении агентства к Госдепартаменту США «все больше напоминают о том, что они превращаются в конкретный план действий».

В частности, республиканец от Флориды Брайан Маск заявил в воскресенье, что агентство «вероятнее всего, будет более тесно контролироваться» госсекретарем США Марко Рубио.

Он добавил, что работает вместе с госсекретарем, чтобы обеспечить надлежащее командование и контроль над этими агентствами, поскольку сейчас только 10−30% финансирования развития США, которым занимается USAID, фактически идет на оказание помощи.

Тем временем из соцсети Х удалили аккаунт организации, насчитывавший почти миллион подписчиков. Сайт тоже закрыт. Более того, десятки чиновников USAID были отправлены в отпуск с собой.

Депутат-демократ и два сотрудника сената-демократа на условиях анонимности подтвердили, что представители DOGE (группы по эффективности государственного управления, возглавляемой Масками), в конечном итоге, получили доступ к секретным и другим системам USAID в субботу.

Ситуация вызвала осуждение со стороны ведущих демократов, пытающихся привлечь на свою сторону коллег из Республиканской партии, поскольку распространяются слухи, что представители DOGE пытаются получить доступ к ряду правительственных систем, не имея должного статуса в сфере безопасности.

«Сообщения о том, что лица без соответствующего допуска могли получить доступ к секретным данным USAID, а также к личной информации американских граждан, невероятно серьезные и беспрецедентные. Мы ищем немедленных ответов по поводу каких-либо последствий для нашей национальной безопасности и собираем группу двухпартийных сенаторов из этого вопроса, как только Сенат вернется завтра», — заявила сенатор Джин Шахин.

По словам сотрудников Демократического Сената, около восьми представителей DOGE — часть с надлежащими допусками, а некоторые без них — явились в главные офисы USAID, требуя доступа ко всем дверям и этажам. Когда служба безопасности USAID отказала им в доступе, сотрудники DOGE предупредили, что они вызовут Службу маршалов США, чтобы заставить организацию их впустить. В конце концов, должностные лица DOGE получили значительный доступ.

Ранее в пятницу демократы Конгресса заявили, что у президента нет полномочий единолично лишать агентство автономии.