Торговая война между США и Мексикой, Канадой и Китаем обрушила биткоин ниже психологической отметки в $100 000. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.
Биткоин упал ниже $100 тысяч на фоне введения Трампом пошлин на импорт
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За сутки цена первой криптовалюты упала на 3,57% до $98 560. За неделю падение биткоина составляет 5,88%.
Что с другими криптовалютами
Другие криптовалюты с наибольшей капитализацией также отреагировали падением. Причем больше всего в цене за последние 24 часа потеряли:
Ethereum за сутки упал на 6,23% до $3 060.
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Напомним
«Минфин» писал, что президент США Дональд Трамп подписал указы о введении значительных таможенных тарифов на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая — трех крупнейших торговых партнеров страны.
Начиная со вторника, 4 февраля, американские импортеры будут платить новый 25-процентный налог на товары из Канады и Мексики и 10-процентный сбор на товары из Китая.
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