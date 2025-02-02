Биткоин упал ниже $100 тысяч на фоне введения Трампом пошлин на импорт

Торговая война между США и Мексикой, Канадой и Китаем обрушила биткоин ниже психологической отметки в $100 000. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

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За сутки цена первой криптовалюты упала на 3,57% до $98 560. За неделю падение биткоина составляет 5,88%.

Что с другими криптовалютами

Другие криптовалюты с наибольшей капитализацией также отреагировали падением. Причем больше всего в цене за последние 24 часа потеряли:

Dogecoin (-10%);

Solana (-8%);

XRP (-7,5%).

Ethereum за сутки упал на 6,23% до $3 060.

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Напомним

«Минфин» писал, что президент США Дональд Трамп подписал указы о введении значительных таможенных тарифов на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая — трех крупнейших торговых партнеров страны.

Начиная со вторника, 4 февраля, американские импортеры будут платить новый 25-процентный налог на товары из Канады и Мексики и 10-процентный сбор на товары из Китая.