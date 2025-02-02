Мексика и Канада решили ответить на пошлины США введением аналогичных мер. Китай намерен обжаловать пошлины США через Всемирную торговую организацию (ВТО). Об этом сообщает Reuters.
Торговая война: Мексика и Канада отвечают США своими пошлинами, Китай обращается в ВТО
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Мексика
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум распорядилась установить соответствующие пошлины в ответ на решение США ввести 25% пошлины на все поступающие из Мексики товары.
В большой публикации на X Шейнбаум сказала, что ее правительство стремится к диалогу, а не конфронтации со своим главным торговым партнером на севере, но Мексика была вынуждена ответить тем же.
«Я поручила моему министру экономики реализовать план B, над которым мы работали, включающий тарифные и нетарифные меры, направленные на защиту интересов Мексики», — написала Шейнбаум, не уточняя, на какие американские товары введут пошлины.
Согласно источникам, осведомленным по этому вопросу, Мексика готовит возможные пошлины на импорт из США в размере от 5% до 20% на свинину, сыр, свежие продукты, промышленную сталь и алюминий.
Отмечается, что экспорт США в Мексику в 2023 году составил более $322 млрд, в то время как США импортировали мексиканские продукты на сумму свыше $475 млрд.
Канада
В свою очередь премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Канада ответит на новые пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом, путем введения 25% пошлин на американские товары — от напитков до бытовой техники.
По его словам, Канада вводит пошлины на товары общей стоимостью 155 млрд канадских долларов ($107 млрд).
Пошлины на товары на 30 млрд канадских долларов вступят в силу уже во вторник, 4 февраля, одновременно с американскими пошлинами. А пошлины на товары на 125 млрд канадских долларов вступят в силу через 21 день.
Трюдо сказал, что ближайшие недели будут трудными для канадцев, но американцы также пострадают от действий Трампа.
В список канадских санкций попали:
- американское пиво, вино и бурбон
- фрукты и фруктовые соки,
- одежда, спортивное снаряжение и бытовая техника.
Канада также рассматривает нетаможенные меры, в частности, ограничения в сфере критически важных минералов, энергетических закупок и других экономических партнерств.
В 2023 году Канада экспортировала в США товаров и услуг на сумму почти 550 млрд. канадских долларов, или более трех четвертей ее общего экспорта. На энергетику приходилось 30%, а на производство около 15% экспорта.
Экспорт в США составляет около 17,8% валового внутреннего продукта Канады.
Китай
Китай обжалует пошлины США через Всемирную торговую организацию (ВТО). Министерство торговли Китая заявило, что шаг Трампа серьезно нарушает правила международной торговли, призвав США участвовать в откровенном диалоге и укреплять сотрудничество.
Китай заявил, что решительно выступает против новых пошлин, введенных администрацией Трампа, и пообещал принять соответствующие контрмеры для решительной защиты своих прав и интересов.
«Фентанил — это проблема Америки. Китайская сторона осуществила широкое антинаркотическое сотрудничество с Соединенными Штатами и добилась значительных результатов», — заявили в МИД Китая.
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Напомним
«Минфин» писал, что президент США Дональд Трамп подписал указы о введении значительных таможенных тарифов на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая — трех крупнейших торговых партнеров страны.
Начиная со вторника, 4 февраля, американские импортеры будут платить новый 25-процентный налог на товары из Канады и Мексики и 10-процентный сбор на товары из Китая.
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Комментарии - 9
Раньше хоть прикрывали словом «санкция» во имя всего хорошего.
В рф зараз мусять купувати вітчизняного «Москвича» по ціні дорожче нової Хонди, бо вони під санкціями, а тут якісь самосанкції виходять. :)
Сравнение экономики США и Рашки как минимум глупо, ведь возможности у американских потребителей в 10 раз выше чем у россиян.
Экономика США 27трлн, а у Рашки 1.7трлн разница чувствуется.
Производитель производит продукцию для потребителей если ты этого не знал.
Є типовий американець, який купував 50−70% речей виготовлених в Китаї, тепер йому за них треба пратити в 2 більше, або купувати аналогічні вітчизняні які в 3−5 разів дорожчі. Ніхто ж і не каже, що Рокфелер з голоду помре, якраз він та йому подібні будуть в виграші, як в рф від санкцій в виграші власники АвтоВАЗу, але не росіяни.
Всё хорошо, не переживай ты так за Рокфеллеров и АвтоВАЗ, это хорошее сравнение между (капиталистом-Рокфеллер) и (социалистом-АвтоВАЗ), это хорошая аналогия когда Рокфеллер снижал цены и маржу чтобы защитить себя от посягательств конкурентов и АвтоВАЗ который всё время повышает Цены и выпустить ничего не может нормального потому что датируется средствами налогоплательщиков.
Ты видимо гранта лишился, по твоему желанию для Трампа это очевидно.