Торговая война: Мексика и Канада отвечают США своими пошлинами, Китай обращается в ВТО

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

2 февраля 2025, 12:11 Читати українською

Торговая война: Мексика и Канада отвечают США своими пошлинами, Китай обращается в ВТО

Мексика и Канада решили ответить на пошлины США введением аналогичных мер. Китай намерен обжаловать пошлины США через Всемирную торговую организацию (ВТО). Об этом сообщает Reuters.

Мексика и Канада решили ответить на пошлины США введением аналогичных мер.
Фото: AI

Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Мексика

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум распорядилась установить соответствующие пошлины в ответ на решение США ввести 25% пошлины на все поступающие из Мексики товары.

В большой публикации на X Шейнбаум сказала, что ее правительство стремится к диалогу, а не конфронтации со своим главным торговым партнером на севере, но Мексика была вынуждена ответить тем же.

«Я поручила моему министру экономики реализовать план B, над которым мы работали, включающий тарифные и нетарифные меры, направленные на защиту интересов Мексики», — написала Шейнбаум, не уточняя, на какие американские товары введут пошлины.

Согласно источникам, осведомленным по этому вопросу, Мексика готовит возможные пошлины на импорт из США в размере от 5% до 20% на свинину, сыр, свежие продукты, промышленную сталь и алюминий.

Отмечается, что экспорт США в Мексику в 2023 году составил более $322 млрд, в то время как США импортировали мексиканские продукты на сумму свыше $475 млрд.

Канада

В свою очередь премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Канада ответит на новые пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом, путем введения 25% пошлин на американские товары — от напитков до бытовой техники.

По его словам, Канада вводит пошлины на товары общей стоимостью 155 млрд канадских долларов ($107 млрд).

Пошлины на товары на 30 млрд канадских долларов вступят в силу уже во вторник, 4 февраля, одновременно с американскими пошлинами. А пошлины на товары на 125 млрд канадских долларов вступят в силу через 21 день.

Трюдо сказал, что ближайшие недели будут трудными для канадцев, но американцы также пострадают от действий Трампа.

В список канадских санкций попали:

  • американское пиво, вино и бурбон
  • фрукты и фруктовые соки,
  • одежда, спортивное снаряжение и бытовая техника.

Канада также рассматривает нетаможенные меры, в частности, ограничения в сфере критически важных минералов, энергетических закупок и других экономических партнерств.

В 2023 году Канада экспортировала в США товаров и услуг на сумму почти 550 млрд. канадских долларов, или более трех четвертей ее общего экспорта. На энергетику приходилось 30%, а на производство около 15% экспорта.

Экспорт в США составляет около 17,8% валового внутреннего продукта Канады.

Китай

Китай обжалует пошлины США через Всемирную торговую организацию (ВТО). Министерство торговли Китая заявило, что шаг Трампа серьезно нарушает правила международной торговли, призвав США участвовать в откровенном диалоге и укреплять сотрудничество.

Китай заявил, что решительно выступает против новых пошлин, введенных администрацией Трампа, и пообещал принять соответствующие контрмеры для решительной защиты своих прав и интересов.

«Фентанил — это проблема Америки. Китайская сторона осуществила широкое антинаркотическое сотрудничество с Соединенными Штатами и добилась значительных результатов», — заявили в МИД Китая.

Читайте также: Трамп планирует ввести пошлины на продукцию из ЕС

Напомним

«Минфин» писал, что президент США Дональд Трамп подписал указы о введении значительных таможенных тарифов на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая — трех крупнейших торговых партнеров страны.

Начиная со вторника, 4 февраля, американские импортеры будут платить новый 25-процентный налог на товары из Канады и Мексики и 10-процентный сбор на товары из Китая.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 9

+
0
Павел Еникеев
Павел Еникеев
2 февраля 2025, 12:37
#
Рекет, все как обычно, только более открыто.
Раньше хоть прикрывали словом «санкция» во имя всего хорошего.
+
0
zevs1
zevs1
2 февраля 2025, 13:18
#
В чем рекет? в том что Трамп снижает налоги, снижает бюрократию увольняя кучу бесполезных чиновников и создаёт условия чтобы производитель вернулся в США и производил товары для американских потребителей.
+
0
matroskin
matroskin
2 февраля 2025, 13:30
#
Виробнику то може це й на руку, а от чи готовий пересічний американець купувати тепер труси в тричі дорожче то є питання.
В рф зараз мусять купувати вітчизняного «Москвича» по ціні дорожче нової Хонди, бо вони під санкціями, а тут якісь самосанкції виходять. :)
+
0
zevs1
zevs1
2 февраля 2025, 13:52
#
Matroskin
Сравнение экономики США и Рашки как минимум глупо, ведь возможности у американских потребителей в 10 раз выше чем у россиян.
Экономика США 27трлн, а у Рашки 1.7трлн разница чувствуется.

Производитель производит продукцию для потребителей если ты этого не знал.
+
0
matroskin
matroskin
2 февраля 2025, 14:01
#
До чого тут «американська економіка» чи «потрєбітєлі», Ви б ще про кількість ядерних боєприпасів згадали.
Є типовий американець, який купував 50−70% речей виготовлених в Китаї, тепер йому за них треба пратити в 2 більше, або купувати аналогічні вітчизняні які в 3−5 разів дорожчі. Ніхто ж і не каже, що Рокфелер з голоду помре, якраз він та йому подібні будуть в виграші, як в рф від санкцій в виграші власники АвтоВАЗу, але не росіяни.
+
0
zevs1
zevs1
2 февраля 2025, 16:05
#
Matroskin,
Всё хорошо, не переживай ты так за Рокфеллеров и АвтоВАЗ, это хорошее сравнение между (капиталистом-Рокфеллер) и (социалистом-АвтоВАЗ), это хорошая аналогия когда Рокфеллер снижал цены и маржу чтобы защитить себя от посягательств конкурентов и АвтоВАЗ который всё время повышает Цены и выпустить ничего не может нормального потому что датируется средствами налогоплательщиков.
+
0
Rubi0
Rubi0
2 февраля 2025, 16:15
#
Это порядок основанный на правилах. Правилах сильного)))
+
+15
Bookkeeper
Bookkeeper
2 февраля 2025, 13:21
#
Г-н Трамп делает все чтобы следующий раз киллер не промахнулся.
+
+28
zevs1
zevs1
2 февраля 2025, 13:26
#
Bookkeeper
Ты видимо гранта лишился, по твоему желанию для Трампа это очевидно.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами