Торговая война: Мексика и Канада отвечают США своими пошлинами, Китай обращается в ВТО

Мексика и Канада решили ответить на пошлины США введением аналогичных мер. Китай намерен обжаловать пошлины США через Всемирную торговую организацию (ВТО). Об этом сообщает Reuters.

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Мексика

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум распорядилась установить соответствующие пошлины в ответ на решение США ввести 25% пошлины на все поступающие из Мексики товары.

В большой публикации на X Шейнбаум сказала, что ее правительство стремится к диалогу, а не конфронтации со своим главным торговым партнером на севере, но Мексика была вынуждена ответить тем же.

«Я поручила моему министру экономики реализовать план B, над которым мы работали, включающий тарифные и нетарифные меры, направленные на защиту интересов Мексики», — написала Шейнбаум, не уточняя, на какие американские товары введут пошлины.

Согласно источникам, осведомленным по этому вопросу, Мексика готовит возможные пошлины на импорт из США в размере от 5% до 20% на свинину, сыр, свежие продукты, промышленную сталь и алюминий.

Отмечается, что экспорт США в Мексику в 2023 году составил более $322 млрд, в то время как США импортировали мексиканские продукты на сумму свыше $475 млрд.

Канада

В свою очередь премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Канада ответит на новые пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом, путем введения 25% пошлин на американские товары — от напитков до бытовой техники.

По его словам, Канада вводит пошлины на товары общей стоимостью 155 млрд канадских долларов ($107 млрд).

Пошлины на товары на 30 млрд канадских долларов вступят в силу уже во вторник, 4 февраля, одновременно с американскими пошлинами. А пошлины на товары на 125 млрд канадских долларов вступят в силу через 21 день.

Трюдо сказал, что ближайшие недели будут трудными для канадцев, но американцы также пострадают от действий Трампа.

В список канадских санкций попали:

американское пиво, вино и бурбон

фрукты и фруктовые соки,

одежда, спортивное снаряжение и бытовая техника.

Канада также рассматривает нетаможенные меры, в частности, ограничения в сфере критически важных минералов, энергетических закупок и других экономических партнерств.

В 2023 году Канада экспортировала в США товаров и услуг на сумму почти 550 млрд. канадских долларов, или более трех четвертей ее общего экспорта. На энергетику приходилось 30%, а на производство около 15% экспорта.

Экспорт в США составляет около 17,8% валового внутреннего продукта Канады.

Китай

Китай обжалует пошлины США через Всемирную торговую организацию (ВТО). Министерство торговли Китая заявило, что шаг Трампа серьезно нарушает правила международной торговли, призвав США участвовать в откровенном диалоге и укреплять сотрудничество.

Китай заявил, что решительно выступает против новых пошлин, введенных администрацией Трампа, и пообещал принять соответствующие контрмеры для решительной защиты своих прав и интересов.

«Фентанил — это проблема Америки. Китайская сторона осуществила широкое антинаркотическое сотрудничество с Соединенными Штатами и добилась значительных результатов», — заявили в МИД Китая.

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Напомним

«Минфин» писал, что президент США Дональд Трамп подписал указы о введении значительных таможенных тарифов на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая — трех крупнейших торговых партнеров страны.

Начиная со вторника, 4 февраля, американские импортеры будут платить новый 25-процентный налог на товары из Канады и Мексики и 10-процентный сбор на товары из Китая.