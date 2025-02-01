В Украине снизили лимиты карточных переводов для клиентов без подтвержденных источников доходов

В украинских банках с 1 февраля начали действовать новые лимиты на переводы денег с карты на карту и по реквизитам. Новые ограничения относятся к клиентам без подтвержденных доходов. Об этом шла речь в совместном пресс-релизе участников Меморандума, который передали «Минфину» банки-подписанты.

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В декабре 2024 года в НБУ прошел брифинг с участием руководителей Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ), Ассоциации украинских банков (АУБ), ПриватБанка, Сбербанка, Райффайзен Банка и Универсал Банка, посвященный подписанию Меморандума об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг.

В документе говорится о введении лимитов на переводы денег, классификации клиентов по группам риска, проверки ФОПов и т. д. Однако нововведения будут касаться только пользователей банковских услуг, которые не могут подтвердить законность своих доходов.

Данная инициатива направлена на уменьшение теневого сектора экономики, а также противодействие террористической и диверсионной деятельности россии, финансируемой через использование «дропов». Целью является невозможность использования карт и платежной инфраструктуры мошенниками и другими злоумышленниками.

Документ также будет способствовать приведению текущей практики работы банковского рынка к единым стандартам и требованиям законодательства Европейского Союза.

По состоянию на 27 января 2025 года к Меморандуму присоединились 44 банка и 2 платежных системы — NovaPay и RozetkaPay.

Лимиты карточных переводов

Напомним, что с 1 октября 2024 года НБУ на полгода ввел временный лимит для карточных переводов между физлицами (Р2Р) на сумму 150 000 грн в месяц только для исходящих платежей.

Согласно Меморандуму, с 1 февраля 2025 года начали действовать ограничения не только на Р2Р-переводы, а также на исходные переводы по реквизитам IBAN в национальной и иностранной валютах.

Ограничения ввели для клиентов без подтвержденных доходов:

клиенты «высокой» группы риска — лимит 50 тыс. грн в месяц;

клиенты «средней и «низкой» групп риска — лимит 150 тыс. грн в месяц (с 1 июня — 100 тыс. грн).

При этом Меморандум не дает определение степени «рисковости». Каждый банк будет применять свои критерии оценки при открытии счета и в процессе дальнейшего обслуживания клиента.

В то же время, в документе прописано, что для клиентов группы «высокой» группы риска должны применяться усиленные меры проверки в каждом конкретном случае. Клиентов «низкой» и «средней» групп риска будут проверять по упрощенной процедуре.

Также банки введут ограничения на количество счетов (кредитные, депозитные и счета для выплат по госпрограммам не учитываются). У клиента без подтвержденных источников доходов может быть не больше 3 счетов в одной валюте.

Финансовые учреждения будут углубленно изучать бизнес-деятельность вновь созданных ФЛП (до 6 месяцев) 1 группы налогообложения и будут проводить мониторинг операций по счету в соответствии с суммой среднемесячного дохода. ФЛПов на общей или упрощенной системе 2−3 групп будут проверять по собственным критериям риск-ориентированного подхода.

Банки будут осуществлять круглосуточный мониторинг платежных операций с особым вниманием к операциям в ночное время (с 24.00 до 06.00) для выявления случаев нехарактерного финансового поведения и противодействия мошенническим схемам.

Кого лимиты не коснутся

Ограничения на переводы не коснутся клиентов банков с подтвержденными доходами (зарплатных клиентов и других), а также волонтеров, чья деятельность подтверждена документально.

Лимиты не будут применяться к операциям по переводу средств между двумя счетами, которые клиент открыл в одном банке.

По словам главы НБУ Андрея Пышного, банковские ограничения будут касаться не более 1% клиентской базы. Это исключительно те клиенты, которые не предоставили документальное подтверждение своих доходов, особенно определенных как «высокорисковые».

Напомним

Пышный заверил, что НБУ не угрожал банкам, чтобы они уменьшили лимиты на переводы.

Он также добавил, что Нацбанк рассматривает возможность досрочного снятия введенных им ограничений на переводы с карты на карту в размере 150 тысяч грн. Эти ограничения вводились 1 октября 2024 сроком на 6 месяцев.