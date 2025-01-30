«Укрпочта» после передачи акций Первого инвестиционного банка (PinBank) предложит миноритарным акционерам процедуру выкупа. Об этом сообщил гендиректор компании Игорь Смилянский интервью «Интерфакс-Украина».
«Укрпочта» хочет выкупить акции у миноритариев конфискованного у россиян банка
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Что известно
По его словам, в случае несогласия акционеров «Укрпочта» применит процедуру принудительного выкупа. Сейчас миноритарии владеют около 12% акций банка.
«Планируем консолидировать акции и выкупить их у частных инвесторов», — рассказал Смилянский.
Он считает, что это обойдется компании в несколько десятков миллионов гривен, и рассчитывает, что процесс продлится несколько месяцев.
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Для оценки текущей капитализации банка привлекут независимого оценщика, чтобы определить рыночную цену пакетов, принадлежащих миноритарным акционерам.
По словам Смилянского, если миноритарии откажутся от продажи акций, у «Укрпочты» как у мажоритарного акционера банка будет возможность принять решение об увеличении капитала банка. То есть, доля миноритарных акционеров может быть «размыта» до почти 5%, что позволит применить процедуру принудительного выкупа акций.
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Напомним
Как сообщал «Минфин», Кабмин принял решение передать Первый инвестиционный банк (PINbank) из-под управления Фонда государственного имущества Министерству развития общин и территорий. Этот шаг является частью плана создания почтового банка на базе PINbank.
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