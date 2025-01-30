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30 января 2025, 19:02 Читати українською

«Укрпочта» хочет выкупить акции у миноритариев конфискованного у россиян банка

«Укрпочта» после передачи акций Первого инвестиционного банка (PinBank) предложит миноритарным акционерам процедуру выкупа. Об этом сообщил гендиректор компании Игорь Смилянский интервью «Интерфакс-Украина».

«Укрпочта» после передачи акций Первого инвестиционного банка (PinBank) предложит миноритарным акционерам процедуру выкупа.

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Что известно

По его словам, в случае несогласия акционеров «Укрпочта» применит процедуру принудительного выкупа. Сейчас миноритарии владеют около 12% акций банка.

«Планируем консолидировать акции и выкупить их у частных инвесторов», — рассказал Смилянский.

Он считает, что это обойдется компании в несколько десятков миллионов гривен, и рассчитывает, что процесс продлится несколько месяцев.

Читайте также: Укрпочта наконец-то получила свой банк: зачем ей это

Для оценки текущей капитализации банка привлекут независимого оценщика, чтобы определить рыночную цену пакетов, принадлежащих миноритарным акционерам.

По словам Смилянского, если миноритарии откажутся от продажи акций, у «Укрпочты» как у мажоритарного акционера банка будет возможность принять решение об увеличении капитала банка. То есть, доля миноритарных акционеров может быть «размыта» до почти 5%, что позволит применить процедуру принудительного выкупа акций.

Читайте также: Для передачи акций PINbank «Укрпочте» нужно разрешение регулятора

Напомним

Как сообщал «Минфин», Кабмин принял решение передать Первый инвестиционный банк (PINbank) из-под управления Фонда государственного имущества Министерству развития общин и территорий. Этот шаг является частью плана создания почтового банка на базе PINbank.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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torn
torn
30 января 2025, 19:41
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А заменить матричные принтеры печатающие не читаемый фиолетовый текст на туалетного качества бумаге в отделениях денег нет?
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