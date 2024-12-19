ФРС снова понизила базовую ставку

Федеральная резервная система США (ФРС) приняла решение понизить базовую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 4,25−4,5%, следует из пресс-релиза ведомства. Это третий раз, когда ФРС принимает решение понизить ставку в этом цикле — с марта 2020 года.

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Детали

В пресс-релизе отмечается, что с начала года условия на рынке труда улучшились, а уровень безработицы вырос, но остается на низких уровнях. Инфляция хотя приблизилась к таргету в 2%, но остается высокой. При этом там говорится, что «экономические перспективы неопределенны».

Последние показатели свидетельствуют о том, что экономическая активность продолжает расти уверенными темпами. С начала года условия на рынке труда в целом улучшились, а уровень безработицы вырос, но остается низким.

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Также комитет (FOMC) продолжит сокращать свои запасы казначейских ценных бумаг, долговых обязательств и ценных бумаг, которые обеспеченны ипотекой.

FOMC также принял решение повысить прогноз по росту ВВП на 2024 год до 2,5%, на 2025 год — 2,1%, на 2026 год — 2%, а на 2027 год — до 1,9%. В сентябре ожидалось, что этот показатель с 2024 года по 2027 год будет на уровне 2%.

Изменен также был и прогноз по инфляции на текущий год с 2,6% до 2,8%, на 2025 год — с 2,2% до 2,5%, на 2026 год — с 2% до 2,2%, а на 2027 год остался на том же уровне в 2%.