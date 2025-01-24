В «Дие» восстановили работу 13 строительных сервисов

На портале «Дия» возобновили работу 13 строительных сервисов после масштабной кибератаки на госреестры. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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«Восстановили работу 13 строительных сервисов: от сообщения о строительстве до декларации о готовности объекта. Получайте документы и услуги за несколько кликов на портале „Дия“ — актуально как для бизнеса, так и для строящих для себя украинцев», — отметил он.

Полный список строительных услуг

уведомление о начале подготовительных работ;

уведомление о начале строительных работ на основании стройпаспорта;

уведомление о начале строительных работ СС1;

заявление на предоставление градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка;

выдача строительного паспорта;

право на готовность к эксплуатации объектов СС1;

право на готовность объекта к эксплуатации на основании стройпаспорта;

право на готовность к эксплуатации самовольно построенных объектов на земельном участке соответствующего целевого назначения;

право на готовность к эксплуатации по решению суда;

разрешение на выполнение строительных работ и представление изменений уже выданного разрешения;

аннулирование разрешения на выполнение строительных работ;

сертификат о принятии объекта в эксплуатацию;

отмена уведомления о начале подготовительных или строительных работ.

По словам Федорова, строительные услуги максимально автоматизированы — большинство данных подтягивается из реестров, решение по части услуг также выдается автоматически.

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Напомним

«Минфин» писал, что услуга «єВідновлення» также вернулась в «Дию». Украинцы снова могут подавать заявки на компенсацию поврежденного или разрушенного жилья в приложении.

Ранее на портале «Дия» возобновили услугу закрытия ФОП.

19 декабря 2024 года российские хакеры осуществили самую масштабную внешнюю кибератаку на госреестры Украины. Была приостановлена работа Единых и Государственных реестров, находящихся в компетенции Министерства юстиции.