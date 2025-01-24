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24 января 2025, 14:22 Читати українською

В «Дие» восстановили работу 13 строительных сервисов

На портале «Дия» возобновили работу 13 строительных сервисов после масштабной кибератаки на госреестры. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

На портале «Дия» возобновили работу 13 строительных сервисов после масштабной кибератаки на госреестры.
Фото: zoda.gov.ua

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«Восстановили работу 13 строительных сервисов: от сообщения о строительстве до декларации о готовности объекта. Получайте документы и услуги за несколько кликов на портале „Дия“ — актуально как для бизнеса, так и для строящих для себя украинцев», — отметил он.

Полный список строительных услуг

  • уведомление о начале подготовительных работ;
  • уведомление о начале строительных работ на основании стройпаспорта;
  • уведомление о начале строительных работ СС1;
  • заявление на предоставление градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка;
  • выдача строительного паспорта;
  • право на готовность к эксплуатации объектов СС1;
  • право на готовность объекта к эксплуатации на основании стройпаспорта;
  • право на готовность к эксплуатации самовольно построенных объектов на земельном участке соответствующего целевого назначения;
  • право на готовность к эксплуатации по решению суда;
  • разрешение на выполнение строительных работ и представление изменений уже выданного разрешения;
  • аннулирование разрешения на выполнение строительных работ;
  • сертификат о принятии объекта в эксплуатацию;
  • отмена уведомления о начале подготовительных или строительных работ.

По словам Федорова, строительные услуги максимально автоматизированы — большинство данных подтягивается из реестров, решение по части услуг также выдается автоматически.

Читайте также: Услуга брака онлайн снова доступна в «Дие»

Напомним

«Минфин» писал, что услуга «єВідновлення» также вернулась в «Дию». Украинцы снова могут подавать заявки на компенсацию поврежденного или разрушенного жилья в приложении.

Ранее на портале «Дия» возобновили услугу закрытия ФОП.

19 декабря 2024 года российские хакеры осуществили самую масштабную внешнюю кибератаку на госреестры Украины. Была приостановлена работа Единых и Государственных реестров, находящихся в компетенции Министерства юстиции.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
bonv
bonv
24 января 2025, 15:16
#
Добре
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