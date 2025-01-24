На портале «Дия» возобновили работу 13 строительных сервисов после масштабной кибератаки на госреестры. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
В «Дие» восстановили работу 13 строительных сервисов
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«Восстановили работу 13 строительных сервисов: от сообщения о строительстве до декларации о готовности объекта. Получайте документы и услуги за несколько кликов на портале „Дия“ — актуально как для бизнеса, так и для строящих для себя украинцев», — отметил он.
Полный список строительных услуг
- уведомление о начале подготовительных работ;
- уведомление о начале строительных работ на основании стройпаспорта;
- уведомление о начале строительных работ СС1;
- заявление на предоставление градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка;
- выдача строительного паспорта;
- право на готовность к эксплуатации объектов СС1;
- право на готовность объекта к эксплуатации на основании стройпаспорта;
- право на готовность к эксплуатации самовольно построенных объектов на земельном участке соответствующего целевого назначения;
- право на готовность к эксплуатации по решению суда;
- разрешение на выполнение строительных работ и представление изменений уже выданного разрешения;
- аннулирование разрешения на выполнение строительных работ;
- сертификат о принятии объекта в эксплуатацию;
- отмена уведомления о начале подготовительных или строительных работ.
По словам Федорова, строительные услуги максимально автоматизированы — большинство данных подтягивается из реестров, решение по части услуг также выдается автоматически.
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Напомним
«Минфин» писал, что услуга «єВідновлення» также вернулась в «Дию». Украинцы снова могут подавать заявки на компенсацию поврежденного или разрушенного жилья в приложении.
Ранее на портале «Дия» возобновили услугу закрытия ФОП.
19 декабря 2024 года российские хакеры осуществили самую масштабную внешнюю кибератаку на госреестры Украины. Была приостановлена работа Единых и Государственных реестров, находящихся в компетенции Министерства юстиции.
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