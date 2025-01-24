Украина готова рассматривать продажу государственного смысла банка и приватизацию доли Укрнафты. Об этом заявила первый вице-премьер — министерша экономики Юлия Свириденко в интервью Forbes Ukraine.
Правительство планирует выставить на продажу Сенс Банк и часть активов Укрнафты — Свириденко
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По словам Свириденко, на экономический форум в Давос Украина в этом году привезла конкретные проекты.
«Мы готовы приватизировать Сенс Банк, а также рассмотреть возможность продажи доли крайне нуждающейся модернизации доли Укрнафты», — отметила чиновник.
Она уточнила, что обсуждение продажи части Укрнафты только началось.
«Там, где частный сектор может эффективно восстановить и модернизировать убыточные компании, должен работать рынок», — подчеркнула Свириденко.
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Напомним
«Минфин» писал, что глава НБУ Андрей Пышный надеется, что приватизация Сенс Банка и Укргазбанка состоится в 2025 году. По его словам, проведенная НБУ оценка устойчивости подтвердила: все банки находятся в «нормативной сетке».
Комментарии - 4
Кстати, рекомендую использовать общеизвестную очень многим формулу:
обещать — не значит жениться…
К сведению, укргазбанк хотят продать уже более 5 лет, но пока его никто не купил…
Сколько будут хотеть продавать Сенс-банк с российским ОДБ и российским
карточным процессингом — не знает никто из желающих продать, а вот многих
покупателей это может отпугнуть, кроме россиян…
Я кажу не про цей комент, я з ним згоден бо це й так зрозуміло
карточным процессингом — не знает никто из желающих продать, а вот многих
покупателей это может отпугнуть, кроме россиян…»
Це також добре вписується в модель про яку я сказав «продаж своїм людям». Під «свої» люди може бути хто завгодно окрім західних банків