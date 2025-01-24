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24 января 2025, 9:39 Читати українською

Правительство планирует выставить на продажу Сенс Банк и часть активов Укрнафты — Свириденко

Украина готова рассматривать продажу государственного смысла банка и приватизацию доли Укрнафты. Об этом заявила первый вице-премьер — министерша экономики Юлия Свириденко в интервью Forbes Ukraine.

Украина готова рассматривать продажу государственного смысла банка и приватизацию доли Укрнафты.
Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

По словам Свириденко, на экономический форум в Давос Украина в этом году привезла конкретные проекты.

«Мы готовы приватизировать Сенс Банк, а также рассмотреть возможность продажи доли крайне нуждающейся модернизации доли Укрнафты», — отметила чиновник.

Она уточнила, что обсуждение продажи части Укрнафты только началось.

«Там, где частный сектор может эффективно восстановить и модернизировать убыточные компании, должен работать рынок», — подчеркнула Свириденко.

Читайте также: Укрнафта покупает АЗС Shell в Украине: АМКУ одобрил сделку

Напомним

«Минфин» писал, что глава НБУ Андрей Пышный надеется, что приватизация Сенс Банка и Укргазбанка состоится в 2025 году. По его словам, проведенная НБУ оценка устойчивости подтвердила: все банки находятся в «нормативной сетке».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 4

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+15
nitrolog
nitrolog
24 января 2025, 11:16
#
Коли була новина що АРМА завела в Сенс гроші, я сказав що готують до продажу. Кверті сказав що несу маячню. А він же наче експерт по банкам.
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
24 января 2025, 11:42
#
Я написал о том, что докапитализацию заменили вливанием денег от АРМА.

Кстати, рекомендую использовать общеизвестную очень многим формулу:
обещать — не значит жениться
К сведению, укргазбанк хотят продать уже более 5 лет, но пока его никто не купил…

Сколько будут хотеть продавать Сенс-банк с российским ОДБ и российским
карточным процессингом — не знает никто из желающих продать, а вот многих
покупателей это может отпугнуть, кроме россиян…
+
0
nitrolog
nitrolog
24 января 2025, 11:49
#
«Я написал о том, что докапитализацию заменили вливанием денег от АРМА.»

Я кажу не про цей комент, я з ним згоден бо це й так зрозуміло
+
0
nitrolog
nitrolog
24 января 2025, 11:52
#
«Сколько будут хотеть продавать Сенс-банк с российским ОДБ и российским
карточным процессингом — не знает никто из желающих продать, а вот многих
покупателей это может отпугнуть, кроме россиян…»

Це також добре вписується в модель про яку я сказав «продаж своїм людям». Під «свої» люди може бути хто завгодно окрім західних банків
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