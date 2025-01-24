Правительство планирует выставить на продажу Сенс Банк и часть активов Укрнафты — Свириденко

Украина готова рассматривать продажу государственного смысла банка и приватизацию доли Укрнафты. Об этом заявила первый вице-премьер — министерша экономики Юлия Свириденко в интервью Forbes Ukraine.

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По словам Свириденко, на экономический форум в Давос Украина в этом году привезла конкретные проекты.

«Мы готовы приватизировать Сенс Банк, а также рассмотреть возможность продажи доли крайне нуждающейся модернизации доли Укрнафты», — отметила чиновник.

Она уточнила, что обсуждение продажи части Укрнафты только началось.

«Там, где частный сектор может эффективно восстановить и модернизировать убыточные компании, должен работать рынок», — подчеркнула Свириденко.

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Напомним

«Минфин» писал, что глава НБУ Андрей Пышный надеется, что приватизация Сенс Банка и Укргазбанка состоится в 2025 году. По его словам, проведенная НБУ оценка устойчивости подтвердила: все банки находятся в «нормативной сетке».