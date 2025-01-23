Новая система поставок и меньше импортеров: как это изменит цены на топливо

В прошлом году импорт дизтоплива в Украину вырос на 8% — до 6,65 млн тонн, что составляет 75% украинского импорта моторных топлив (кроме дизеля, это бензин и сжиженный газ). Какой будет цена на это топливо в 2025 году и что изменится на внутреннем рынке, ЗН рассказали директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн и аналитик группы Иван Марченков. «Минфин» выбрал главное.

В прошлом году украинские компании импортировали дизтопливо из 16 стран, а на первую пятерку пришлось 93% поставок. Для сравнения: в 2023 году топливо завозили из 20 стран, а на ТОП-5 приходилось всего 75% импорта.

Основные страны-поставщики дизтоплива в Украине, 2024 г.

Страна Часть, % Румыния 30 Польша 26 Греция 20 Литва 9 Венгрия 8 Другие 7

Румыния

54% импорта, или 3,56 млн тонн, пришлось на поставки из южного направления. Основная борьба развернулась между поставщиками из Греции и Румынии.

Это обострение произошло благодаря фактическому запрету со стороны СБУ на импорт дизтоплива из ряда болгарских нефтебаз, молдавского терминала в Джурджулешты, а главное — из турецких портов в Мармаре и Мерсине.

Больше всего выиграли румыны — импорт оттуда увеличился на 34% — до 1,98 млн тонн. Заработал на этом в первую очередь всемирно известный трейдер Vitol, который в прошлом году увеличил продажи со 104 тыс. до 660 тыс. тонн и сместил прошлогоднего лидера Euronova Energies, который уменьшил поставки с 716 тыс. до 532 тыс. тонн. Большие объемы из Румынии грузили также Oscar Downstream (134 тыс. тонн), Socar (123 тыс. тонн) и Alkagesta (103 тыс. тонн).

Греция

Однако самая большая динамика роста все же принадлежит грекам, которые поставили больше в 2,7 раза — 1,36 млн тонн.

Топливо греческих производителей — Hellenic Petroleum и Hellas — поставляли два десятка трейдеров, но более 50% объемов пришлось на AGTG SA и Cantarell Trading.

Несмотря на такой скачок, будущее поставок из Греции пока туманное — из-за достаточно высоких цен продажи, которые во второй половине года начали капитально проигрывать предложениям из Румынии.

Турция

В свою очередь, импорт дизтоплива из Турции обвалился в три раза — до 196 тыс. тонн.

По факту оттуда доступен импорт только с завода STAR, который принадлежит азербайджанской Socar. С сентября по ноябрь там произошел масштабный ремонт, что сказалось на объемах. Кроме того, в прошлом году завод заявил о начале переработки нефти российского «Лукойла», что создало вокруг него токсичный шлейф.

Польша и страны Балтии

Самым мощным направлением импорта ДТ остается западная граница, где лидирует Польша. Объемы оттуда увеличились на 21% — до 1,72 млн тонн.

Первая половина года прошла в условиях противостояния польским перевозчикам и фермерам, которые блокировали границу с Украиной. Для обхода этого препятствия украинцы активно переориентировали поставки топлива из авто на железную дорогу.

Как итоге «железнодорожный» импорт вырос в полтора раза — до 1,59 млн тонн, а «автомобильный» — упал почти в три раза — до 131 тыс. тонн.

Каким путем импортировали, %

Вид транспорта 2021 2023 2024 Авто 0 33 13 Железная дорога 81 30 35

Проделки аграриев также ударили по объемам автопоставок из Латвии и Литвы, что логично способствовало росту спроса на железнодорожные объемы от крупнейшего польского производителя Orlen и частных польских трейдеров.

В прошлом году самые большие объемы дизтоплива из Польши привезла «Укрпалет-систем» (управляет сетью АЗС UPG), которая является совладельцем морского терминала в Щецине. Игрок нарастил поставки с 436 тыс. до 598 тыс. тонн.

Поставки Orlen увеличились с 447 тыс. до 608 тыс. тонн. Росту продаж способствовала активная работа с «Укрнафтой», которая, в частности, обеспечила массированный импорт морозостойкого дизтоплива для нужд армии, а также часто была спасительным костылем для «Укрзализныци», пока та не изменила условия закупки топлива в конце 2024 года.

Очень продуктивным оказался прошлый год для Unimot — крупнейшего частного энерготрейдера Польши. Его поставки дизтоплива выросли со 107 тыс. до 348 тыс. тонн. Трейдер оптимизировал железнодорожную логистику, что позволило значительно усилить ценовое предложение.

Укрупнение польского направления демонстрирует ослабление небольших трейдеров. Так, продажи Anwim упали почти в два раза — до 24 тыс. тонн. BP Polska смогла продать всего 3 тыс. тонн, против 59 тыс. тонн в 2023 году. Указанные компании предлагали преимущественно автомобильные партии, вылетевшие с рынка из-за упомянутых забастовок.

Поставки из Литвы сократились на 8% — до 577 тыс. тонн. Это произошло в результате ухода небольших трейдеров, тогда как литовский НПЗ Orlen Lietuva увеличил поставки в Украину с 444 тыс. до 527 тыс. тонн. Опять же, благодаря росту продаж железнодорожных объемов почти в два раза. Для этого производитель завершил реконструкцию нефтеперевалочного комплекса в Моцкаве (граница Литвы и Польши), после чего пропускная способность терминала по железной дороге увеличилась с 90 тыс. до 170 тыс. тонн в месяц.

Украинские импортеры укрупняются

Прошедший год ознаменовался уменьшением количества импортеров дизтоплива и увеличением закупок крупными компаниями. Если в 2023 году дизтопливо импортировали в среднем 318 компаний, то в 2024-м — 185. На ТОП-10 импортеров приходилось 51% поставок, в 2024-м — 56% объемов.

Вершину рейтинга заняла ОККО — 789 тыс. тонн. Объемы лидера розничного рынка практически не изменились, по сравнению с 2023 годом, но произошла некоторая диверсификация, в частности, за счет поставок из Гданьского НПЗ.

С третьего на второе место поднялся крупнейший оптовый трейдер страны — «AT Энерго Трейд». В прошлом году компания увеличила импорт ДТ на 60% — до 678 тыс. тонн.

Третья ступенька за «Укрпаллет-систем» — 631 тыс. тонн. Нетрудно заметить, что оператор пытается максимально загружать терминал в Щецине, откуда UPG получала 95% объемов.

Большие объемы также завозили компании WOG (445 тыс. тонн), «Пэйд» (426 тыс.), «Мартин Трейд» (210 тыс.) и «Арстак» (161 тыс. тонн).

В 2024 году из ТОП-10 вылетели «Континенталь Трейд» и группа «Приват». Первая наделала немало шума из-за фактического банкротства, показав ключевую проблему оптового рынка — минимальную маржу вследствие высокой концентрации трейдеров, у которых разное представление о налоговой дисциплине, в частности.

Звезда топливной империи Игоря Коломойского начала угасать с момента национализации «Укрнафты» и «Укртатнафты» осенью 2022 года, а в начале 2025-го крупнейшая заправочная сеть страны уже стояла без топлива. Но это тема для отдельного материала.

Что будет дальше

Построенная в 2022 году новая система поставок нефтепродуктов из Европы и дальше надежно функционирует и укрепляется.

Изменения в структуре и направлениях дизтоплива импорта наглядно демонстрируют эволюцию рынка, который после шока 2022 года определяется с надежными источниками поставок в новых реалиях. На смену вороху разноцветных зарубежных фирм и фирмочек, которые неплохо заработали на хаосе 2022−2023 годов, приходят ключевые производители и международные трейдеры.

В свою очередь, падает количество украинских импортеров, что является иллюстрацией сверхтяжелой и часто недобросовестной конкуренции на оптовом рынке. Именно на внутреннем рынке будут продолжаться основные изменения в 2025 году. Дальнейшее сокращение количества импортеров будет продиктовано введением закона о минимальных запасах нефти и нефтепродуктов, который создает порог входа на этот стратегически важный рынок, вводя не только права, но и обязанности.

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Весь мир и Украину, в частности, интересуют, какой будет цена на топливо? Все внимание сосредоточено на действиях нового американского президента, который, среди ключевых приоритетов своей политики, произнес снижение цены на бензин для американцев путем увеличения добычи нефти американскими компаниями.

Если такое удастся, это повлияет на весь мировой рынок и действительно может привести к очень ощутимому снижению цен. В 2024 году были все признаки профицита сырья, доказательством чего является сползание цен к средним 75 долл. за баррель, в то время как в 2022-м это было почти 100 долл., а в 2023-м — 82 долл. за баррель.

Если добавить на рынок новые объемы, это может обвалить цены, потому что никто из добытчиков не хочет терять свою долю рынка. Борьба между россией и Саудовской Аравией в начале 2020 года привела к падению цен до 20 долл. за баррель.