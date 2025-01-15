Большие сети АЗС повысили цены на все виды топлива

Крупные национальные сети ОККО и WOG повысили цены на линейку топлива. Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».

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В ОККО рост был неравномерным: бензин и сжиженный газ подорожал на 50 коп./л, дизель прибавил 1 грн/л. У WOG вся линейка выросла на 75 коп./л.

С начала года бензин и газ на ОККО подорожал на 1,50 грн/л, дизтопливо — на 1,50 грн/л, отыграв полностью акцизный рост. WOG прибавил 1,75 грн/л.

Аналогично ОККО с начала года подорожали «светлые» и в UPG. Оператор также сегодня подтянул стоимость дизеля на 50 коп./л до 53,90 грн/л.

Продолжают расти и региональные сети. Полтавский «Автотранс» прибавил к стоимости «светлых» 1 грн/л. Земляки из BVS пока подтянули только дизель (+50 коп./л, до 54,99 грн/л).

Признаки жизни проявляет сеть «Приват». На единичных работающих заправках оператора стоимость бензина А-95 выросла в среднем на 1,14 грн/л, до 57,08 грн/л, газа на 1 грн/л, до 37,98 грн/л. Дизеля в сети по-прежнему нет.

Дорожало горючее и для дискаунтеров. За день крафтовый бензин «БРСМ-Нафты» вырос в среднем на 41 коп./л, до 53,72 грн/л, дизель — на 7 коп./л, до 49,78 грн/л, газ — на 24 коп. /л, до 34,93 грн/л.

«Авантаж 7» добавил 50 коп./л ко всей линейке горючего. С начала года в сети цены на свете выросли на 1 грн/л, не отыграв даже роста акциза. Однако газ подорожал на 2 грн/л, что выше нового акциза.

По словам представителей топливных компаний, тенденция подорожания горючего сохранится и дальше. Не все сети пока отыграли увеличение акциза, не говоря о динамике внешнего рынка и нестабильном валютном курсе.

Только из-за европейских котировок стоимость бензина с начала года выросла в среднем на $21/т, или 0,79 грн/л, дизеля — на $32/т, или 1,36 грн/л. Курс доллара по отношению к гривне на межбанке прибавил 0,33 грн/$.