Рост на 883%: Мемкоин $TRUMP вошел в топ-18 криптоактивов по рыночной капитализации

Мемкоин $TRUMP, презентованный 18 января 2025 года Дональдом Трампом, с момента выхода на рынок вырос в цене на 883%. Об этом пишет incrypted со ссылкой на CoinMarketCap.

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Рост $TRUMP

Запущенный на блокчейне Solana, токен оперативно занял место среди 30 самых крупных криптовалют, а на момент подготовки материала занимал 18 позицию в этом перечне.

В первые три часа рыночная капитализация $TRUMP достигла $8 млрд, а к 19 января 2025 года показатель достиг $12,8 млрд. Полностью разбавленная оценка стоимости актива (FDV) составляет $70 млрд, а исторический максимум стоимости мемкоина превысил отметку в $70.

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При этом крупные биржи, вроде Binance и Coinbase, уже объявили о листинге актива. К ним присоединились и другие платформы.

Что говорят аналитики

По мнению аналитиков, эти события положительно сказались на экосистеме Solana, токен которой, SOL, также достиг исторического максимума в $279, по данным TradingView.

Рост интереса к TRUMP вызвал переток ликвидности из других блокчейнов, таких, как Ethereum, что усилило позиции Solana на рынке, отмечают эксперты.