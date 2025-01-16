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16 января 2025, 8:12 Читати українською

«Автогражданка» подорожала: Страховики повысили стоимость полисов на 70-100%

Цены на полисы обязательного страхования автогражданской ответственности владельцев наземных транспортных средств («автогражданка», ОСАГО) после вступления нового закона в силу с 1 января 2025 года выросли в среднем от 70% до 100%. Об этом свидетельствуют данные опроса страховых компаний, передает Интерфакс-Украина.

Цены на полисы обязательного страхования автогражданской ответственности владельцев наземных транспортных средств («автогражданка», ОСАГО) после вступления нового закона в силу с 1 января 2025 года выросли в среднем от 70% до 100%.
Фото: depositphotos

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Какие ценники выставили страховики

В НАСК «Оранта» сообщили, что стоимость «автогражданки» как в компании, так и в целом на рынке выросла в среднем на 80−90% по сравнению с предыдущим годом. Однако если учесть полисы с нулевой франшизой, то повышение страховых платежей составляет примерно 50%.

В СК «Европейский страховой альянс» стоимость «автогражданки» увеличилась от 70% до 110% и определяется в зависимости от типа автомобиля и места регистрации (проживания) владельца транспортного средства.

В СК VUSO этот рост составил 80−100%, что обусловлено весомыми изменениями в условиях страхования, в частности, значительным повышением страховых лимитов на выплаты потерпевшим.

Читайте также: Новая «автогражданка»: что изменится для автовладельцев и страховщиков с 1 января 2025 года

В СК «Экспресс Страхование» отметили, что стоимость их полисов «автогражданки» выросла в среднем на 70−75%, что обусловлено новыми требованиями законодательства, предусматривающими увеличение страховых сумм по жизни и здоровью — с 320 тыс. до 500 тыс. грн, по имуществу — со 160 тыс. до 250 тыс. грн, отмена учета износа для ремонта авто, франшизы и лимита по европротоколу.

Что касается средней цены на эту страховку, то в СК «Экспресс Страхование» для легковых автомобилей с объемом двигателя до 1600 куб. см цена полисов «автогражданки» колеблется в пределах 2200−5600 грн.

В СК ARX стоимость «автогражданки» для автомобиля В1 1988 года выпуска, Киев, возраст владельца 50−55 лет, составляет 3 243 грн (минимальная), а для автомобиля В4 2020 года выпуска, Киев, возраст владельца 18−22 лет, — 12 771 грн (максимальная).

Согласно данным СК VUSO, у них средняя стоимость полиса «автогражданки» на сегодня составляет около 4000 грн. Относительно минимальной цены она составляет 500 грн для транспортного средства типа «мотоцикл» и 50 000 грн — для автобуса, зарегистрированного в Киеве.

Что влияет на стоимость

Отвечая на вопрос, наиболее влияющий на цену, все компании отметили, что это:

  • тип транспортного средства (легковой автомобиль, электрокар, грузовой, автобус и т. д.),
  • его подтип (объем двигателя, грузоподъемность),
  • сфера использования (оказание платных услуг по перевозке или нет),
  • срок действия договора страхования,
  • имеет ли страхователь право на льготу.

Кроме того, важным фактором является регион эксплуатации транспортного средства: в городах с высокой интенсивностью дорожного движения, таких как Киев, премии значительно выше, чем в более спокойных регионах.

Также сейчас страховщики начали более активно учитывать возраст и стаж водителей, допущенных к вождению транспорта, характер эксплуатации авто.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

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0
xapyga
xapyga
16 января 2025, 11:22
#
Перед НГ сделал за 1395 Уника, самая дешевая была в Райфе. Смотрел в привате уже 5к стоит
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Три літри
Три літри
16 января 2025, 11:28
#
У АРХ з додатковим покриттям +1000000 і все ще менше 4к.
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0
zzzachary
zzzachary
16 января 2025, 11:37
#
І знову держава турбується про нас за наші гроші)
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0
Три літри
Три літри
16 января 2025, 11:59
#
А як ще? У держави лише наші гроші.
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