Цены на полисы обязательного страхования автогражданской ответственности владельцев наземных транспортных средств («автогражданка», ОСАГО) после вступления нового закона в силу с 1 января 2025 года выросли в среднем от 70% до 100%. Об этом свидетельствуют данные опроса страховых компаний, передает Интерфакс-Украина.
«Автогражданка» подорожала: Страховики повысили стоимость полисов на 70-100%
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Какие ценники выставили страховики
В НАСК «Оранта» сообщили, что стоимость «автогражданки» как в компании, так и в целом на рынке выросла в среднем на 80−90% по сравнению с предыдущим годом. Однако если учесть полисы с нулевой франшизой, то повышение страховых платежей составляет примерно 50%.
В СК «Европейский страховой альянс» стоимость «автогражданки» увеличилась от 70% до 110% и определяется в зависимости от типа автомобиля и места регистрации (проживания) владельца транспортного средства.
В СК VUSO этот рост составил 80−100%, что обусловлено весомыми изменениями в условиях страхования, в частности, значительным повышением страховых лимитов на выплаты потерпевшим.
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В СК «Экспресс Страхование» отметили, что стоимость их полисов «автогражданки» выросла в среднем на 70−75%, что обусловлено новыми требованиями законодательства, предусматривающими увеличение страховых сумм по жизни и здоровью — с 320 тыс. до 500 тыс. грн, по имуществу — со 160 тыс. до 250 тыс. грн, отмена учета износа для ремонта авто, франшизы и лимита по европротоколу.
Что касается средней цены на эту страховку, то в СК «Экспресс Страхование» для легковых автомобилей с объемом двигателя до 1600 куб. см цена полисов «автогражданки» колеблется в пределах 2200−5600 грн.
В СК ARX стоимость «автогражданки» для автомобиля В1 1988 года выпуска, Киев, возраст владельца 50−55 лет, составляет 3 243 грн (минимальная), а для автомобиля В4 2020 года выпуска, Киев, возраст владельца 18−22 лет, — 12 771 грн (максимальная).
Согласно данным СК VUSO, у них средняя стоимость полиса «автогражданки» на сегодня составляет около 4000 грн. Относительно минимальной цены она составляет 500 грн для транспортного средства типа «мотоцикл» и 50 000 грн — для автобуса, зарегистрированного в Киеве.
Что влияет на стоимость
Отвечая на вопрос, наиболее влияющий на цену, все компании отметили, что это:
- тип транспортного средства (легковой автомобиль, электрокар, грузовой, автобус
и т. д.),
- его подтип (объем двигателя, грузоподъемность),
- сфера использования (оказание платных услуг по перевозке или нет),
- срок действия договора страхования,
- имеет ли страхователь право на льготу.
Кроме того, важным фактором является регион эксплуатации транспортного средства: в городах с высокой интенсивностью дорожного движения, таких как Киев, премии значительно выше, чем в более спокойных регионах.
Также сейчас страховщики начали более активно учитывать возраст и стаж водителей, допущенных к вождению транспорта, характер эксплуатации авто.
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