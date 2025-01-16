«Автогражданка» подорожала: Страховики повысили стоимость полисов на 70-100%

Цены на полисы обязательного страхования автогражданской ответственности владельцев наземных транспортных средств (« автогражданка », ОСАГО) после вступления нового закона в силу с 1 января 2025 года выросли в среднем от 70% до 100%. Об этом свидетельствуют данные опроса страховых компаний, передает Интерфакс-Украина.

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Какие ценники выставили страховики

В НАСК «Оранта» сообщили, что стоимость «автогражданки» как в компании, так и в целом на рынке выросла в среднем на 80−90% по сравнению с предыдущим годом. Однако если учесть полисы с нулевой франшизой, то повышение страховых платежей составляет примерно 50%.

В СК «Европейский страховой альянс» стоимость «автогражданки» увеличилась от 70% до 110% и определяется в зависимости от типа автомобиля и места регистрации (проживания) владельца транспортного средства.

В СК VUSO этот рост составил 80−100%, что обусловлено весомыми изменениями в условиях страхования, в частности, значительным повышением страховых лимитов на выплаты потерпевшим.

Читайте также: Новая «автогражданка»: что изменится для автовладельцев и страховщиков с 1 января 2025 года

В СК «Экспресс Страхование» отметили, что стоимость их полисов «автогражданки» выросла в среднем на 70−75%, что обусловлено новыми требованиями законодательства, предусматривающими увеличение страховых сумм по жизни и здоровью — с 320 тыс. до 500 тыс. грн, по имуществу — со 160 тыс. до 250 тыс. грн, отмена учета износа для ремонта авто, франшизы и лимита по европротоколу.

Что касается средней цены на эту страховку, то в СК «Экспресс Страхование» для легковых автомобилей с объемом двигателя до 1600 куб. см цена полисов «автогражданки» колеблется в пределах 2200−5600 грн.

В СК ARX стоимость «автогражданки» для автомобиля В1 1988 года выпуска, Киев, возраст владельца 50−55 лет, составляет 3 243 грн (минимальная), а для автомобиля В4 2020 года выпуска, Киев, возраст владельца 18−22 лет, — 12 771 грн (максимальная).

Согласно данным СК VUSO, у них средняя стоимость полиса «автогражданки» на сегодня составляет около 4000 грн. Относительно минимальной цены она составляет 500 грн для транспортного средства типа «мотоцикл» и 50 000 грн — для автобуса, зарегистрированного в Киеве.

Что влияет на стоимость

Отвечая на вопрос, наиболее влияющий на цену, все компании отметили, что это:

тип транспортного средства (легковой автомобиль, электрокар, грузовой, автобус и т. д. ),

), его подтип (объем двигателя, грузоподъемность),

сфера использования (оказание платных услуг по перевозке или нет),

срок действия договора страхования,

имеет ли страхователь право на льготу.

Кроме того, важным фактором является регион эксплуатации транспортного средства: в городах с высокой интенсивностью дорожного движения, таких как Киев, премии значительно выше, чем в более спокойных регионах.

Также сейчас страховщики начали более активно учитывать возраст и стаж водителей, допущенных к вождению транспорта, характер эксплуатации авто.