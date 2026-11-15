Паника утихает, население снова распродает валюту — эксперт

Панические настроения на наличном валютном рынке Украины постепенно угасают, однако общий дефицит валюты снова приближается к историческим максимумам. Об этом пишет финансовый аналит Андрей Шевчишин в недельном обзоре валютного рынка за 9−12 ноября.

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По его данным, основное давление переместилось на межбанк: предложение долларов сокращается, в то время как спрос остается высоким. В таких условиях Национальный банк продолжает активно продавать валюту для балансировки рынка.

Дефицит валюты на межбанке увеличился

Давление на валютный рынок усиливается из-за ухудшения внешнеторгового баланса. По оперативным данным таможни, в октябре 2026 года по сравнению с сентябрем экспорт сократился на 6,7%, в то время как импорт вырос на 3,4%. В результате дефицит торговли достиг $6,3 млрд — это исторический максимум и на 8,6% больше, чем месяцем ранее.

В течение недели активность на межбанковском рынке была ниже, в частности, через выходной день в США 11 ноября. В то же время, соотношение спроса и предложения ухудшилось.

Среднедневное предложение валюты уменьшилось на 9,9% — до $210,1 млн. Спрос сократился лишь на 0,6% — до $449,8 млн. В результате среднедневной дефицит на межбанке вырос на 9,3% и составил $239,6 млн.

На наличном рынке паника постепенно отступает

В отличие от межбанка, на наличном рынке появились признаки стабилизации. Население стало активнее продавать валюту: среднедневной объем продаж вырос на 7,5% — до $52,1 млн.

Покупка долларов остается высокой, хотя и несколько уменьшилась — на 0,3% до $124,1 млн в сутки. Соответственно, дефицит наличной валюты сократился на 5,4% — до $72,1 млн в день.

Несмотря на положительную динамику, это еще второй по величине показатель дефицита в истории. То есть напряжение на наличном рынке снижается, но проблема нехватки валюты полностью не исчезла.

Стабилизируются и безналичные операции населения. Их среднедневный дефицит сократился более чем в три раза — до $16 млн.

НБУ продал более $1,78 млрд в неделю

Общий среднедневный дефицит валюты на рынке вырос на 5,5% по сравнению с предыдущей неделей и достиг $311,7 млн. Это снова приближается к историческим максимумам.

Важная особенность нынешней ситуации состоит в том, что дефицит увеличивается, прежде всего, на межбанке, а не на наличном рынке. Именно поэтому снижение панических настроений среди населения пока не означает общего улучшения валютного баланса.

Для покрытия нехватки валюты НБУ продолжает масштабные интервенции. За неделю регулятор продал $1,78 млрд или в среднем $356,9 млн в день. Это уже третья неделя подряд, когда объемы валютных интервенций остаются на очень высоком уровне.

Возможность поддерживать гривню во многом зависит от поступления международной финансовой помощи, которая пополняет международные резервы Украины.

Что будет с курсом доллара и евро 16−21 ноября

По прогнозу автора обзора, спрос на валюту в ближайшее время не будет снижаться настолько быстро, как хотелось бы регулятору. Одним из факторов остается значительная разница между курсами в разных сегментах рынка: около 45,50 грн. за доллар на межбанке, 46 грн. в банках и 46,30 грн. в обменниках.

В то же время ситуация на наличном рынке может постепенно улучшаться. Часть населения уже использовала гривневые накопления для покупки валюты, поэтому чистый спрос постепенно отступает. Дополнительное предложение валюты на межбанке может обеспечить налоговый период, когда экспортеры продают валютную выручку для уплаты налогов.

После 20 ноября на межбанковский спрос может влиять сезон распродаж на маркетплейсах — Черная пятница и Киберпонедельник. В то же время население, по оценке автора, к началу распродаж может сдерживать валютные покупки, а активнее тратить средства в конце месяца — 26−28 ноября.

Ключевым фактором курсовой стабильности остается международная помощь. НБУ прогнозирует, что до конца 2026 года международные резервы могут достичь $62,8 млрд. По расчетам автора обзора, для этого при условии ежемесячных интервенций на $5,5 млрд и расходов около $0,5 млрд на долговые обязательства Украине нужно получить почти $25,5 млрд внешней помощи до конца года. В то же время, автор ожидает поступления около $15,5 млрд, считая, что и этой суммы будет достаточно для поддержания курса гривны.

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Прогноз курсов валют

На 16−21 ноября прогнозируются следующие диапазоны:

Доллар на межбанке: 45,30−45,75 грн.

Доллар в наличных кассах банков: 45,70−46,15 грн.

Евро на межбанке: 50,00−50,75 грн.

Евро на наличном рынке: 50,75−51,50 грн.

Доллар, по оценке автора, будет оставаться под контролем НБУ. Существенно изменить ситуацию может дальнейшее падение пары EUR/USD на международном рынке. В этом случае регулятору придется корректировать курс евро, что может повлиять и на стоимость доллара в гривне. Однако резких изменений в течение прогнозируемой недели автор не ожидает.

Евро будет оставаться зависимым от динамики пары EUR/USD. В частности, прогнозируется, что его курс не опустится ниже 50 гривен на межбанке и 50,50 гривен на наличном рынке.

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