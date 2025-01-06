Рост зарплат и корпоративные обеды: как работодатели борются за сотрудников

Несмотря на войну, экономические трудности и мобилизацию, рынок труда демонстрирует гибкость и способность адаптироваться. Зарплаты продолжают расти, хотя и остаются ниже, чем до полномасштабного вторжения, в долларовом эквиваленте, а темп роста количества вакансий затормозил. Какие еще тренды на рынке труда, в колонке для NV рассказал CEO robota.ua Валерий Решетняк. «Минфин» публикует ключевые тезисы.

Баланс между спросом и предложением

С апреля 2022 года до начала этого года мы наблюдали постоянный рост вакансий, однако сейчас показатель закрепился на уровне 105−110 тыс. Активность соискателей, которая падала в 2022—2023 годах, тоже стабилизировалась. Это стало хорошей новостью для работодателей, ведь позволяет сохранять баланс между предложением работы и спросом.

Рост заработных плат

С середины 2024 года возобновился рост заработных плат. Впервые за несколько лет разница между ожиданиями кандидатов и возможностями работодателей сократилась до 2 000 грн, что является положительной тенденцией для обеих сторон. Однако стоит отметить, что, хотя зарплаты в гривневом эквиваленте превышают довоенный уровень, но в долларовом — остаются ниже.

Изменения в отношениях работодатель-сотрудник

В 2024 году работодатели начали еще больше заботиться о своих сотрудниках. Это такое себе «соревнование за таланты»: кто предложит лучшие условия, к тому пойдут квалифицированные специалисты.

Вернулись бонусы, вроде медицинского страхования или корпоративных обедов.

Выросли инвестиции в обучение и переквалификацию сотрудников.

Появились программы для поддержки ветеранов.

Все больше компаний начали поощрять женщин овладевать мужскими профессиями. То есть рынок труда становится более открытым для всех.

Отдельно следует отметить, что работодатели ищут нестандартные подходы к рекрутингу. К примеру, пилотные проекты с QR-кодами в магазинах позволяют быстро откликнуться на вакансии.

Регионы с максимумом возможностей трудоустройства

Как и в прошлом году, по количеству вакансий выделяются 5 областей: Киев, Львов, Днепр и Одесса. В то же время Харьков, из-за малого расстояния к зоне боевых действий, снизил свои показатели. Однако, даже в сложных условиях, люди там продолжают работать и искать работу.

Гибридный и дистанционный формат работы

Доля вакансий с гибким или дистанционным форматом оставалась на уровне 8−9%. Многие профессии, требующие физического присутствия на рабочем месте, например, продавцы, бармены, строители, остаются самыми нужными. Поэтому доля удаленной работы в общем количестве вакансий осталась примерно на том же уровне, что и до войны.

Что ждет рынок труда в будущем

Мы ожидаем, что в 2025 году рынок останется стабильным. Скорее всего, количество вакансий останется примерно на том же уровне или немного снизится. А вот количество людей, которые ищут работу, может измениться, в зависимости от того, как будут развиваться события.

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Многие считают, что дистанционный формат работы станет еще более популярным в 2025 году, но наши данные свидетельствуют о другом. Компании все чаще возвращают сотрудников в офисы, аргументируя это повышением их производительности. Конечно, есть отрасли, где дистанционная работа остается популярной, например, IT, маркетинг или консалтинг.