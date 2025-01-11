На портале «Дия» возобновили услугу открытия ФОП

Автоматическая услуга по регистрации физических лиц-предпринимателей (ФОП) возобновлена на портале «Дия». Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

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«Украинцы снова будут пользоваться самым быстрым открытием бизнеса онлайн. Автоматическое открытие ФОП уже работает на портале. Без участия человека. Подаете заявление, система прорабатывает его через несколько секунд — и вы получаете результат. Просто как вызвать такси», — отметил Федоров.

Ранее в приложении «Дия» после возобновления работы Государственного реестра актов гражданского состояния снова стали доступны еще четыре услуги:

выписки о месте жительства детей,

актуализация данных о месте жительства детей,

«Зимова єПідтримка» для детей,

социальные выплаты — субсидии, помощь семьям с детьми.

Напомним

Министерство юстиции 10 января возобновило работу всех основных сервисов портала Единого государственного реестра после масштабной кибератаки со стороны России.

9 января возобновилась работа Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР).

«Минфин» писал, что 19 декабря 2024 года российские хакеры осуществили самую масштабную внешнюю кибератаку на госреестры Украины. Была приостановлена ​​работа Единых и Государственных реестров, находящихся в компетенции Министерства юстиции.