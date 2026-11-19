В Нью-Йорке готовят запуск платформы Shmingle, которая предлагает необычную модель онлайн знакомств: вместо самостоятельного поиска партнера анкеты создают, просматривают и обсуждают матери пользователей. Об этом сообщило Международное еврейское студенческое брадство Alpha Epsilon Pi (AEPi), участниками которого были основатели стартапа.

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Стартап основали два выпускника Tulane University — Райан Орлов и Зак Стурза. Пока проект находится на ранней стадии развития, его запуск для пользователей планируют в январе 2027 года.

Shmingle вначале ориентируется на еврейское сообщество и знакомства людей с похожими культурными и религиозными ценностями. В то же время учредители рассматривают концепцию как потенциально более широкую, чем нишевый сервис.

Как будет работать Shmingle

В приложении матери могут создавать профили своих взрослых детей, просматривать анкеты других кандидатов, общаться между собой и предлагать знакомства.

Фактически платформу задумали как цифровое сватовство, где первый этап выбора партнера проходит с участием родителей. Они могут договориться о знакомстве, но окончательное решение по свиданию остается за самими пользователями.

Учредители признают, что такая модель может создавать определенное психологическое давление на детей, однако подчеркивают добровольность участия. В перспективе они также рассматривают возможность, чтобы родители могли оплачивать первое свидание.

Кто создал стартап

Shmingle основали Райан Орлов и Зак Стурза, окончившие Tulane University в 2025 году. Во время учебы они вместе восстанавливали университетское отделение еврейского студенческого братства Alpha Epsilon Pi. Из 10 студентов, начавших возобновление организации, она впоследствии выросла до более чем 100 участников.

Идея Shmingle возникла после того, как Орлов пережил разрыв отношений. Его мать предложила познакомить сына с потенциальными партнершами. Он обсудил эту идею со Стурзой, и они решили превратить традиционное семейное сватовство в цифровой продукт.

Орлов оставил предварительную работу, чтобы заниматься Shmingle полное время. Стурза отвечает за контент, партнерство и маркетинговую стратегию запуска.

К проекту также приобщили Джеффа Каплана, основателя платформы знакомств Just Kibitz, как советника.

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Инвестиции и оценка Shmingle

По состоянию на ноябрь 2026 года, Shmingle находится на ранней стадии развития. Команда создала лендинг, письмо ожидания и интерактивную демонстрационную версию продукта, а также разговаривает с потенциальными пользователями — как матерями, так и самими людьми, для которых они ищут партнеров.

Публично объявленных инвестиционных раундов, оценки компании или подтвержденных данных о привлеченном капитале пока нет.

Учредители также пока не сообщали о сложившейся модели монетизации. Среди возможных направлений развития — функции, позволяющие родителям финансово поддерживать знакомства, в том числе оплачивать первые свидания.

Запуск Shmingle планируется в январе 2027 года. На начальном этапе сервис будет ориентироваться на Нью-Йорк, а среди городов для дальнейшего расширения основатели называют Майами, Филадельфию и Чикаго.

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