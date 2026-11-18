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Покупатели скупают генераторы и продукты впрок

Аналитики Mizuho во главе с Дэвидом Беллингером связывают активизацию покупок с тревогой потребителей после сбоя Microsoft Outlook, остановки авиарейсов по всей территории США и распространявшиеся в социальных сетях апокалиптические сценарии.

В компании обратили внимание, что ассортимент Costco традиционно привлекает покупателей, стремящихся создать запасы на случай чрезвычайных ситуаций. Сеть известна большими упаковками товаров, рассчитанными на длительное использование. Среди примеров — мешки риса весом 50 фунтов (около 23 кг) и ящики курятины весом 40 фунтов (около 18 кг).

По наблюдениям аналитиков, повышенный спрос на товары для экстренной подготовки сказался и на общих результатах торговли. По итогам разговоров с руководством Costco у Mizuho выяснили, что в течение первых трех недель октября динамика сравнимых продаж оставалась примерно на уровне предыдущих месяцев. Однако в последнюю неделю месяца продажи товаров для чрезвычайных ситуаций ускорились, что подняло общий рост сопоставимых продаж за октябрь до 8,1%.

Аналитики повысили целевую цену акций Costco

На фоне этих тенденций Mizuho пересмотрела прогноз по акциям Costco, повысив целевую цену с $1100 до $1150 за акцию.

В то же время, аналитики предостерегли, что бумаги компании уже имеют высокую рыночную оценку. По состоянию на 18 ноября акции Costco выросли на 28,7% с начала года. Их коэффициент P/E, рассчитанный на основе прогнозируемой прибыли на следующие 12 месяцев, составил 47,61. Для сравнения, средний показатель за последние пять лет — 42,12.

В Mizuho отметили, что разовое ускорение продаж, закупки товаров впрок и восприятие Costco как места выгодных покупок в канун праздничного сезона дополнительно повышают и без того высокую оценку акций.

В то же время, потенциальными выгодоприобретателями от роста спроса на товары для подготовки к чрезвычайным ситуациям могут стать и другие крупные розничные сети. Аналитики назвали Walmart, Home Depot и Lowe's. Отдельно они обратили внимание на Tractor Supply, которая может получить дополнительный импульс благодаря своему пока небольшому бизнесу по продаже боеприпасов.

Сбой Microsoft задел 74 страны

Масштабные перебои в работе Microsoft начались 12 ноября и нарушили работу Outlook, Teams, SharePoint и других сервисов Microsoft 365. Проблемы возникли у компаний, государственных учреждений, медицинских учреждений и финансовых организаций в разных странах.

По данным Reuters, Downdetector зафиксировал более 7,4 млн сообщений о неисправностях продуктов Microsoft. Проблемы охватили 74 страны и территории, а количество жалоб на пике достигало почти 20 тыс. в минуту. Это количество уведомлений, а не уникальных пострадавших пользователей.

Microsoft связала инцидент с техническими проблемами серверной инфраструктуры Exchange Online. Часть серверов стала недоступна после изменения сетевой конфигурации, из-за чего нагрузка на остальные системы возросла. Сбой усложнил работу бизнеса, государственных учреждений и медицинских учреждений. В частности, в Великобритании некоторые медицинские учреждения переходили на бумажные записи, а отдельные финансовые компании были вынуждены подтверждать операции по факсу.

14 ноября Microsoft сообщила о полном обновлении сервисов и заявила, что не обнаружила признаков кибератаки.

Страховые убытки могут достичь $500 млн

Аналитик Morningstar DBRS Марио Де Чикко оценил возможные застрахованные убытки от инцидента Microsoft в $300−500 млн. Это прогноз страховых выплат, а не полная оценка экономических потерь: он не обязательно учитывает простои работников, задержки сделок и утраченные заказы.

Для сравнения, застрахованный ущерб от глобального сбоя CrowdStrike в 2024 году оценивался в $400 млн — $1,5 млрд. Тогда было выведено из строя более 8 млн компьютеров на Windows.

Масштаб инцидента Microsoft также показывает, насколько многие организации зависят от ее цифровой инфраструктуры. По данным компании, Microsoft 365 используют более 430 млн. человек, а количество платных коммерческих подписок превышает 450 млн. Это общая аудитория платформы, а не количество пострадавших от конкретной неполадки.