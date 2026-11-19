Украинские фрилансеры в значительной степени самостоятельно финансируют подготовку рабочих мест к отключениям электроэнергии. По результатам опроса Freelancehunt, 76% исполнителей приобрели оборудование для автономной работы за свой счет, а 24% респондентов потратили на это более 40 тыс. грн.

Как блекауты влияют на доходы и дедлайны

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В то же время, 85% опрошенных продолжают работать во время блекаутов. Треть фрилансеров может оставаться автономной более восьми часов — фактически в течение полного рабочего дня. Однако перебои с электроэнергией все равно отражаются на финансовых результатах: 32% респондентов за последний год почувствовали снижение доходов.

Таковы результаты онлайн-опроса Freelancehunt, проведенного с 30 октября по 17 ноября 2026 года среди 305 пользователей платформы.

Сколько фрилансеров потратили на резервное питание

Оборудование для автономной работы в основном покупают за собственные деньги.

В свою автономность инвестировали 76% опрошенных. При этом:

24% израсходовали более 40 тыс. грн;

44% инвестировали не менее 15 тыс. грн;

49% считают, что уже приобретенного оборудования достаточно.

Потребность в дополнительных инвестициях остается значительной. 60% респондентов назвали именно деньги на оборудование тем, что помогло бы им работать более стабильно. В то же время 35% этого сезона не планируют новые покупки из-за ограниченного бюджета и будут использовать уже имеющиеся средства резервирования.

Для части исполнителей эти инвестиции уже окупились. Одна из участниц опроса рассказала, что приобрела министанцию за деньги, отложенные по оплате проектов, и она окупилась за зиму.

Как блекауты влияют на доходы и дедлайны

Несмотря на то, что большинство фрилансеров адаптировали рабочие места к отключениям, перебои все равно имеют экономические последствия.

45% опрошенных не ощутили существенного влияния блекаутов на работу. Среди столкнувшихся с проблемами чаще всего упоминали:

32% — снижение доходов;

29% — изменение рабочего графика;

22% — перенос дедлайнов;

16% — потерю заказов.

Респонденты могли выбирать несколько вариантов ответов.

Даже среди фрилансеров, которые сейчас остаются без электроэнергии не менее четырех часов в сутки, 80% продолжают работать. В то же время 15% всех участников опроса вынуждены переносить работу из-за отключения. Среди тех, кто регулярно находится без света не менее четырех часов, этот показатель составляет 20%.

Это свидетельствует о том, что блекауты влияют не только на возможность выполнения заказа, но и на производительность, доступное рабочее время и финансовые результаты фрилансеров.

59% фрилансеров предупреждают клиентов о блекаутах заранее

Резервное питание и интернет — лишь часть подготовки к отключениям. Не менее важно согласование графика и коммуникация с заказчиками.

59% фрилансеров заранее предупреждают клиентов о возможных перебоях и, по их словам, не имеют задержек в выполнении задач. Еще 31% отмечают, что проблемы со связью возникают только иногда.

В то же время, 10% респондентов обратили внимание на то, что иностранные клиенты не всегда понимают специфику украинских отключений. Поэтому исполнители советуют разъяснять условия работы еще на этапе договоренностей.

В частности, следует заранее сообщать, когда фрилансер доступен, какие резервы питания и интернета и как будет действовать, если отключение будет продолжаться дольше, чем ожидалось.

Как фрилансерам и заказчикам организовать работу при отключениях

Freelancehunt рекомендует сторонам заранее согласовывать условия сотрудничества, чтобы перебои с электроэнергией не становились причиной конфликтов или срыва проектов.

Заказчикам советуют:

определить основной и резервный каналы коммуникации и часы доступности исполнителя;

разбивать большие задачи на этапы с промежуточной сдачей;

закладывать дополнительное время в дедлайн на случай перебоев;

уточнять, сколько времени исполнитель может работать автономно;

договориться, как фрилансер будет сообщать об изменениях графика.

Исполнителям в свою очередь рекомендуют описывать свою систему автономности в профиле или предложении: наличие резервного питания, альтернативного интернета и доступность в течение дня. Также важно проверить реальную продолжительность работы оборудования, а не ориентироваться только на его заявленные характеристики.

По оценке Freelancehunt, украинские фрилансеры фактически за свой счет обеспечивают устойчивость не только своих рабочих мест, но и проектов бизнеса, с которым сотрудничают. Поэтому компаниям следует учитывать специфику работы на блекаутах на этапе планирования, а не только после возникновения проблем с дедлайнами.

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Об опросе

Онлайн-опрос Freelancehunt проводился с 30 октября по 17 ноября 2026 года. В нем приняло участие 305 пользователей платформы. Больше всего среди респондентов дизайнеров — 26%, разработчиков — 22% и копирайтеров — 15%.

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