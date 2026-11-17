Хакеры внедрили вредоносный JavaScript-код на сайты 178 крупных организаций, среди которых BBC, CNN, Zoom, IKEA, Salesforce, HSBC и Ledger. Эти ресурсы ежедневно посещают миллионы людей по всему миру. Про масштабную кампанию, которую исследователи назвали Optimjack, сообщил Cointelegraph со ссылкой на специалистов по кибербезопасности.

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Атака состоялась 16 ноября 2026 г. и использовала платформу Optimizely, которую компании применяют для тестирования и оптимизации своих вебсайтов. Она позволяла перехватывать данные банковских карт, заменять адреса криптогаманцев и похищать информацию с устройств пользователей.

Под угрозой оказались сайты глобальных брендов

В список пострадавших ресурсов попали не только криптовалютные компании, но и популярные международные платформы и медиа:

BBC и CNN — новостные ресурсы с многомиллионной аудиторией;

Zoom — сервис видеосвязи, которым пользуются компании и частные лица во всем мире;

IKEA — международная сеть магазинов мебели и товаров для дома;

Salesforce — одна из крупнейших платформ корпоративного программного обеспечения;

HSBC и Equifax — финансовая группа и компания, работающая с кредитной информацией;

Ledger — производитель аппаратных криптогаманцев;

OANDA, Coinpass, IG и Interactive Investor — финансовые и торговые платформы.

По данным исследователей Report URI, вредоносный код был обнаружен в скриптах, связанных со 178 организациями. В общей сложности было найдено 188 зараженных скриптов. Это не значит, что все посетители этих сайтов стали жертвами воровства, но потенциально под угрозой оказалась очень широкая аудитория.

Как работала атака

Злоумышленники использовали механизм сторонних JavaScript-скриптов, которые сайты загружали через платформу Optimizely. Она помогает компаниям тестировать разные версии страниц, изменять их содержимое и персонализировать опыт пользователей.

Проблема заключалась в том, что к этим скриптам удалось добавить вредоносный код. В результате его получали посетители сайтов, доверявших известным брендам и не подозревавших об опасности.

Программа выполняла несколько задач:

Подменяла адреса криптогаманцев. Когда пользователь копировал адрес для перевода криптовалюты, вредоносный код мог заменить его в адрес злоумышленников. Человек мог вставить поддельные реквизиты и отправить деньги не тому получателю. Похищала данные банковских карт. Код отслеживал ввод номера карты, срока действия и CVV-кода в вебформах и передавал эти сведения на сервер злоумышленников. Собирал данные браузера. Исследователи также зафиксировали функции хищения cookie-файлов и создания снимков экрана. Атаковал устройства Apple. По данным Report URI, для пользователей iPhone и iPad вредоносный код мог загружать компоненты, связанные с эксплойтами Coruna и DarkSword. Они предназначены для использования уязвимостей iOS.

В то же время, исследователи не установили, сколько именно пользователей пострадали от каждого из этих механизмов. Reuters также отмечает, что не смог независимо подтвердить успеваемость атак на всех 178 организациях и общее количество скомпрометированных пользователей.

Что известно о последствиях и реакции компаний

По данным Report URI, первые случаи загрузки вредоносного кода через сайт BBC зафиксировали в 04:21 по UTC 16 ноября. К вечеру большинство зараженных скриптов уже удалили. В частности, код на сайте Ledger очистили примерно в 20:41 UTC.

В Optimizely подтвердили Cointelegraph, что злоумышленники воспользовались уязвимостью в процессе регистрации аккаунтов для сервиса Experimentation. Компания заявила, что заблокировала уязвимый механизм, удалила посторонний код из пострадавших проектов, завершила активные сессии, отозвала токены доступа и сбросила доступы для соответствующих аккаунтов.

Salesforce сообщила о расследовании несанкционированных изменений в скриптах Optimizely и временно отключила их в тестовых и рабочих средах. Equifax также заявила, что перестала использовать Optimizely, но не выявила признаков компрометации собственных систем.

По оценке Report URI, на вечер 16 ноября на криптогаманке злоумышленников поступило около $7040 в различных цифровых активах. Это лишь зафиксированные криптовалютные переводы: объем похищенных данных банковских карт, cookie-файлов и другой информации пока неизвестен.

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Почему эта атака особенно опасна

Инцидент демонстрирует риск атак из-за цепочки поставки программного обеспечения. Пользователь может открыть настоящий сайт известной компании, проверить адрес в браузере и все равно получить вредоносный код через внешний сервис, интегрированный в страницу.

То есть, для атаки не обязательно взламывать отдельно BBC, CNN, IKEA или Zoom. Достаточно получить возможность изменять скрипты сторонней платформы, использующие сразу многие организации.

Для пользователей главный практический вывод — проверять адрес криптогаманца непосредственно на экране устройства, с которого подтверждается транзакция, а также внимательно следить за операциями с банковскими картами. Особенно это касается тех, кто посещал эти ресурсы и вводил там платежные данные во время атаки.

Сам факт посещения одного из пострадавших сайтов не означает автоматического угона денег или заражения устройства. Однако инцидент показывает, что даже большие и известные интернет-ресурсы не гарантируют полную безопасность, если используют скомпрометированные посторонние компоненты.

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