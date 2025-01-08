Прибыли банков, гривна продолжает падать: главное за среду

Платежеспособные банки Украины за январь-ноябрь 2024 года получили 131,085 млрд. гривен прибыли после налогообложения. Это на 0,4% больше, чем годом ранее. Рейтинг возглавляет государственный Приватбанк, заработавший 56,314 млрд гривен.

Налог на прибыль: Банки заплатят 44,52 миллиарда за неполный 2024 год

44,52 млрд грн налога на прибыль заплатят украинские банки за 11 месяцев 2024 года по данным Нацбанка. Это уже в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года. Из них рекордные 7,05 млрд грн обязательств приходятся на ноябрь 2024 года после повышения налогов с 25% до 50%.

НБУ опроверг информацию о блокировке счетов за частое снятие наличных

Национальный банк опроверг недостоверную информацию о возможном блокировании банковских счетов украинцев за частое снятие наличных денег — более трех раз в месяц, особенно в крупных суммах, и за частое использование наличных кредитов.

Гривна обновила исторический минимум