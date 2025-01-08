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8 января 2025, 11:07 Читати українською

Нацбанк назвал 10 самых прибыльных банков за 11 месяцев 2024 года

Платежеспособные банки Украины за январь-ноябрь 2024 года получили 131,085 млрд. гривен прибыли после налогообложения. Это на 0,4% больше, чем годом ранее. Об этом говорится в данных НБУ.

Платежеспособные банки Украины за январь-ноябрь 2024 года получили 131,085 млрд.

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Кто возглавил рейтинг

Рейтинг возглавляет государственный Приватбанк, заработавший 56,314 млрд гривен.

На втором месте государственный Ощадбанк (12,861 млрд гривен), на третьем — банк иностранной банковской группы Райффайзен Банк — 6,952 млрд гривен.

Далее следуют государственный Укрэксимбанк — 6,029 млрд гривен и банк иностранной банковской группы Кред Агриколь Банк — 5,925 млрд гривен.

Топ-10 банков

Банк Прибыль, млрд грн
Приватбанк 56,314
Ощадбанк 12,861
Райффайзен Банк 6,952
Укрэксимбанк 6,029
Креди Агриколь 5,925
ПУМБ 5,864
Универсал Банк 5,463
Укргазбанк 5,037
Ситибанк 4,535
Укрсиббанк 4,136

Читайте также: Налог на прибыль: Банки заплатят 44,52 миллиарда за неполный 2024 год

По данным НБУ, 51 из 62 банков получили прибыль на сумму 131,473 млрд. гривен, а 11 банков показали убытки на 388 млн. гривен.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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