Платежеспособные банки Украины за январь-ноябрь 2024 года получили 131,085 млрд. гривен прибыли после налогообложения. Это на 0,4% больше, чем годом ранее. Об этом говорится в данных НБУ.
Нацбанк назвал 10 самых прибыльных банков за 11 месяцев 2024 года
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Кто возглавил рейтинг
Рейтинг возглавляет государственный Приватбанк, заработавший 56,314 млрд гривен.
На втором месте государственный Ощадбанк (12,861 млрд гривен), на третьем — банк иностранной банковской группы Райффайзен Банк — 6,952 млрд гривен.
Далее следуют государственный Укрэксимбанк — 6,029 млрд гривен и банк иностранной банковской группы Кред Агриколь Банк — 5,925 млрд гривен.
Топ-10 банков
|Банк
|Прибыль, млрд грн
|Приватбанк
|56,314
|Ощадбанк
|12,861
|Райффайзен Банк
|6,952
|Укрэксимбанк
|6,029
|Креди Агриколь
|5,925
|ПУМБ
|5,864
|Универсал Банк
|5,463
|Укргазбанк
|5,037
|Ситибанк
|4,535
|Укрсиббанк
|4,136
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По данным НБУ, 51 из 62 банков получили прибыль на сумму 131,473 млрд. гривен, а 11 банков показали убытки на 388 млн. гривен.
Источник: Минфин
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