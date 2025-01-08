Гривна обновила исторический минимум

Национальный банк Украины установил на завтра, 9 января, официальный курс гривны на уровне 42,2361 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ снизил курс гривны на 1 копейку.

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Это новый исторический минимум, предыдущий был зафиксирован 8 января, когда курс национальной валюты опустился до 42,2297 грн/$.

Нацбанк на 9 января установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 43,42 грн (на 8 января курс был установлен на уровне 43,87 грн). Европейская валюта подешевела на 45 копеек.

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